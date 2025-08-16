रोहित शर्मा चाहे तो वह 45 साल तक…योगराज सिंह ने दिया हिटमैन के आलोचकों को दनदनाता जवाब

योगराज सिंह ने कहा कि रोहित शर्मा आपकी हमें 5 साल और जरूरत है यार' इसलिए कृपया अपने देश के लिए और काम करो, अपनी फिटनेस और हर चीज पर काम करो। उस पर चार आदमी लगाओ, उसे हर सुबह 10 किलोमीटर दौड़ाओ। अगर वो चाहे तो 45 साल की उम्र तक खेलने का क्लास रखता है।

रोहित शर्मा को T20I और टेस्ट के बाद वनडे से भी रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए! क्रिकेट के गलियारों में आजकल ऐसी खूब बातें हो रहीं हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की नजरें जहां 2027 वर्ल्ड कप तक खेलने की है, वहीं आलोचकों का कहना है कि रोहित शर्मा को अभी रिटायरमेंट लेकर युवा खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए। रोहित शर्मा फिलहाल 38 साल के हैं और अगले वनडे वर्ल्ड कप तक वह 40 के हो जाएंगे। रोहित आलोचना का शिकार अपनी फिटनेस और सिर्फ वनडे मैच के लिए उपलब्ध रहने की वजह से बन रहे हैं। ऐसे में टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने इन आलोचकों को करारा जवाब दिया है। उनका कहना है कि भारत को रोहित शर्मा की जरूर है, अगर वह चाहे तो 45 की उम्र तक भी क्रिकेट खेल सकते हैं।

योगराज ने न्यूज18 क्रिकेटनेक्स्ट से कहा, "रोहित शर्मा, वो इंसान जिसके बारे में बहुत से लोग बकवास करते हैं - मैंने उस दिन कहा था कि रोहित मेरे आदमी होंगे, वो आदमी, मेरे आदमी।"

उन्होंने आगे कहा, "जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, एक तरफ उनकी बल्लेबाजी और दूसरी तरफ टीम के बाकी खिलाड़ी। एक तरफ उनकी पारी और दूसरी तरफ बाकी दुनिया। यही उनकी क्लास है। आप कह सकते हैं, 'रोहित, आपकी हमें 5 साल और जरूरत है यार' इसलिए कृपया अपने देश के लिए और काम करो, अपनी फिटनेस और हर चीज पर काम करो। उस पर चार आदमी लगाओ, उसे हर सुबह 10 किलोमीटर दौड़ाओ। अगर वो चाहे तो 45 साल की उम्र तक खेलने का क्लास रखता है।"

चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से ही रोहित शर्मा ने भारत के लिए कोई मैच नहीं खेला है, वह अगली बार एक्शन में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर नजर आएंगे।