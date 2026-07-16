शुभमन गिल ने मिस किया दूसरा ODI मैच तो फिर कौन करेगा भारतीय टीम की कप्तानी? जान लीजिए नाम
शुभमन गिल ने अगर चोट की वजह से दूसरा ODI मैच मिस किया तो फिर कौन भारतीय टीम की कप्तानी करेगा? इसके बारे में जान लीजिए। गिल ने चोट की वजह से पहले वनडे मैच में पूरी बल्लेबाजी नहीं की थी।
टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला दमदार अंदाज में जीता था। शुभमन गिल की कप्तानी में बर्मिंघम में भारत ने शानदार जीत दर्ज की थी और सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई थी। कप्तान गिल का बल्ला भी उस मैच में चला था। उन्होंने 80 रनों की नाबाद पारी खेली थी। हालांकि, वे अपनी पारी अधूरी ही छोड़कर मैदान से बाहर चले गए थे। चोट की वजह से शुभमन गिल को रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौटना पड़ा था। बाद में बल्लेबाजी के लिए भी नहीं उतरे। ऐसे में संदेह है कि क्या वे एक दिन के गैप के बाद कार्डिफ में आज यानी 16 जुलाई को खेले जाने वाले मैच के लिए फिट हैं? अगर नहीं हैं तो फिर कप्तानी इस मैच में कौन करेगा।
आपको बता दें, पैर की मांसपेशियों में खिंचाव की वजह से शुभमन गिल ने पहले वनडे मैच में 80 रनों के बाद मैदान छोड़ दिया था। हालांकि, वे बाद में पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आए, लेकिन वहां भी उनकी चाल में मूवमेंट पूरी तरह फिट वाला नहीं था। ऐसे में सभी फैंस को चिंता है कि क्या वे फिट हैं? अगर वे फिट नहीं हैं तो फिर आज कार्डिफ में टीम इंडिया की कप्तानी कौन करेगा? अगर आपको भी इस सवाल का जवाब चाहिए तो फिर इसका जवाब है श्रेयस अय्यर।
श्रेयस ने नहीं जीता एक भी इंटरनेशनल मैच
श्रेयस अय्यर भले ही टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पहले 7 मैचों में से एक भी मैच नहीं जीत पाए हैं, लेकिन शुभमन गिल की अनुपस्थिति में श्रेयस अय्यर को कप्तान की जिम्मेदारी संभालनी होगी, जो कि उनका पहला वनडे इंटरनेशनल मैच एक कप्तान के तौर पर होगा। श्रेयस काफी समय से भारत की वनडे टीम के उपकप्तान हैं। ऐसे में जाहिर है कि अगर गिल मौजूद नहीं होंगे तो श्रेयस ही टीम का नेतृत्व करेंगे, लेकिन चोट को देखते हुए ऐसा लगता है कि गिल फिट भी हो सकते हैं।
गिल नहीं लेना चाहेंगे रिस्क
अगर शुभमन गिल की चोट ऐसी है कि अगर वे इस मैच में खेले और इंजर्ड होकर कुछ समय के लिए टीम से बाहर हो सकते हैं तो फिर इस रिस्क से वे खुद बचना चाहेंगे और खुद टीम मैनेजमेंट भी उन्हें मैदान से दूर रखेगा। शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। उन्हें दो पूर्व कप्तानों से साथ भी मिल रहा है। विराट कोहली और रोहित शर्मा उनकी पूरी मदद कर रहे हैं। इसके अलावा अनुभवी विकेटकीपर केएल राहुल विकेट के पीछे उनकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। गेंदबाजी में अब जसप्रीत बुमराह लौट आए हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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