बिना सेमीफाइनल खेले U19 Asia Cup 2025 फाइनल में जा सकता है भारत, पाकिस्तान हो जाएगा बाहर
बिना सेमीफाइनल खेले टीम इंडिया U19 Asia Cup 2025 के फाइनल में पहुंच सकती है, जबकि पाकिस्तान की टीम बाहर हो जाएगी। दोनों टीमें इस समय सेमीफाइनल में हैं। हालांकि, दोनों के अलग-अलग टीमों से सेमीफाइनल हैं।
U19 Asia Cup 2025 के सेमीफाइनल्स आज के लिए शेड्यूल हैं, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हो पाए हैं। एक सेमीफाइनल में इंडिया के सामने श्रीलंका की टीम है, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान को बांग्लादेश से भिड़ना है। दुबई में ये अंडर 19 एशिया कप खेला जा रहा है और वहां बारिश ने दस्तक दी है, जिसके कारण खबर लिखे जाने तक मैच शुरू नहीं हो सके हैं। भारतीय समय की ही बात करें तो अब तक मैच शुरू हो जाने थे, लेकिन एकदिवसीय प्रारूप में खेले जा रहे दोनों सेमीफाइनल वेट आउटफील्ड की वजह से शुरू नहीं हो पाए हैं।
अब सवाल ये है कि अगर दोनों सेमीफाइनल नहीं खेले जाते हैं तो एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी के नियम क्या कहते हैं और किसे फायदा मिलने वाला है? प्लेइंग कंडीशन्स में अंडर 19 एशिया कप के सेमीफाइनल्स के लिए रिजर्व डे नहीं है। अगर बारिश या किसी अन्य कारण से मैच रद्द होता है तो फिर ग्रुप फेज में नंबर वन पोजिशन पर रहने वाली टीम सीधे फाइनल में प्रवेश होगी। दूसरा सेमीफाइनल भी रद्द हुआ तो उस पर भी यही नियम लागू होगा। अगर ऐसा होता है तो फिर टीम इंडिया की बल्ले-बल्ले हो जाएगी, जबकि पाकिस्तान को मायूस होना पड़ेगा।
ऐसा इसलिए है, क्योंकि ग्रुप फेज में टीम इंडिया अपने ग्रुप से नंबर वन थी। अगर इंडिया वर्सेस श्रीलंका सेमीफाइनल मैच बारिश के कारण नहीं हुआ तो फाइनल में टीम इंडिया पहुंच जाएगी, जिसने अपने तीनों लीग फेज के मैच जीते थे, जबकि ग्रुप ए में दूसरे नंबर पर पाकिस्तान की टीम थी, जिसको सेमीफाइनल का टिकट मिला था। पाकिस्तान का सामना दूसरे सेमीफाइनल में बांग्लादेश से हो रहा है। वहीं, बांग्लादेश की टीम अपने ग्रुप में पहले स्थान पर थी। ऐसे में उस सेमीफाइनल से बांग्लादेश को मैच रद्द होने पर फाइनल का टिकट मिल जाएगा।
पाकिस्तान हो जाएगा बाहर
इस तरह पाकिस्तान और श्रीलंका की टीम दुबई में जारी एशिया कप टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगी और बिना सेमीफाइनल खेले इंडिया और बांग्लादेश की टीम फाइनल में होगी। फाइनल मुकाबला रविवार को आईसीसी एकेडमी ग्राउंड में खेला जाएगा। फिलहाल के लिए मैच अधिकारी कम से कम 10-10 ओवर का मैच कराने के बारे में सोचेंगे, लेकिन अभी के लिए ग्राउंड गीले हैं, जिसके कारण मैच शुरू होने में देरी होगी।