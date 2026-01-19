बांग्लादेश का मसला हल नहीं हुआ तो हम वर्ल्ड कप खेलने पर पुनर्विचार करेंगे, पाकिस्तान की धमकी

संक्षेप: पाकिस्तान ने एक नया पैंतरा खेला है। उसने धमकी दी है कि अगर बांग्लादेश का मसला हल नहीं होता तो वह टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने पर पुनर्विचार कर सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की सरकार ने टी20 वर्ल्ड कप को लेकर पाकिस्तान से समर्थन की गुहार लगाई है और उसे ‘सकारात्मक’ जवाब मिला है।

भारत में विश्व कप के अपने मैच खेलने को लेकर नखरे दिखा रहा बांग्लादेश बोर्ड आईसीसी को मनाने की कोशिश में लगा हुआ है। गुहार लगा रहा कि उसके मैच श्रीलंका में कराए जाएं। न हो तो किसी ऐसी टीम से उसके ग्रुप की अदलाबदली कर दी जाए जिसके सारे ग्रुप मैच श्रीलंका में हैं। ऐसी एक टीम आयरलैंड हैं लेकिन उसने साफ मना कर दिया है कि वह ग्रुप की अदलाबदली नहीं करेगी। इस बीच पाकिस्तान ने एक नया पैंतरा खेला है। उसने धमकी दी है कि अगर बांग्लादेश का मसला हल नहीं होता तो वह टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने पर पुनर्विचार कर सकता है। हालांकि उसने इसे लकर आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया है या आईसीसी ने नहीं कहा है।

पाकिस्तान की शरण में बांग्लादेश एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश अब पाकिस्तान की शरण में गया है और उससे कूटनीटिक और क्रिकेट से जुड़े सपोर्ट की मांग की है।

रिपोर्ट के मुताबिक, 'बांग्लादेश की सरकार ने पाकिस्तान के अधिकारियों से संपर्क किया है और उनसे टी20 वर्ल्ड कप में भागीदारी को लेकर सपोर्ट मांगा है। उन्हें सकारात्मक जवाब मिले हैं।'

रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है, ‘पाकिस्तान ने ये संकेत दिया है कि अगर बांग्लादेश के मसले का हल नहीं हुआ तो उनकी टीम वर्ल्ड कप में अपनी भागीदारी को लेकर पुनर्विचार कर सकती है।’

पाकिस्तान का पैंतरा रिपोर्ट में कहा गया है, ‘सरकार से जुड़े सूत्रों ने पुष्टि की है कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम को लेकर बढ़ती चिंता के बीच पाकिस्तान भारत में हो रहे आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप में अपनी भागीदारी की समीक्षा करेगा। बांग्लादेश की सरकार कथित तौर पर पाकिस्तान से सपोर्ट मांगी है। अंदरुनी जानकारी रखने वालों ने संकेत दिया है कि अगर बांग्लादेश की चिंताओं को पर्याप्त रूप से दूर नहीं किया गया तो इससे टूर्नामेंट की तैयारियों पर असर पड़ सकता है। पाकिस्तान ने जोर देकर कहा है कि किसी भी देश पर दबाव नहीं डाला जाना चाहिए और उसने बांग्लादेश को इस मुद्दे पर पूर्ण समर्थन का भरोसा दिया है।’