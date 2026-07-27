'टीम इंडिया ने श्रीलंका में ऐसा नहीं किया तो…', वसीम जाफर की टेस्ट सीरीज पर बड़ी भविष्यवाणी
India vs Sri Lanka 2026 Tests: वसीम जाफर ने भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट सीरीज की स्कोरलाइन को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। भारत को श्रीलंका की धरती पर दो टेस्ट मैच खेलने हैं।
आयरलैंड, इंग्लैंड और जिम्बाब्वे में सीमित ओवरों की सीरीज समाप्त होने के बाद भारत का फोकस अब सबसे लंबे फॉर्मेट पर होगा। भारत 19 दिन के ब्रेक के बाद श्रीलंका से दो टेस्ट मैचों की सीरीज में भिड़ेगा। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गॉल स्टेडियम में शुरू होगा जबकि दूसरा मैच 23 अगस्त से कोलंबो में आयोजित होगा। यह सीरीज आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 का हिस्सा है। पूर्व भारतीय ओपनर वसीम जाफर ने आगामी सीरीज को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा कि टीम इंडिया को श्रीलंका की सरमजीं पर सीरीज 2-0 से जीतनी चाहिए। उन्होंने साथ ही कहा कि अगर भारत ने सीरीज में श्रीलंका का सूपड़ा साफ नहीं किया तो यह निराशाजनक होगा।
'श्रीलंका बहुत अच्छी टीम है लेकिन भारत…'
जाफर ने सोमवार को अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ''अगर बारिश नहीं हुई तो दोनों मैचों का रिजल्ट आ सकता है। श्रीलंका में बारिश का डर लगा रहता है। भारत को यह सीरीज 2-0 से जीतना चाहिए। अगर कागज पर दोनों टीमों को देखे तो टीम इंडिया बहुत मजबूत है। उस लिहाज से अगर भारत 2-0 से नहीं जीता तो निराशाजनक होगा। हालांकि, श्रीलंका बहुत अच्छी टीम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि भारत की टीम उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है।'' जाफर का मानना है कि युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन को और मौके मिलने चाहिए।
शुभमन गिल के लिए नंबर-4 सही पोजीशन
पूर्व बल्लेबाज ने कहा, ''जहां तक साई की बात है, सभी सिलेक्टर्स और यहां तक कि कप्तान ने भी कहा है कि वे उसे लंबे समय तक मौका देना चाहते हैं। उसने हाल की सीरीज में भी अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए मेरा मानना है कि वह मौके का हकदार है। वह एक सॉलिड प्लेयर है, और वह सिर्फ बेहतर ही होगा। मुझे लगता है कि नंबर-3 की पोजीशन उसके लिए अच्छी है। कप्तान शुभमन गिल नंबर-4 पर बैटिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि टॉप चार पोजीशन जल्द ही बदलेंगी।''
कई खिलाड़ी फिटनेस समस्या से जूझ रहे
गौरतलब है कि अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति के लिए सबसे बड़ी चुनौती फिट टीम का चयन करना है क्योंकि कई भारतीय खिलाड़ी फिटनेस संबंधी कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर की गॉल टेस्ट के लिए समय पर ठीक होने की संभावना नहीं है। सीनियर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को भी फिटनेस टेस्ट देना होगा। वह चोट लगने के कारण लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और अंतिम वनडे में नहीं खेल पाए थे। हर्षित राणा और नीतीश कुमार रेड्डी दोनों ही श्रीलंका सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे।
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