Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़If you prepare such a pitch you deserve to lose England legend Michael Vaughan lashes out at Team India
ऐसी पिच बनाओगे तो तुम हार के ही लायक हो; टीम इंडिया के जख्मों पर इंग्लैंड के दिग्गज ने छिड़का नमक

संक्षेप: ईडन गार्डन्स की पिच चर्चा में है। वजह है कि टीम इंडिया स्पिन ट्रैक के अपने ट्रैप में खुद ही फंस गई। क्रिकेट इतिहास में पहली बार भारत में कोई ऐसा टेस्ट मैच हुआ जिसकी सभी 4 पारियों में कोई भी टीम 200 रन का आंकड़ा तक नहीं छू पाई। मैच के तीसरे दिन ही भारत को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा।

Mon, 17 Nov 2025 09:53 AMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
एक कहावत है- दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद भी गिरोगे। ये भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर समेत टीम मैनेजमेंट पर बहुत ही सटीक बैठता है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए गंभीर ने जिस तरह की पिच मांगी, क्यूरेटर ने ठीक वैसी बनाकर दी। स्पोर्टिंग पिच के बजाय टर्निंग पिच। और हुआ क्या? क्रिकेट इतिहास में पहली बार भारत में कोई ऐसा टेस्ट मैच हुआ जिसकी सभी 4 पारियों में कोई भी टीम 200 रन का आंकड़ा तक नहीं छू पाई। टीम इंडिया अपने ही जाल में फंस गई। मैच के तीसरे दिन ही भारत को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। इस मैच के बाद पिच की चहुओर आलोचना हो रही है। इंग्लैंड के दिग्गज पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन ने तो यहां तक कह दिया है कि भारतीय इसी तरह की हार की लायक थी।

माइकल वॉन ने दिखाया आईना

कोलकाता टेस्ट के तीसरे दिन भारत को जीत के लिए चौथी पारी 124 रन का लक्ष्य मिला था लेकिन टीम 93 रन पर ऑलआउट हो गई। शुभमन गिल को अस्पताल जाना पड़ा था लिहाजा वह बैटिंग ही नहीं कर पाए। भारत की इस करारी हार पर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, ‘ऐसी पिच बनाओगे तो तुम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन के हाथों हार के ही लायक हो...दक्षिण अफ्रीका की शानदार जीत।’

पिच या बल्लेबाजी के लिए कब्रगाह!

कोलकाता टेस्ट के पहले ही दिन दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 159 रन पर सिमट गई थी। जवाब में भारतीय टीम भी पहली पारी में 189 रन पर सिमट गई। इस तरह उसे 30 रन की बढ़त मिली। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका अपनी दूसरी पारी में 93 रन पर 7 विकेट गंवा चुका था। तीसरे दिन मेहमान टीम की दूसरी पारी भी 153 रन पर सिमट गई। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा ने जबरदस्त बैटिंग करते हुए 55 रन की नाबाद पारी खेली।

124 रन का लक्ष्य भी नहीं हासिल कर पाई टीम इंडिया

भारत को जीत के लिए 124 रन का लक्ष्य मिला लेकिन अपनी दूसरी पारी में पूरी टीम 93 रन पर सिमट गई। इस तरह उसे 30 रन से हार का सामना करना पड़ा। टेस्ट मैच 5 दिन के बजाय ढाई दिन में ही खत्म हो गया। दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर साइमन हार्मर ने मैच में 8 विकेट झटके।

न्यूजीलैंड के साथ टेस्ट सीरीज से भी नहीं लिया सबक

गौतम गंभीर के ही कार्यकाल में न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज में भी ऐसी ही पिचें बनवाई गई थीं। भारत को घर में शर्मनाक सीरीज हार का सामना करना पड़ा था लेकिन लगता है कि टीम इंडिया और मुख्य कोच गौतम गंभीर ने न्यूजीलैंड सीरीज से भी कोई सबक नहीं सीखा। पिच की चौतरफा आलोचना के बाद भी भारतीय कोच उसके बचाव में उतरे हुए हैं और कह रहे जब अच्छा नहीं खेलेंगे तो ऐसा ही होगा। पिच तो बिल्कुल वैसी थी जैसी उन्होंने मांग की थी।

