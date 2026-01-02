सरफराज खान जैसे टैलेंट को नजअंदाज किया जाना असली शर्म; चयन समिति पर भड़के दिलीप वेंगसरकर

संक्षेप: सरफराज खान को लगातार नजरअंदाज किए जाने को लेकर दिग्गज पूर्व क्रिकेटर दिलीप वेंगसरकर ने अजीत अगरकर की अगुआई वाली चयन समिति की आलोचना की है। उन्होंने घरेलू क्रिकेट में सरफराज के लगातार अच्छे प्रदर्शन के बावजूद टीम इंडिया में नहीं लिए जाने को 'शर्मनाक' बताया है।

सरफराज खान को लगातार नजरअंदाज किए जाने को लेकर दिग्गज पूर्व क्रिकेटर दिलीप वेंगसरकर ने अजीत अगरकर की अगुआई वाली चयन समिति की आलोचना की है। उन्होंने घरेलू क्रिकेट में सरफराज के लगातार अच्छे प्रदर्शन के बावजूद टीम इंडिया में नहीं लिए जाने को 'शर्मनाक' बताया है। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में वेंगसरकर ने हर फॉर्मेट में खान को नजरअंदाज किए जाने के फैसले पर हैरानी जताई।

28 साल के सरफराज खान घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. बुधवार को उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी के मैच में गोवा के खिलाफ 75 गेंदों में 157 रन की धांसू पारी खेली थी।

वेंगसरकर ने कहा, ‘ये मेरे लिए समझ से परे है कि उसे भारत के लिए किसी भी फॉर्मेट में क्यों नहीं चुना जा रहा, तब जब वह लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, यहां तक के लिए जब भी मौका मिला भारत के लिए भी परफॉर्म किया। मैंने उसे और देवदत्त पड्डीकल को धर्मशाला में इंग्लैंड के खिलाफ साथ में बल्लेबाजी करते हुए देखा था। वह बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र था। उन्होंने खूबसूरत बल्लेबाजी की और एक अहम साझेदारी की और आखिरकार भारत को उस टेस्ट मैच जिताने में मदद की।’

दिलीप वेंगसरकर ने कहा कि 2024-25 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सरफराज को एक भी मैच में मौका नहीं दिया गया। उन्होंने इस फैसले को 'असली शर्म' करार दिया।

उन्होंने आगे कहा, ‘और उसके बाद भी उसे एक भी टेस्ट खेलने का मौका नहीं दिया गया। वह ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गया था लेकिन उसे मौका तक नहीं दिया गया। उस फैसले ने मुझे हैरान किया क्योंकि वह हर फॉर्मेट के लिए एक अच्छा खिलाड़ी है। इस तरह की प्रतिभा को नजअंदाज किया जा रहा है। यह असली शर्म है!’