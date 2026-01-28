पाकिस्तान अगर टी20 वर्ल्ड कप में खेला तो उसके खिलाड़ी काली पट्टी बांधकर उतरेंगे, PCB का नया पैंतरा

संक्षेप: एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को बांग्लादेश मामले पर दूसरा लेटर लिखने वाला है। इसमें वह अपने इस इरादे की जानकारी देगा कि अगर उसकी टीम वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगी तो उसके खिलाड़ी प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराने के लिए बांह पर काली पट्टी बांधकर खेलेंगे।

पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप में शामिल होगा या नहीं, उसे लेकर अभी तक अपने पत्ते नहीं खेले हैं। इस बीच एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को बांग्लादेश मामले पर दूसरा लेटर लिखने वाला है। इसमें वह अपने इस इरादे की जानकारी देगा कि अगर उसकी टीम वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगी तो उसके खिलाड़ी प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराने के लिए बांह पर काली पट्टी बांधकर खेलेंगे।

टेलिकॉम एशिया स्पोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पीसीबी अब औपचारिक तौर पर आईसीसी को बताएगा कि बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर उसे काफी निराशा हुई है। उसके खिलाड़ी टूर्नामेंट के दौरान प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराएंगे।

रिपोर्ट में पीसीबी से जुड़े सूत्र के हवाले से कहा गया है, ‘पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को वर्ल्ड कप के दौरान अपने प्रोटेस्ट के बारे में लेटर लिखने वाला है।’

पाकिस्तान वर्ल्ड कप में अपनी भागीदारी को लेकर सोमवार को अंतिम फैसला लेगा। इससे पहले इस हफ्ते की शुरुआत में पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि बहुत अच्छी बातचीत हुई और वर्ल्ड कप को लेकर पाकिस्तान अपना अंतिम फैसला शुक्रवार या अगले सोमवार को बताएगा। शुक्रवार चूंकि बीच चुका है, इसलिए जाहिर है कि पीसीबी सोमवार को अपने फैसले का ऐलान करेगा।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इससे पहले इसी महीने आईसीसी को बांग्लादेश मुद्दे पर पहला ईमेल लिखा था और सीसी में बाकी सभी बोर्ड मेंबर को भी रखा था। लेटर में उसने बांग्लादेश का समर्थन करते हुए कहा था कि उसके मैच भारत से बाहर कराए जाएं। उसने बांग्लादेश के विश्व कप मैचों की मेजबानी की भी पेशकश की थी।

हालांकि आईसीसी ने बोर्ड मीटिंग में फैसला किया कि बांग्लादेश की चिंताएं आधारहीन हैं और उसके मैचों के वेन्यू नहीं बदले जाएंगे। आईसीसी ने तब बांग्लादेश को दो टूक कहा था कि उसके मैच पहले से घोषित कार्यक्रम के अनुसार ही होंगे यानी उसके सभी ग्रुप मैच भारत में ही होंगे। आईसीसी ने बांग्लादेश को आखिरी मौका देते हुए उसे 24 घंटे की मोहलत दी थी लेकिन बीसीबी ने आखिरकार भारत नहीं जाने का फैसला किया। उसके बाद आईसीसी ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप 2026 में शामिल कर लिया। इससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और विश्व कप के बहिष्कार की धमकी दे रहा है।