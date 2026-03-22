अगर IPL 2026 में ये टीम 250 रन बना सकती है तो खा भी सकती है; आकाश चोपड़ा ने जताई चिंता
IPL 2026 में SRH का बॉलिंग अटैक काफी कमजोर हो गया है। पैट कमिंस और ईशान मलिंगा टूर्नामेंट की शुरुआत में उपलब्ध नहीं होंगे, वहीं जैक एडवर्ड्स कथित तौर पर इस प्रतिष्ठित लीग के आगामी एडिशन से बाहर हो गए हैं।
IPL 2026 का आगाज होने से पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर और मौजूदा एक्सपर्ट आकाश चोपड़ा ने सनराइजर्स हैदराबाद को लेकर चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि अगर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम आईपीएल 2026 में 250 रन बना सकती है तो वह लुटा भी सकती है। आकाश चोपड़ा ने सनराइजर्स हैदराबाद की कमजोर गेंदबाजी उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज बताया है। सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल 2026 में अपने अभियान का आगाज 28 मार्च को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ करने वाली है। उनके शुरुआती कुछ मैचों के लिए नियमित कप्तान पैट कमिंस उपलब्ध नहीं होंगे, वहीं कुछ और खिलाड़ियों की चोट ने भी टीम की चिंता बढ़ाई हुई है।
IPL 2026 में SRH का बॉलिंग अटैक काफी कमजोर हो गया है। पैट कमिंस और ईशान मलिंगा टूर्नामेंट की शुरुआत में उपलब्ध नहीं होंगे, वहीं जैक एडवर्ड्स कथित तौर पर इस प्रतिष्ठित लीग के आगामी एडिशन से बाहर हो गए हैं।
आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, “चुनौतियां तो होंगी, क्योंकि गेंदबाजी को एक बड़ा झटका लगा है। पैट कमिंस तो पहले से ही टीम में नहीं थे। इसलिए गेंदबाजी पहले से ही थोड़ी कमजोर थी, और अगर ईशान मलिंगा भी नहीं खेलते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको ब्रायडन कार्स को खिलाना पड़ेगा, वरना आप भारतीय गेंदबाजी का सामना नहीं कर पाएंगे।”
उन्होंने आगे कहा, “जब मैं उनकी गेंदबाजी देखता हूं, तो उसमें अमित कुमार, प्रफुल हिंगे, साकिब हुसैन, ओंकार तरमाले, जयदेव उनादकट, जीशान अंसारी, हर्षल पटेल, शिवम मावी, शिवांग कुमार और हर्ष दुबे जैसे खिलाड़ी हैं, लेकिन गेंदबाजी कमजोर है। वे अपनी गेंदबाजी को कैसे संभालते हैं, यह एक चुनौती होगी, क्योंकि अगर वे 250 रन बनाते हैं, तो हो सकता है कि वे 250 रन दे भी दें। उनकी गेंदबाजी देखकर तो ऐसा ही लगता है। बदकिस्मती से, उनकी गेंदबाजी में वह दम नजर नहीं आ रहा है।”
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें