वैभव सूर्यवंशी को लेकर बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं। आयरलैंड-इंग्लैंड दौरे के लिए उनका चयन सीनियर टी20 टीम में हुआ है। अगर उन्हें डेब्यू करना का मौका मिलता है तो वह सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन जाएंगे।

अगर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान हैं, तो वैभव सूर्यवंशी भगवान का बेटा हो सकता है…ऐसा पूर्व भारतीय कप्तान और मुख्य चयनकर्ता कृष्णमाचारी श्रीकांत का कहना है। वैभव सूर्यवंशी भारत के उभरते सितारों में से एक हैं। आईपीएल 2026 में उनकी कमाल की बल्लेबाजी को देखते हुए चयनकर्ताओं ने उनको फास्ट्रैक कर 15 साल की उम्र में ही टीम इंडिया में जगह दे दी है। वैभव सूर्यवंशी का चयन आगामी आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टी20 टीम में हुआ है। अगर उन्हें टी20 में डेब्यू करने का मौका मिलता है तो वह सचिं तेंदुलकर का बरसो पुराना रिकॉर्ड तोड़ भारत के लिए सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। हालांकि कृष्णमाचारी श्रीकांत का मानना है कि भारतीय टीम मैनेजमेंट को वैभव सूर्यवंशी को जल्द प्लेइंग XI में शामिल करने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, वह बाहर बैठकर भी काफी कुछ सीख सकते हैं।

कृष्णमाचारी श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा "उसने टीम में जबरदस्ती जगह बनाई है। उसके सिलेक्शन में उम्र कोई फैक्टर नहीं है। यह सिर्फ स्कोर के आधार पर हुआ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह 11 में खेलता है या नहीं। मैनेजमेंट को उसे तीन साल के लिए 16 में जगह की गारंटी देनी चाहिए, चाहे वह खेले या नहीं, या वह फेल हो या परफॉर्म करे। आयरलैंड के खिलाफ उसे 11 में जबरदस्ती मत खिलाओ क्योंकि वह धमाल मचा देगा, चाहे टीम कमजोर हो या मजबूत। इसलिए उसे सिर्फ नाम के लिए 11 में मत खिलाओ।"

उन्होंने आगे कहा, "उसे इंतजार करने दो और संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को ओपनिंग करते रहने दो। वह रिजर्व में रहकर ही बहुत कुछ सीख जाएगा। उसका दिमाग़ स्थिर है और वह सबके पैर छूकर आशीर्वाद लेता है, जो एक शानदार संकेत है। वह सचिन तेंदुलकर के बाद अगला हीरा हो सकता है। अगर सचिन क्रिकेट के भगवान हैं, तो वैभव भगवान का बेटा हो सकता है।"

वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में 776 रनों के साथ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उन्होंने ऑरेंज कैप पर भी कब्जा जमाया। अपने दूसरे ही सीजन में ऑरेंज कैप जीतकर वैभव सूर्यवंशी सबसे युवा खिलाड़ी बने। 15 साल के इस खिलाड़ी ने एक सीजन में 72 छक्के लगाकर क्रिस गेल का भी रिकॉर्ड तोड़ा। उम्मीद है कि वैभव सूर्यवंशी अपनी यह चमक इंटरनेशनल मंच पर भी बिखेरेंगे।