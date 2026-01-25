पाकिस्तान की इस हरकत से नाखुश ICC, अगर टी20 वर्ल्ड कप से हटा तो लग सकते हैं ये 3 कड़े प्रतिबंध

संक्षेप: आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब उनके हिमायती पाकिस्तान पर भी हर किसी की नजरें हैं। अगर पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप से हटता है तो आईसीसी उनपर कड़े प्रतिबंध लगा सकता है।

भारत में टी20 वर्ल्ड कप के मैच ना खेलने की जिद्द बांग्लादेश पर भारी पड़ी। लाख समझाने के बावजूद जब बांग्लादेश नहीं माना तो आईसीसी ने उन्हें सीधा टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखाया है। उनकी जगह स्कॉटलैंड की टी20 वर्ल्ड कप में एंट्री हुई है। अब आईसीसी की तलवार पाकिस्तान पर लटकी है। दरअसल, पाकिस्तान बांग्लादेश के भारत में ना खेलने के फैसले को लेकर लगातार उन्हें सपोर्ट कर रहा था। पड़ोसी मुल्क से ऐसी खबरें भी आईं कि पाकिस्तान आईसीसी को धमकी दे रहा है कि अगर बांग्लादेश टूर्नामेंट से बाहर होता है तो वह भी अपना नाम वापस ले सकते हैं। अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो आईसीसी उन पर 3 कड़े प्रतिबंध लगा सकता है।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार ICC कथित तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चीफ मोहसिन नकवी के बांग्लादेश के समर्थन में दिए गए हालिया बयानों से नाखुश है।

एक सूत्र ने बताया, "अगर पाकिस्तान भी T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलने का फैसला करता है, तो ICC कई तरह के बैन लगाएगा, जिसमें किसी भी इंटरनेशनल टीम के साथ कोई बाइलेटरल सीरीज नहीं होगी, PSL में विदेशी खिलाड़ियों को NOC नहीं मिलेगा, और एशिया कप में हिस्सा नहीं ले पाएंगे।"

नकवी ने पहले ICC की "दोहरे मापदंड" के लिए आलोचना की थी, और कहा था कि बांग्लादेश के साथ गलत व्यवहार किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की भागीदारी का फैसला सरकार के सबसे ऊंचे स्तर पर किया जाएगा, जो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के विदेश से लौटने के बाद होगा।

नकवी ने पत्रकारों से कहा, "बांग्लादेश के साथ गलत व्यवहार किया गया है। एक देश जब चाहे कोई भी फैसला ले सकता है, जबकि दूसरे देश के लिए यह उल्टा है। बांग्लादेश एक बड़ा स्टेकहोल्डर है और यह अन्याय नहीं होना चाहिए।"

PCB ने ICC से आग्रह किया है कि वह बांग्लादेश के लिए भी पाकिस्तान जैसी हाइब्रिड मॉडल पर विचार करे, जिसके तहत पाकिस्तान अपने सभी T20 वर्ल्ड कप मैच कोलंबो में खेल सकता है। हालांकि आईसीसी अपने फैसले पर अड़ा रहा और अब बांग्लादेश टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं है।