RCB फैंस के लिए जरूरी खबर, जानिए फेज-1 के मैच देखने के लिए कैसे और कहां से खरीदें टिकट?
आईपीएल सीजन 19 का पहला मुकाबला आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच 28 मार्च को खेला जाएगा। लीग के पहले 20 मैचों के शेड्यूल जारी कर दिए गए हैं। आरसीबी के पहले चरण के मैचों के लिए टिकट कहां और कैसे खरीदें यहां हम पूरी जानकारी दे रहे हैं।
इंडियन प्रीमयिर लीग की शुरुआत होने को बस कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में फैंस इसको लेकर काफी उत्साहित हैं। सीजन 19 का पहला मुकाबला आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच 28 मार्च को खेला जाएगा। लीग के पहले 20 मैचों के शेड्यूल जारी कर दिए गए हैं। आरसीबी के पहले चरण के मैचों के लिए टिकट कहां और कैसे खरीदें, यहां हम पूरी जानकारी दे रहे हैं।
आरसीबी ने शेयर किया पोस्ट और दी जानकारी
आरसीबी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया है कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी के पहले चरण के मैचों के लिए जल्द ही टिकट जारी कर दिए जाएंगे। यह टिकट आरसीबी की आधिकारिक वेबसाइट और ऐप्प पर बुक किए जा सकेंगे। फ्रेंचाइजी ने बताया है कि आरसीबी के मैचों के लिए टिकट धारकों को मैच के दिन फ्री मेट्रो सुविधा प्रदान की जाएगी। साथ ही टिकट बुक करते समय पार्किंग स्लॉट बुक करने का भी विकल्प होगा और तो और स्टेडियम के पास आने जाने के लिए शटल सेवा का भी लाभ मिलेगा।
आरसीबी ने अपने प्रशंसकों को सतर्क करते हुए यह भी सुझाव दिया है कि टिकट आधिकारिक जगहों से खरीदें। किसी भी तरह के धोखाधड़ी से बचने के लिए सावधान और सतर्क रहें। जानकारी के मुताबिक, आरसीबी के टिकट जारी होते ही ऑनलाइन बुकिंग के लिए प्रशंसक BookMyShow, District ऐप या RCB की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते है। यहां मनचाहा मैच चुन सकते हैं, बैठने की श्रेणी चुन सकते हैं और UPI, कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे डिजिटल विकल्पों का उपयोग करके पेमेंट पूरा कर सकते हैं। टिकट ईमेल या एसएमएस के माध्यम से भेजे जाएंगे।
ऑफलाइन भी उपलब्ध होंगे टिकट
बता दें कि टिकट की सुविधा सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, बल्कि ऑफलाइन भी उपलब्ध होगी। स्टेडियम के काउंटर, खुदरा दुकानों पर भी ऑफलाइन टिकट खरीदे जा सकते हैं। अभी तक आरसीबी ने टिकटों की कीमत की घोषणा नहीं की है। आरसीबी का पहला मैच 28 मार्च को एसआरएच से है और दूसरा मैच 5 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स के साथ। इन दोनों मुकाबलों के हाई प्रोफाइल होने की उम्मीद है।
बता दें कि आरसीबी ने पिछले साल 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया था और उनके समर्थकों में काफी इमोशन देखा गया था। समर्थक इस सीजन भी शानदार प्रदर्शन की टीम से उम्मीद कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में मैच देखने जा सकते हैं। आरसीबी के शुरूआती मुकाबलों के शेड्यूल जारी कर दिए गए हैं। राज्यों में चुनाव के कारण लीग के आगे के फेजों का पूरा शेड्यूल अभी जारी नहीं किया गया है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।