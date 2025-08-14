रोहित शर्मा तब अगर कप्तान नहीं रहे होते तो प्लेइंग XI में जगह ही नहीं बनती...इरफान पठान ने क्यों कहा?

इरफान पठान ने कहा है कि पिछले साल रोहित शर्मा का टेस्ट में प्रदर्शन इतना खराब था कि अगर वह कप्तान नहीं होते तो प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि यह जानते हुए भी जब उन्होंने सिडनी टेस्ट के दौरान रोहित का इंटरव्यू लिए तब उनका सार्वजनिक तौर पर समर्थन के लिए मजबूर थे।

पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने रोहित शर्मा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वह बेशक वाइट बॉल के शानदार खिलाड़ी हैं लेकिन उनकी कप्तानी के आखिर के कुछ सीरीज ऐसे रहे कि अगर वह कप्तान नहीं होते तो प्लेइंग इलेवन में उनकी जगह नहीं बनती।

लल्लनटॉप ने पठान के इंटरव्यू का एक टीजर शेयर किया है । उसमें पूर्व ऑलराउंडर यह कहते दिख रहे हैं कि उन्होंने स्टार स्पोर्ट्स के लिए रोहित शर्मा से बातचीत में 'मजबूरी' में उनका सार्वजनिक तौर पर समर्थन किया था। पठान ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के सिडनी में खेले आखिरी टेस्ट के दौरान ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर के लिए रोहित शर्मा का इंटरव्यू लिया था।

उस मैच में रोहित शर्मा अपनी खराब फॉर्म के मद्देनजर नहीं खेले थे। तब क्रिकेट प्रशंसकों के एक तबके ने उनकी तारीफ की थी कि देखिये, कप्तान होते हुए भी टीम के हित में खुद नहीं खेला बल्कि अन्य खिलाड़ी को मौका दिया। वहीं एक तबका ऐसा भी है जो मानता है कि रोहित शर्मा को ड्रॉप किया गया था, न कि वह अपनी मर्जी से बेंच पर बैठे थे।

पिछले साल रोहित शर्मा का टेस्ट में बहुत ही खराब फॉर्म रहा था और आखिरकार इस साल आईपीएल के बीच में ही उन्होंने इस फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। हिटमैन ने पिछले साल बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए 8 टेस्ट मैच में महज 164 रन बनाए थे, जिसमें एक अर्धशतक शामिल था। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वह 3 मैच खेले और सिर्फ 6.2 की औसत से रन बनाए जो वहां का दौरा करने वाली टीम के किसी भी कप्तान का सबसे कम औसत है (न्यूनतम 5 पारियों में)।

टीजर में पठान ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रोहित शर्मा के खराब फॉर्म की बात पर उनके औसत का जिक्र भी करते दिख रहे हैं। वह कहते हैं, 'रोहित शर्मा वाइट बॉल क्रिकेट के शानदार खिलाड़ी हैं, लेकिन उस साल उनका टेस्ट में औसत 6 का था, इसलिए हम कहते हैं कि अगर वह कप्तान नहीं होते तो टीम में उनकी जगह नहीं बनती थी, और यह सच है।'

पठान यह भी कहते हैं कि यह जानते हुए भी कि रोहित शर्मा की प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं बनती, वे इंटरव्यू के दौरान सार्वजनिक तौर पर उनका समर्थन करने के लिए मजबूर थे।