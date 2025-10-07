दिल में जुनून होता तो...ब्रायन लारा ने वेस्टइंडीज टीम को लताड़ा, अभिषेक शर्मा को लेकर चौंकाने वाला दावा

ब्रायन लारा ने वेस्टइंडीज टीम को लताड़ लगाई है। उन्होंने कहा कि अगर दिल में जुनून होता तो वेस्टइंडीज टीम टेस्ट क्रिकेट खेलने का तरीका ढूंढ लेती। लारा ने साथ ही अभिषेक शर्मा को लेकर चौंकाने वाला दावा किया।

महान खिलाड़ी ब्रायन लारा ने मंगलवार को कहा कि प्रतिभा पलायन, बुनियादी ढांचे की कमी और अस्थिर वित्तीय स्थिति जैसी पुरानी समस्याओं के बावजूद भी वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों के दिल में अगर जुनून होता तो वे टेस्ट क्रिकेट में अपनी जगह बनाने का ‘कोई न कोई रास्ता’ निकाल ही लेते। दुनिया भर में फ्रेंचाइजी-आधारित टी20 प्रतियोगिताओं वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों की काफी मांग रहती है लेकिन ये खिलाड़ी खेल के लंबे प्रारूप के में बेहतर प्रदर्शन करने का धैर्य नहीं दिखा पा रहे हैं।

'अगर ऐसा है तो रास्ता ही मिल जाएगा' लारा ने मुंबई में सीएट क्रिकेट रेटिंग पुरस्कारों के दौरान मीडिया से कहा, ‘‘मैं रोस्टन चेस और अन्य खिलाड़ियों से आग्रह करना चाहूंगा कि वे बताएं कि क्या उनके दिल में क्रिकेट है? क्या वे सचमुच वेस्टइंडीज के लिए खेलना चाहते हैं? और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अगर ऐसा है तो आपको कोई न कोई रास्ता मिल ही जाएगा।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हमारे पास भी 30-40 साल पहले बेहतर सुविधाएं नहीं थीं। विव रिचर्ड्स ने किसी बेहतर अभ्यास पिच पर बल्लेबाजी नहीं की थी। हमें भी वही काम करना पड़ता था, वही मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन जज्बा अलग था। वेस्टइंडीज के लिए खेलने का जुनून काफी अधिक था।’’ टेस्ट क्रिकेट रिकॉर्ड 400 रन की पारी खेलने वाले इस पूर्व दिग्गज ने कहा, ‘‘मैं युवा खिलाड़ियों से आग्रह करता हूं कि वे यह समझें कि यह एक शानदार अवसर है।’’

'टेस्ट की यह बहुत चिंताजनक स्थिति' लारा ने टेस्ट क्रिकेट में ‘बिग थ्री (भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया)’ के बीच होने वाले मैचों के अलावा दर्शकों की घटती दिलचस्पी पर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा, ‘‘जब आप ‘बिग थ्री’ की बात करते हैं तो एशेज में इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया या भारतीय टीम का इन दोनों देशों के मैचों में बड़ी संख्या में दर्शक स्टेडियम आते है। इनके मैचों को देखकर लगता है कि इससे बेहतर क्रिकेट देखने को नहीं मिल सकता है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘वेस्टइंडीज में टेस्ट क्रिकेट को लेकर दिलचस्पी घट रही है। वेस्टइंडीज ही नहीं हमने अभी अहमदाबाद में भी देखा कि बहुत कम दर्शक मैच देखने पहुंचे थे। यह बहुत चिंताजनक स्थिति है। मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने अपने 17 साल के अंतरराष्ट्रीय करियर में टेस्ट क्रिकेट को अधिक महत्व दिया ।’’