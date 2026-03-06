होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
वरुण चक्रवर्ती के सपोर्ट में उतरे वीरेंद्र सहवाग, अभिषेक शर्मा का उदाहरण देकर समझाया

Mar 06, 2026 05:35 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
वीरेंद्र सहवाग का मानना है कि अगर भारतीय टीम खराब फॉर्म से जूझ रहे अभिषेक शर्मा का सपोर्ट कर रही है तो वरुण चक्रवर्ती को भी उसी तरह भरोसा दिया जाना चाहिए।

भारतीय टीम ने टी20 विश्व कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराकर फाइनल में जगह बना ली है, जहां उसका सामना न्यूजीलैंड से होगा। भारत ने फाइनल तक का सफर भले तय कर लिया हो लेकिन उसके दो सबसे बड़े मैच विनर खिलाड़ी अभी तक खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके हैं और क्रीज पर टिके रहने के लिए संघर्ष करते हुए नजर आए हैं। वहीं दूसरी तरफ वरुण चक्रवर्ती काफी महंगे साबित हुए हैं। बीच के ओवरों में उन पर रन रोकने और विकेट लेने की जिम्मेदारी होती है लेकिन वह दोनों ही काम नहीं कर पा रहे हैं। अभिषेक शर्मा के साथ टीम टिकी हुई है, वहीं अब वरुण चक्रवर्ती को लेकर सवाल उठने लगे हैं हालांकि वीरेंद्र सहवाग इस स्टार स्पिनर के सपोर्ट में उतर गए हैं।

मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने टूर्नामेंट में अच्छी शुरुआत की थी। उन्होंने शुरुआती चार मैचों में 9 विकेट चटकाए थे। हालांकि सुपर-8 चरण के शुरू होते ही उनकी धुनाई शुरू हो गई। वरुण चक्रवर्ती ने वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 4 ओवर में 64 रन लुटाए। उन्होंने अंतिम चार मैचों में 186 रन दिए हैं। अभिषेक शर्मा भी विस्फोटक बल्लेबाज होने के बाद भी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके हैं। उन्होंने सात मैचों में 89 रन बनाए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में भी वह लय नहीं हासिल कर सके। सहवाग ने कहा कि सलामी बल्लेबाज ने पिछले 6 पारियों में सिर्फ एक अर्धशतक लगाया और उन्हें सपोर्ट मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वरुण का रिप्लेसमेंट उनसे बेहतर करेगा

वीरेंद्र सहवाग ने क्रिकबज से कहा, ''अभिषेक शर्मा भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप उन पर भरोसा कर रहे हो, तो गेंदबाज पर भरोसा करने में क्या दिक्कत है? आलोचना करना लोगों का काम है। अगर आप एक ऐसे बल्लेबाज को खिला रहे हैं जिसने अपनी पिछली 5-6 पारियों में केवल एक अर्धशतक लगाया है, और यदि आप एक गेंदबाज से कहते हैं कि आपने पिछले तीन मैचों में रन लुटाए हैं, इसलिए हम दूसरे गेंदबाज की तलाश कर रहे हैं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि रिप्लेसमेंट के तौर पर आने वाला गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन करेगा?"

