पिच खराब नहीं तो कोलकाता टेस्ट में इतनी बुरी तरह क्यों हारी टीम इंडिया? सुनील गावस्कर ने बताई वजह

संक्षेप: सुनील गावस्कर ने स्टार खिलाड़ियों के डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने से बचने पर चिंता जताई है। इसके साथ ही उन्होंने वर्कलोड मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट पर भी सवाल उठाया। महान क्रिकेटर ने कोलकाता टेस्ट में भारतीय बल्लेबाजों के फेल होने की वजह खिलाड़ियों के डोमेस्टिक क्रिकेट से बचने को बताया है।

Tue, 18 Nov 2025 03:18 PMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता टेस्ट में भारतीय बल्लेबाजों के लचर प्रदर्शन से सुनील गावस्कर नाखुश हैं। इस टेस्ट में टीम इंडिया को 30 रन से हार का सामना करना पड़ा और मैच ढाई दिन में ही खत्म हो गया। महान क्रिकेटर ने कोलकाता टेस्ट में भारतीय बल्लेबाजी के धराशायी होने की वजह अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरेलू क्रिकेट में न खेलने को बताया है।

सुनील गावस्कर ने स्पोर्ट्स तक से बातचीत में कहा, 'हमारे बहुत सारे खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते। अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं तो आपको ऐसी पिचों पर खेलने को मिलेगा। चूंकि डोमेस्टिक लेवल पर भी टीमों का जोर पॉइंट हासिल करने पर होता है ताकि वे रणजी ट्रॉफी के नॉकआउट के लिए क्वालीफाई कर जाएं, इसका मतलब है कि वहां ऐसी पिचें होंगी जहां गेंद थोड़ा बहुत टर्न करेगी। लेकिन हमरे खिलाड़ी उसमें खेलते ही नहीं। मौजूदा खिलाड़ियों में से किसी ने नहीं खेला। हमारे मौजूदा खिलाड़ियों में असल में ऐसे कितने होंगे जो रणजी ट्रॉफी में खेलना चाहेंगे?'

सुनील गावस्कर ने स्टार खिलाड़ियों के डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने से बचने पर चिंता जताई और वर्कलोड मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट पर भी सवाल उठाया।

गावस्कर ने कहा, 'नहीं, वे वैसा नहीं करेंगे क्योंकि यहां तो एक शब्द है जिसे वर्कलोड कहा जाता है। वर्कलोड सिर्फ एक शब्द है। वे खेलना नहीं चाहते। वे नहीं खेलना चाहते। वे रणजी ट्रॉफी सिर्फ तभी खेलेंगे जब वे आउट ऑफ फॉर्म हों। नहीं तो वे उसमें खेलना नहीं चाहते। तो जवाब इसी में है। हो सकता है कि आप टर्न वाली विकेट चाहते हैं लेकिन फिर आप उन खिलाड़ियों को चुनना चाहते हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते ही नहीं।'

कोलकाता टेस्ट के बाद से ही ईडन गार्डन्स की पिच की खूब सारी आलोचनाएं हो रही हैं। हालांकि सुनील गावस्कर ने पिच का बचाव किया है। उन्होंने भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर के उस बयान का समर्थन किया जिसमें उन्होंने कहा था कि पिच में कोई गड़बड़ी नहीं हैं, हम अच्छा खेले ही नहीं।

दक्षिण अफ्रीका ने कोलकाता टेस्ट में जीत हासिल करके दो मैच की सीरीज में 1-0 की अजेय बढ़त बना ली है। गुवाहाटी में होने वाले दूसरे टेस्ट में अगर मेहमान टीम जीत जाती है या फिर ड्रॉ भी करा लेती है तो वह सीरीज जीत लेगी। कोलकाता टेस्ट सिर्फ ढाई दिन में हो गया। भारत में पहली बार किसी टेस्ट की चारों पारियों में कोई भी टीम 200 रन का आंकड़ा तक नहीं छू पाई। टीम इंडिया को अपनी दूसरी पारी में जीत के लिए 124 रन का लक्ष्य मिला था लेकिन टीम सिर्फ 93 रन पर ढेर हो गई और 30 रन से मैच हार गई।

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
