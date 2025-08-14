If they are saying this about Sachin then what would they say about me when Rahul Dravid whispered in RP Singh s ear अगर ये सचिन के लिए ऐसा कह रहे तो मेरे लिए क्या कहेंगे...जब आरपी सिंह के कान में फुसफुसाए थे द्रविड़, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़If they are saying this about Sachin then what would they say about me when Rahul Dravid whispered in RP Singh s ear

अगर ये सचिन के लिए ऐसा कह रहे तो मेरे लिए क्या कहेंगे...जब आरपी सिंह के कान में फुसफुसाए थे द्रविड़

आरपी सिंह ने बताया कि एक बार वह और राहुल द्रविड़ एक दोस्त के यहां डिनर पर गए। उस दिन भारत का मैच चल रहा था और सचिन करीब 100 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे। तब टीवी पर मैच देख रहे लोगों ने कहा कि सचिन को थोड़ा तेज खेलना चाहिए। इस पर द्रविड़ उनके कान में फुसफुसाए- ये मेरी पारी पर क्या कहेंगे।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 14 Aug 2025 12:49 PM
share Share
Follow Us on
अगर ये सचिन के लिए ऐसा कह रहे तो मेरे लिए क्या कहेंगे...जब आरपी सिंह के कान में फुसफुसाए थे द्रविड़

अक्सर कहा जाता है कि भारत में क्रिकेट किसी धर्म से कम नहीं है। सचिन तेंदुलकर को 'क्रिकेट का भगवान' कहा जाता है। लेकिन भारतीय क्रिकेट प्रेमी आलोचना में भी बहुत ही बेरहम होते हैं। अपने सितारों से उन्हें खूब अपेक्षाएं होती हैं। वो जितना उन्हें चाहते हैं, उतना ही उनकी आलोचना भी करते हैं अगर वे उम्मीदों पर खरा न उतरे तो। चाहे खिलाड़ी कितना भी अच्छा खेले, चाहे मैच की परिस्थितियां जैसी भी हों, फैंस का पैमाना अलग है। पूर्व तेज गेंदबाज आरपी सिंह ने एक किस्सा शेयर किया है जो भारत के एक औसत क्रिकेट प्रेमी की भावनाओं और उसकी सोच को बहुत अच्छे से दिखाता है।

जियोहॉटस्टार के स्पेशल चीकी सिंगल्स के ताजा एपिसोड में आरपी सिंह ने किस्सा सुनाया कि कैसे एक मैच देख रहे लोगों ने सचिन तेंदुलकर को लेकर ऐसी टिप्पणी की कि राहुल द्रविड़ ने उनके कान में फुसफुसा कर कहा- जब ये सचिन को लेकर ऐसा बोल रहे तो मेरी पारी पर क्या कहेंगे।

आरपी सिंह ने बताया कि मेरठ में कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के बीच रणजी मैच हो रहा है। वह यूपी की तरफ से खेल रहे थे और द्रविड़ कर्नाटक की तरफ से और उन्होंने अपनी टीम के लिए 199 रन की शानदार पारी खेली थी। शाम को दोनों एक दोस्त के घर डिनर पर गए जहां टीवी पर भारत का मैच चल रहा था।

ये भी पढ़ें:इधर भविष्य को लेकर लग रही अटकलें, उधर ऑस्ट्रेलिया संग ODI की तैयारी कर रहे कोहली
ये भी पढ़ें:रोहित शर्मा कप्तान नहीं रहे होते तो XI में जगह नहीं मिलती...पठान ने क्यों कहा?

आरपी सिंह ने बताया, 'उस दिन भारत का मैच चल रहा था और सचिन पाजी बैटिंग कर रहे थे। वह हर बॉल पर रन वाली पारी (100 के स्ट्राइक रेट) खेल रहे थे। हम दोनों बगल में बैठे थे और लोग कह रहे थे- सचिन को थोड़ा और तेज खेलना चाहिए। लेकिन वह मैच के हालात के हिसाब से खेल रहे थे। राहुल भाई मेरे कान में फुसफुसाए, 'अगर वे इतना कुछ कह रहे हैं तब वे मुझे कितना कहेंगे?''