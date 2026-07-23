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जिम्बाब्वे में हुई जरा सी चूक, तो आ सकती है श्रेयस अय्यर की कप्तानी पर बात; अब हार नहीं होगी बर्दाश्त!

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अगर श्रेयस अय्यर जिम्बाब्वे T20 सीरीज में कप्तान के तौर पर फिर से फेल होते हैं तो उन्हें कप्तानी से हाथ धोना पड़ सकता है। लगातार सात मैचों में वे कप्तानी करते हुए टीम को जीत नहीं दिला पाए हैं। 

जिम्बाब्वे में हुई जरा सी चूक, तो आ सकती है श्रेयस अय्यर की कप्तानी पर बात; अब हार नहीं होगी बर्दाश्त!

वैसे तो टीम इंडिया जब भी जिम्बाब्वे के दौरे पर जाती है तो बिना किसी दबाव के जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम पर भारी दबाव इस 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज से पहले है। जरा सी चूक हुई तो फिर श्रेयस अय्यर की कप्तानी पर भी बात आ सकती है। ऐसा क्यों और कैसे हो सकता है? इसके बारे में जान लीजिए, क्योंकि श्रेयस अय्यर की कप्तानी पर तलवार लटक सकती है।

आपको बता दें, श्रेयस अय्यर को टी20 विश्व कप 2026 चैंपियन टीम की कप्तानी दी गई थी। खराब फॉर्म और उम्र को देखते हुए सूर्यकुमार यादव को टी20 विश्व कप जिताने के बावजूद टीम से ड्रॉप किया गया था। सिलेक्टर्स ने श्रेयस पर नए कप्तान के तौर पर भरोसा जताया। वैसे तो चयनकर्ता उन्हें अगले टी20 विश्व कप और ओलंपिक 2028 के लिए कप्तान के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन टीम का प्रदर्शन अब तक जैसा रहा है, उसे देखते हुए उनकी कप्तानी पर बात आना लाजमी है।

श्रेयस का कप्तानी करियर

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया आयरलैंड के खिलाफ दो टी20 इंटरनेशनल मैच खेली। पहला मैच जब हारी तो कहा गया कि जरा सी चूक भारत से हो गई है, लेकिन दूसरा मैच हारने पर टीम ने सीरीज भी गंवा दी थी। इसके बाद टीम इंग्लैंड पहुंची। पहला मुकाबला बारिश की वजह से पूरा नहीं हुआ, लेकिन अगले 4 मैच भारतीय टीम बुरी तरह से हारी। इस तरह पहले 7 मैचों में श्रेयस अय्यर का जीत का खाता नहीं खुला है। भारत टी20 विश्व कप 2026 के बाद 7 में से 6 मुकाबले उनकी कप्तानी में हार चुका है।

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ऐसा भी नहीं है कि टीम में अच्छे खिलाड़ी नहीं थे। कुछ खिलाड़ियों को छोड़ दें तो आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे पर गई भारतीय टीम में वही सब खिलाड़ी थे, जिन्होंने टी20 विश्व कप खेला था। गेंदबाजी में जरूर कम अनुभव था, लेकिन बल्लेबाजी में भरपूर अनुभव था। जिस तरह से सिलेक्टर्स फैसले ले रहे हैं, उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि कप्तानी के लिहाज से जिम्बाब्वे की सीरीज श्रेयस के लिए अहम है।

जिम्बाब्वे की सीरीज तय करेगी भविष्य

अगर जिम्बाब्वे की सीरीज का नतीजा भारत के पक्ष में कम से कम 2-1 या 3-0 से नहीं रहा तो फिर श्रेयस के लिए मुश्किलें बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। किसी भी खिलाड़ी को अगर 3 सीरीज मिलें और वह परफॉर्म न करे तो उसे ड्रॉप किया जाता है। कप्तानी के मामले में भी ऐसा ही है। हालांकि, वे एशियन गेम्स के लिए भी टीम के कप्तान हैं, लेकिन अगर जिम्बाब्वे की सीरीज खराब रही तो फिर चीजें आगे बदल भी सकती हैं।

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आप सोच रहे होंगे कि आईपीएल में अच्छी कप्तानी उन्होंने की है तो इसमें कोई दो राय नहीं है। वे एक बार खिताब जीते हैं, जबकि दो बार उनकी कप्तानी में टीम फाइनल खेली है। हालांकि, आईपीएल 2026 के आखिरी के सात मैचों की बात करें तो उनमें से सिर्फ एक ही मैच श्रेयस की कप्तानी में टीम जीती है। ऐसे में चीजें उनके खिलाफ जा रही हैं।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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