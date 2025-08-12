अगर सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर सर भी ऐसा ही सोचते तो...सरफराज खान ने क्यों दिया ऐसा बयान?

कांगा लीग को लेकर सरफराज खान का कहना है कि अगर सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर भी ऐसा ही सोचते तो शायद वे महान खिलाड़ी नहीं बन पाते। सरफराज खान तीन साल बाद इस लीग में खेल रहे हैं।

इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए सरफराज खान को भारत की टेस्ट टीम में जगह नहीं मिली थी। वे ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए थे, लेकिन एक भी मैच उनको खेलने को नहीं मिला और सीधे उनको टीम से बाहर कर दिया गया। सीरीज के बीच में सरफराज खान की एक तस्वीर ने तहलका मचा दिया, जब वह पहले के मुकाबले बहुत पतले नजर आए। उन्होंने कई किलो वजन अपना कम किया और इस समय वह कांगा लीग में खेल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने एक बयान दिया है और कहा है कि इस लीग में खेलने से सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर बचते तो आज लेजेंड प्लेयर नहीं बन पाते।

पार्कोफोन क्रिकेटर्स की ओर से खेलते हुए सरफराज खान ने इस्लाम जिमखाना के खिलाफ 42 गेंदों पर 61 रनों की पारी खेली। इसके बाद मिड-डे से बात करते हुए सरफराज खान ने कहा, “बचपन में, मैंने अपने पिता (कोच नौशाद खान) से कई किस्से सुने थे कि कैसे सुनील गावस्कर सर एक बार इंग्लैंड से उसी सुबह लौटने के बावजूद कांगा लीग मैच खेलने पहुंच गए थे।”

उन्होंने आगे बताया, "इसलिए, मुशीर (छोटा भाई) और मुझे इस टूर्नामेंट में खेलने पर हमेशा गर्व रहा है। कल शाम (शनिवार) नागपुर से लौटते समय, हम उम्मीद कर रहे थे कि आज बारिश नहीं होगी। आज सुबह थोड़ी बारिश हुई, लेकिन जब मैं इस्लाम जिमखाना पहुंचा, तो मौसम अच्छा था। मैंने अपना आखिरी कांगा लीग मैच तीन साल पहले खेला था। इस मैच से पहले मैं लीग की फिक्सचर बुक देख रहा था और उसमें 2018 में शतक लगाने के लिए अपना नाम देखा तो मुझे अच्छा लगा।"

सरफराज ने कहा कि मुंबई के सभी खिलाड़ियों को इस लीग में खेलना चाहिए, क्योंकि पूर्व में महान खिलाड़ी भी इस लीग में खेले हैं। 1948 से ये लीग खेली जा रही है और इस लीग का आयोजन मुंबई में उस समय होता है, जब बादल छाए रहते हैं, बारिश भी होती है और पिच में नमी रहती है, जिससे बल्लेबाजों के लिए रन बनाना मुश्किल हो जाता है और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर आमतौर पर इसे मिस करते हैं।