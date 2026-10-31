वैभव सूर्यवंशी को नहीं खिलाना है तो घर भेज दो.., बिल्कुल मौका नहीं दिए जाने पर आकाश चोपड़ा ने कही बड़ी बात
वैभव सूर्यवंशी को अगर मौके नहीं देने हैं उन्हें बैकअप प्लेयर के रूप में ही टीम में रखना है तो फिर घर भेज दो वह डोमेस्टिक में बेहतर प्रदर्शन करेगा और कुछ सीखेगा। यह कहना है पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा का। उन्होंने इसके पीछे क्या तर्क दिए हैं और क्या कुछ कहा है पूरा पढ़िए।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी-20 सीरीज के चार मुकाबले खेले जा चुके हैं। इन चार मैचों में से ईशान किशन के चोटिल होने के कारण वैभव सूर्यवंशी को दो मैचों में खेलने का मौका मिला। जैसे ही ईशान किशन फिट हुए सूर्यवंशी को प्लेइंग XI से बाहर कर दिया गया। वैभव सूर्यवंशी भारत में अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली गई टी-20 सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा रहे लेकिन प्लेइंग XI में जगह नहीं मिली। उन्हें आयरलैंड में भी मौका नहीं दिया गया था। इंग्लैंड में खेली गई पांच मैचों की टी-20 सीरीज में उन्हें तीन मुकाबलों में खिलाया गया था। अभी तक वैभव सूर्यवंशी ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में कुल 10 टी-20 मैच खेले हैं, जिसकी सभी 10 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 29.5 की औसत और 185.54 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 295 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने दो अर्धशतकीय पारियां खेली हैं।
बिहार के समस्तीपुर से आने वाले 15 वर्षीय वंडर बॉय को लगातार नजरअंदाज किए जाने से पूर्व भारतीय क्रिकेटर और मशहूर कमेंट्रेटर आकाश चोपड़ा नाराज नजर आए हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर वैभव को बैकअप बल्लेबाज के रूप में ही रखना है तो उसे घर भेज दिया जाए। अगर आप रोटेशन पॉलिसी को नहीं अपना रहे हैं तो उसके टीम में होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है। टीम के ड्रेसिंग रूप में बैठने के बजाय अगर वह घर लौटकर डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करता है तो यह उसके करियर के लिए बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि यह कुछ समय तक सुनने में ठीक लगता है कि आपको ड्रेसिंग रूम में बैठकर भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। लेकिन जब इसी तरह बैठे- बैठे सीखने का ज्यादा वक्त गुजर जाए तो फिर सवाल खड़े होते हैं। सिर्फ ड्रेसिंग रूम में बैठकर वैभव सूर्यवंशी जैसा खिलाड़ी या कोई भी प्लेयर नहीं सीख सकता उसे मैदान पर उतरना होगा।
आकाश चोपड़ा ने कहीं ये बातें
शुक्रवार को समाप्त हुए चौथे मैच का विश्लेषण करने शनिवार को आए आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा- “पिछले मैच में वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंदों में 45 रन बनाए थे और शानदार बल्लेबाजी की थी। उसके बाद सवाल थे कि ईशान फिट होगें तो कौन बाहर जाएगा। वैसे आप दार्शनिक तौर पर सोचेंगे तो समझ आएगा कि आपका कोई बड़ा खिलाड़ी चोट से फिट होने के बाद वापस आया है तो वही बाहर जाएगा जो उसके स्थान पर खेल रहा है- इस केस में वैभव बाहर जाएंगे ईशान की वापसी होगी। मैं यह समझता हूं, लेकिन सीरीज जीतने के बाद तो ये दोनों मैच डेड रबर हैं। इनमें तो आप सबको चांस देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं किया।”
उन्होंने आगे कहा- “वैभव सूर्यवंशी को ड्रॉप करने का फैसला बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या कोई पॉलिसी है। क्या वैभव सूर्यवंशी तभी खेलेंगे जब कोई चोटिल होगा या फिर कोई अनुपलब्ध होगा तब खेलेंगे? उसके अलावा उनके खेलने के चांस ही नहीं बनेंगे? उसके अलावा मौका नहीं मिलेगा? और अगर मौका नहीं मिलने वाला है तो उनको आप घर भेज सकते हैं।” “उनसे कहिए- जाइए आप आराम से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलिए तैयार होकर आइए क्योंकि हम आपके लिए जगह नहीं बना पा रहे हैं। आप बैकअप प्लेयर हैं।”
आकाश चोपड़ा ने आगे कहा कि- “बैकअप प्लेयर में होती है बात कि आप ड्रेसिंग रूम में सीख रहे हैं, लेकिन यह सब एक समय तक ही ठीक लगता है। सुनने में अच्छा लगता है। कुछ समय के लिए बात सही भी होती है। लेकिन अगर वह बहुत अधिक समय के लिए होने लग जाए तो फिर आप कहते हैं कि इससे अच्छा तो कहीं दूसरी जगह खेल लेता। बैट में बॉल लगेगी तभी तो कुछ सीखने को मिलेगा। फॉर्मे को मेंटेन रख पाएगा।”
आकाश चोपड़ा ने आगे कहा कि “इस खास युवा खिलाड़ी के लिए टीम मैनेजमेंट को आगे आकर बताना चाहिए कि आपने इनके लिए क्या रोडमैप तैयार किया है। ऐसे अनिश्चिततता के कुहासे में आप नहीं रख सकते। हो सकता है कि उन्होंने बना रखा होगा कोई प्लान, हमें बता ना रहे हों। लेकिन अगर पब्लिक को बता देंगे तो फिर कम से कम सवाल तो नहीं खड़े होंगे।”
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।