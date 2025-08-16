If Rohit Sharma wants he can live till 45 years Yograj Singh gave a befitting reply to the critics रोहित शर्मा चाहे तो वह 45 साल तक…योगराज सिंह ने दिया हिटमैन के आलोचकों को दनदनाता जवाब, Cricket Hindi News - Hindustan
रोहित शर्मा चाहे तो वह 45 साल तक…योगराज सिंह ने दिया हिटमैन के आलोचकों को दनदनाता जवाब

योगराज सिंह ने कहा कि रोहित शर्मा आपकी हमें 5 साल और जरूरत है यार' इसलिए कृपया अपने देश के लिए और काम करो, अपनी फिटनेस और हर चीज पर काम करो। उस पर चार आदमी लगाओ, उसे हर सुबह 10 किलोमीटर दौड़ाओ। अगर वो चाहे तो 45 साल की उम्र तक खेलने का क्लास रखता है।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 16 Aug 2025 07:05 AM
रोहित शर्मा को T20I और टेस्ट के बाद वनडे से भी रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए! क्रिकेट के गलियारों में आजकल ऐसी खूब बातें हो रहीं हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की नजरें जहां 2027 वर्ल्ड कप तक खेलने की है, वहीं आलोचकों का कहना है कि रोहित शर्मा को अभी रिटायरमेंट लेकर युवा खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए। रोहित शर्मा फिलहाल 38 साल के हैं और अगले वनडे वर्ल्ड कप तक वह 40 के हो जाएंगे। रोहित आलोचना का शिकार अपनी फिटनेस और सिर्फ वनडे मैच के लिए उपलब्ध रहने की वजह से बन रहे हैं। ऐसे में टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने इन आलोचकों को करारा जवाब दिया है। उनका कहना है कि भारत को रोहित शर्मा की जरूर है, अगर वह चाहे तो 45 की उम्र तक भी क्रिकेट खेल सकते हैं।

योगराज ने न्यूज18 क्रिकेटनेक्स्ट से कहा, "रोहित शर्मा, वो इंसान जिसके बारे में बहुत से लोग बकवास करते हैं - मैंने उस दिन कहा था कि रोहित मेरे आदमी होंगे, वो आदमी, मेरे आदमी।"

उन्होंने आगे कहा, "जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, एक तरफ उनकी बल्लेबाजी और दूसरी तरफ टीम के बाकी खिलाड़ी। एक तरफ उनकी पारी और दूसरी तरफ बाकी दुनिया। यही उनकी क्लास है। आप कह सकते हैं, 'रोहित, आपकी हमें 5 साल और जरूरत है यार' इसलिए कृपया अपने देश के लिए और काम करो, अपनी फिटनेस और हर चीज पर काम करो। उस पर चार आदमी लगाओ, उसे हर सुबह 10 किलोमीटर दौड़ाओ। अगर वो चाहे तो 45 साल की उम्र तक खेलने का क्लास रखता है।"

चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से ही रोहित शर्मा ने भारत के लिए कोई मैच नहीं खेला है, वह अगली बार एक्शन में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर नजर आएंगे।

योगराज सिंह ने आगे कहा, "मेरा मानना है कि आपको घरेलू क्रिकेट खेलना चाहिए; जितना ज्यादा आप घरेलू क्रिकेट खेलेंगे, उतने ही ज्यादा फिट रहेंगे। फाइनल में मैन ऑफ द मैच किसे मिला? रोहित शर्मा। इसलिए आपको सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए जिनके बारे में आप जानते हैं। अगर आप उनके खेल और फिटनेस के बारे में बात करना चाहते हैं, तो ऐसा तभी करें जब आप किसी स्तर पर खेल चुके हों। क्या आपको इस तरह की बातें करने में शर्म आती है?"

