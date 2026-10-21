वैभव सूर्यवंशी को नहीं खिला रहे तो ये काम करो, न्यूजीलैंड सीरीज से पहले मोहम्मद कैफ की दो टूक

मोहम्मद कैफ ने भारतीय टीम में बेंच गर्म कर रहे वैभव सूर्यवंशी को लेकर अहम सलाह दी है। सलामी बल्लेबाज सूर्यवंशी न्यूजीलैंड दौरे पर भारतीय टी20 टीम का हिस्सा हैं।

भारत और न्यूजीलैंड के बीच गुरुवार से क्राइस्टचर्च में पांच मैचों की टी20 सीरीज का आगाज होने जा रहा है। युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी भारतीय स्क्वॉड का हिस्सा हैं लेकिन आसानी से प्लेइंग इलेवन में जगह मिलने की संभावना नहीं। 15 वर्षीय ओपनर सूर्यवंशी हाल ही में घर पर वेस्टइंडीज सीरीज में बेंच गर्म करते रह गए थे। उन्हें अफगानिस्तान सीरीज में चांस नहीं मिला था। सूर्यवंसी ने जुलाई 2026 में इंटरनेशनल डेब्यू किया था। उन्होंने अब तक आठ टी20 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले (तीन इंग्लैंड, तीन जिम्बाबवे और दो जापान में) खेले हैं। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन सलामी बल्लेबाज के रूप में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते सूर्यवंशी को न्यूजीलैंड सीरीज में मौका मिलना मुश्किल नजर आ रहा। ऐसे में मोहम्मद कैफ ने भारतीय टीम मैनेजमेंट को दो टूक सलाह दी है।

सूर्यवंशी को नहीं खिला रहे तो ये काम करो भारत के पूर्व बल्लेबाज कैफ ने न्यूजीलैंड सीरीज से पहले क्रिकबज पर कहा, ''अगर आप वैभव सूर्यवंशी को नहीं खिला रहे तो उन्हें घरेलू क्रिकेट खेलने के लिए भेज दें। रणजी ट्रॉफी शुरू हो चुकी है, आप उन्हें वहां खेलने भेज सकते थे। यह स्मार्ट फैसला होता। यशस्वी जायसवाल के साथ यह किया गया। लेकिन सूर्यवंशी के साथ वो काम नहीं हुआ। मेरा मानना है कि कोई भी खिलाड़ी बाहर बैठकर बेहतर प्लेयर नहीं बन सकता। जिन्होंने यह बात बोली कि हम वैभव को थोड़ा ग्रूम कर रहे हैं, बाहर बैठकर कोई ग्रूमिंग नहीं होती। खिलाड़ी मैदान पर खेलते हुए ग्रूम होता है। उन्होंने जो टीम के साथ टाइम बिताया है, उसमें क्या सीखा? छक्के तो वह पहले भी मार रहे थे।''

किसी प्लेयर के साथ अलग नियम है तो... उन्होंने आगे कहा, ''अभिषेक शर्मा के बाद जो सबसे तेज छक्का लगने वाला प्लेयर है, वो सूर्यवंशी है। उन्हें छक्का मारना तो आता है। मेरा मानना है कि सूर्यवंशी जितना खेलेंगे, उतना जल्दी सीखेंगे। यशस्वी को लेकर प्लान किया गया है कि तीन वनडे हैं, फिर दो टेस्ट आएंगे तो क्या करना है। सेम काम भी सूर्यवंशी के साथ करना चाहिए थे, अगर उन्हें नहीं खेल खिला रहे थे। संजू और अभिषेक बहुत आगे हैं, वह नहीं खेलेंगे। उन्हें रणजी कैंप करना चाहिए, रेड बॉल से खेलना चाहिए। उनको लय में रखने के लिए बहुत सारे तरीके थे। किसी प्लेयर के साथ अलग नियम है तो किसी के साथ अलग। एक जैसा नियम होना चाहिए।''