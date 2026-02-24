होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
पाकिस्तान सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचा तो टिकट के पैसे मिलेंगे वापस, ICC ने की घोषणा

Feb 24, 2026 09:26 pm IST
पाकिस्तान के टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचने पर कोलकाता और अहमदाबाद के टिकट धारकों का पैसा लौटाया जाएगा। टिकट मंगलवार को बिक्री के लिए उपलब्ध हो गए।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल और फाइनल के टिकट मंगलवार से बिक्री के लिए उपलब्ध हो गए हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने घोषणा की है कि अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल या फाइनल में खेलता है तो उन टिकट धारकों का पूरा पैसा लौटा दिया जाएगा जिन्होंने कोलकाता (सेमीफाइनल) और अहमदाबाद (फाइनल) में मुकाबलों के लिए टिकट खरीदे हैं। अगर श्रीलंका क्वालीफाई करता है और भारत के अलावा किसी और टीम के खिलाफ सेमीफाइनल खेलता है तो भी पैसा लौटा दिए जाएगा क्योंकि ऐसी स्थिति में वह स्वदेश में खेलेगा।

टिकट मंगलवार को भारतीय समयानुसार शाम सात बजे से बिक्री के लिए उपलब्ध हो गए। प्रशंसक चार मार्च को पहले सेमीफाइनल, पांच मार्च को दूसरे सेमीफाइनल और आठ मार्च को फाइनल के लिए टिकट खरीद सकेंगे। पहला सेमीफाइनल कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम या कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा जबकि दूसरा सेमीफाइनल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करता है तो टीम चार मार्च को कोलंबो में पहले सेमीफाइनल में खेलेगी।

अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई नहीं करता है लेकिन श्रीलंका क्वालीफाई करता है और भारत के अलावा किसी और से खेलता है तो श्रीलंका कोलंबो में पहले सेमीफाइनल में खेलेगा। अगर इनमें से कोई भी लागू नहीं होता है या अगर भारत का श्रीलंका के साथ मैच होता है तो पहला सेमीफाइनल उसी तारीख को कोलकाता में खेला जाएगा। फाइनल अहमदाबाद में खेला जाएगा लेकिन अगर पाकिस्तान फाइनल में खेलता है तो फिर यह मैच कोलंबो में होगा। अगर टिकट किसी ऐसी जगह के लिए खरीदे जाते हैं जहां पहला सेमीफाइनल या फाइनल नहीं होता है तो टिकट धारक को पैसे वापस कर दिए जाएंगे। सभी टिकट 'टिकट्स.टी20वर्ल्डकप.कॉम' पर खरीदे जा सकते हैं।

