Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़If Shubman Gill is ruled out from 2nd Test vs South Africa Team India has these 3 options Sai Sudharsan is big contender
अगर शुभमन गिल हुए दूसरे टेस्ट से बाहर तो फिर कौन खेलेगा उनकी जगह? ये 3 प्लेयर हैं दावेदार

संक्षेप: अगर शुभमन गिल इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हो जाते हैं तो फिर टीम इंडिया के पास कौन-कौन से विकल्प हैं? इसके बारे में जान लीजिए। कोलकाता में कप्तान शुभमन गिल को गर्दन में चोट लगी थी।

Tue, 18 Nov 2025 07:48 AMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
कोलकाता के ईडन गार्डेंस में खेले गए पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इस तरह दो मैचों की टेस्ट सीरीज अब भारतीय टीम नहीं जीत पाएगी। इससे भी ज्यादा चिंता का विषय भारतीय टीम के लिए ये रहा कि कप्तान शुभमन गिल इस मैच में चोटिल हो गए और वह दोनों पारियों में बल्लेबाजी नहीं कर पाए। अब खतरा ये है कि शुभमन गिल गुवाहटी में शनिवार 22 नवंबर से होने वाले दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हो सकते हैं। ऐसे में उनकी जगह कौन खेलेगा? ये एक बड़ा सवाल है।

शुभमन गिल कोलकाता टेस्ट मैच में पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए चोटिल हो गए थे। गर्दन में उनको दर्द महसूस हुआ था। इसके बाद उनको मैदान से बाहर ले जाया गया। कुछ दिन वे अस्पताल में भर्ती रहे, लेकिन अब उनको छुट्टी मिल गई है। हालांकि, उनका दूसरे टेस्ट मैच में खेलना संदिग्ध है। ऐसे में सवाल ये है कि टीम इंडिया के पास कौन-कौन से विकल्प शुभमन गिल के रिप्लेसमेंट के तौर पर हैं? इसका जवाब ये है कि भारत के पास तीन विकल्प गिल के लिए हैं, जबकि कप्तान की जिम्मेदारी ऋषभ पंत को सौंपी जाएगी, जो टेस्ट टीम के उपकप्तान हैं और कोलकाता में स्टैंड इन कैप्टन भी वही थे।

बात करें अगर शुभमन गिल के विकल्पों की तो इनमें सबसे आगे बी साई सुदर्शन होंगे, जिन्होंने दिल्ली टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ 87 रनों की पारी खेली थी और इंडिया ए के लिए साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ 32 रन बनाए थे। साई सुदर्शन उतने अनुभवी नहीं हैं, लेकिन थोड़ी बहुत फॉर्म उनके पास जरूर है। इसके अलावा दूसरा विकल्प देवदत्त पडिक्कल के तौर पर है, जो इस समय भारत की टेस्ट टीम का हिस्सा हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट में काफी रन बनाकर आ रहे हैं। तीसरा विकल्प भारत के पास ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी के रूप में है।

नितीश रेड्डी हैं तीसरा विकल्प

नितीश कुमार रेड्डी इस टेस्ट सीरीज का हिस्सा थे, लेकिन बीसीसीआई ने उनको पहले टेस्ट मैच से रिलीज कर दिया था। अब वे कोलकाता में टीम इंडिया के साथ जुड़ गए हैं और आज यानी मंगलवार 18 नवंबर को कोलकाता में टीम के साथ प्रैक्टिस करते नजर आएंगे। इन्हीं में से किसी एक खिलाड़ी को प्लेइंग इलेवन में शुभमन गिल की जगह शामिल किया जा सकता है, लेकिन सवाल ये भी रहेगा कि सुदर्शन और पडिक्कल दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और भारतीय टीम में पहले से ही 6 बल्लेबाज बाएं हाथ के हैं। ऐसे में नितीश रेड्डी को कैसे भी टीम में शामिल किया जा सकता है। इससे प्रतीत होता है कि कॉम्बिनेशन दूसरे टेस्ट में अलग होगा।

विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
