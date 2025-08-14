If Rohit Sharma had not been the captain he would not have got a place in the playing XI Why did Irfan Pathan say that रोहित शर्मा तब अगर कप्तान नहीं रहे होते तो प्लेइंग XI में जगह ही नहीं बनती...इरफान पठान ने क्यों कहा?, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़If Rohit Sharma had not been the captain he would not have got a place in the playing XI Why did Irfan Pathan say that

रोहित शर्मा तब अगर कप्तान नहीं रहे होते तो प्लेइंग XI में जगह ही नहीं बनती...इरफान पठान ने क्यों कहा?

इरफान पठान ने कहा है कि पिछले साल रोहित शर्मा का टेस्ट में प्रदर्शन इतना खराब था कि अगर वह कप्तान नहीं होते तो प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि यह जानते हुए भी जब उन्होंने सिडनी टेस्ट के दौरान रोहित का इंटरव्यू लिए तब उनका सार्वजनिक तौर पर समर्थन के लिए मजबूर थे।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 14 Aug 2025 10:10 AM
share Share
Follow Us on
रोहित शर्मा तब अगर कप्तान नहीं रहे होते तो प्लेइंग XI में जगह ही नहीं बनती...इरफान पठान ने क्यों कहा?

पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने रोहित शर्मा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वह बेशक वाइट बॉल के शानदार खिलाड़ी हैं लेकिन उनकी कप्तानी के आखिर के कुछ सीरीज ऐसे रहे कि अगर वह कप्तान नहीं होते तो प्लेइंग इलेवन में उनकी जगह नहीं बनती।

लल्लनटॉप ने पठान के इंटरव्यू का एक टीजर शेयर किया है । उसमें पूर्व ऑलराउंडर यह कहते दिख रहे हैं कि उन्होंने स्टार स्पोर्ट्स के लिए रोहित शर्मा से बातचीत में 'मजबूरी' में उनका सार्वजनिक तौर पर समर्थन किया था। पठान ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के सिडनी में खेले आखिरी टेस्ट के दौरान ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर के लिए रोहित शर्मा का इंटरव्यू लिया था।

उस मैच में रोहित शर्मा अपनी खराब फॉर्म के मद्देनजर नहीं खेले थे। तब क्रिकेट प्रशंसकों के एक तबके ने उनकी तारीफ की थी कि देखिये, कप्तान होते हुए भी टीम के हित में खुद नहीं खेला बल्कि अन्य खिलाड़ी को मौका दिया। वहीं एक तबका ऐसा भी है जो मानता है कि रोहित शर्मा को ड्रॉप किया गया था, न कि वह अपनी मर्जी से बेंच पर बैठे थे।

पिछले साल रोहित शर्मा का टेस्ट में बहुत ही खराब फॉर्म रहा था और आखिरकार इस साल आईपीएल के बीच में ही उन्होंने इस फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। हिटमैन ने पिछले साल बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए 8 टेस्ट मैच में महज 164 रन बनाए थे, जिसमें एक अर्धशतक शामिल था। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वह 3 मैच खेले और सिर्फ 6.2 की औसत से रन बनाए जो वहां का दौरा करने वाली टीम के किसी भी कप्तान का सबसे कम औसत है (न्यूनतम 5 पारियों में)।

ये भी पढ़ें:कोहली, रोहित का इंटरनेशनल करियर खत्म? चोपड़ा बोले- गलत फॉर्मेट में संन्यास लिया

टीजर में पठान ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रोहित शर्मा के खराब फॉर्म की बात पर उनके औसत का जिक्र भी करते दिख रहे हैं। वह कहते हैं, 'रोहित शर्मा वाइट बॉल क्रिकेट के शानदार खिलाड़ी हैं, लेकिन उस साल उनका टेस्ट में औसत 6 का था, इसलिए हम कहते हैं कि अगर वह कप्तान नहीं होते तो टीम में उनकी जगह नहीं बनती थी, और यह सच है।'

पठान यह भी कहते हैं कि यह जानते हुए भी कि रोहित शर्मा की प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं बनती, वे इंटरव्यू के दौरान सार्वजनिक तौर पर उनका समर्थन करने के लिए मजबूर थे।

ये भी पढ़ें:ICC रैंकिंग में तगड़ा फेरबदल, रोहित-तिलक को बैठे-बिठाए फायदा; बाबर आजम को नुकसान

उन्होंने कहा, 'लोग कहते हैं कि हमने रोहित शर्मा का जरूरत से ज्यादा समर्थन किया। बिल्कुल, जब कोई आपके ब्रॉडकास्टिंग चैनल पर इंटरव्यू के लिए आता है तो आप उसके साथ बदसलूकी तो नहीं करेंगे? आपने उन्हें बुलाया है तो आप विनम्र व्यवहार करेंगे। जब रोहित इंटरव्यू के लिए आए तब हम पोलाइट थे और हमें वह दिखाना था, क्योंकि वह हमारे मेहमान थे। इसलिए हमने कहा कि हम उनका समर्थन कर रहे हैं लेकिन हम ही थे जिन्होंने कहा कि उन्हें कोशिश करते रहना चाहिए। और जिसने कहा कि प्लेइंग इलेवन में उनकी जगह नहीं बनती। अगर वह टीम का कप्तान नहीं होते तो उन्हें ड्रॉप कर दिया गया होता।'

Rohit Sharma Irfan Pathan
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Delhi Premier League, DPL 2025 Schedule, DPL Points Table, आईपीएल शेड्यूल , आईपीएल पॉइंट्स टेबल , आईपीएल ऑरेंज कैप से जुड़ी खबरें और आईपीएल पर्पल कैप वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |