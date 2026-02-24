पाकिस्तान सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचा तो टिकट के पैसे मिलेंगे वापस, ICC ने की घोषणा
पाकिस्तान के टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचने पर कोलकाता और अहमदाबाद के टिकट धारकों का पैसा लौटाया जाएगा। टिकट मंगलवार को बिक्री के लिए उपलब्ध हो गए।
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल और फाइनल के टिकट मंगलवार से बिक्री के लिए उपलब्ध हो गए हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने घोषणा की है कि अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल या फाइनल में खेलता है तो उन टिकट धारकों का पूरा पैसा लौटा दिया जाएगा जिन्होंने कोलकाता (सेमीफाइनल) और अहमदाबाद (फाइनल) में मुकाबलों के लिए टिकट खरीदे हैं। अगर श्रीलंका क्वालीफाई करता है और भारत के अलावा किसी और टीम के खिलाफ सेमीफाइनल खेलता है तो भी पैसा लौटा दिए जाएगा क्योंकि ऐसी स्थिति में वह स्वदेश में खेलेगा।
टिकट मंगलवार को भारतीय समयानुसार शाम सात बजे से बिक्री के लिए उपलब्ध हो गए। प्रशंसक चार मार्च को पहले सेमीफाइनल, पांच मार्च को दूसरे सेमीफाइनल और आठ मार्च को फाइनल के लिए टिकट खरीद सकेंगे। पहला सेमीफाइनल कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम या कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा जबकि दूसरा सेमीफाइनल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करता है तो टीम चार मार्च को कोलंबो में पहले सेमीफाइनल में खेलेगी।
अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई नहीं करता है लेकिन श्रीलंका क्वालीफाई करता है और भारत के अलावा किसी और से खेलता है तो श्रीलंका कोलंबो में पहले सेमीफाइनल में खेलेगा। अगर इनमें से कोई भी लागू नहीं होता है या अगर भारत का श्रीलंका के साथ मैच होता है तो पहला सेमीफाइनल उसी तारीख को कोलकाता में खेला जाएगा। फाइनल अहमदाबाद में खेला जाएगा लेकिन अगर पाकिस्तान फाइनल में खेलता है तो फिर यह मैच कोलंबो में होगा। अगर टिकट किसी ऐसी जगह के लिए खरीदे जाते हैं जहां पहला सेमीफाइनल या फाइनल नहीं होता है तो टिकट धारक को पैसे वापस कर दिए जाएंगे। सभी टिकट 'टिकट्स.टी20वर्ल्डकप.कॉम' पर खरीदे जा सकते हैं।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय