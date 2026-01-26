अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं खेलता है, तो ICC बांग्लादेश को दे सकती है दोबारा एंट्री
इस मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तान द्वारा पूरे टूर्नामेंट को छोड़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश को वापस बुलाने पर विचार कर रही है।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने सोमवार को कहा कि अगले महीने होने वाले टी20 विश्व कप में टीम की भागीदारी पर अंतिम निर्णय टाल दिया गया है। नकवी ने सोमवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ से मुलाकात कर इस मामले पर सलाह ली, जिसके बाद फैसला आने की उम्मीद थी, लेकिन पीसीबी प्रमुख ने फेसबुक पर पोस्ट किया कि "अंतिम निर्णय शुक्रवार या अगले सोमवार को लिया जाएगा।"
अधिकारी ने कहा कि “अगर पाकिस्तान टूर्नामेंट से हटने का फैसला करता है, तो बांग्लादेश को ग्रुप ए में उसकी जगह लेने और बीसीबी के अनुरोध के अनुसार श्रीलंका में अपने सभी मैच खेलने का अवसर दिया जाएगा। इस व्यवस्था से रसद संबंधी सीमित चुनौतियां ही उत्पन्न होंगी।” इस तरह आईसीसी को बांग्लादेश की मांगों के आगे झुकने और भारत में खेलने को लेकर बीसीबी की सुरक्षा चिंताओं को स्वीकार करने के रूप में नहीं दिखाया जा सकेगा। बल्कि इसे पाकिस्तान के टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद बदले हुए परिदृश्य का परिणाम माना जाएगा।
गौरतलब है कि 24 जनवरी को आईसीसी ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को ग्रुप सी में शामिल कर दिया था, क्योंकि बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत में अपने मैच खेलने से इनकार कर दिया था।
सोमवार को प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद, पाकिस्तान के गृह मंत्री भी रहे नक़वी ने X पर लिखा- “प्रधानमंत्री के साथ एक सार्थक बैठक हुई। मैंने उन्हें आईसीसी मामले के बारे में जानकारी दी, और उन्होंने निर्देश दिया कि हम सभी विकल्पों को ध्यान में रखते हुए इस मामले को सुलझाएं। इस बात पर सहमति बनी कि भागीदारी पर अंतिम निर्णय शुक्रवार या अगले सोमवार को लिया जाएगा।”
अगर पाकिस्तान विश्व कप से नाम वापस लेना चाहता भी है तो उसके पार कोई ठोस आधार नहीं है। इसलिए ज्यादा संभावना इस बात की है कि पाकिस्तान विश्व कप में हिस्सा लेगा। हालांकि, पाकिस्तान ने यह भी धमकी दी है कि वह बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर किए जाने का विरोध भारत से मैच ना खेलकर कर सकता है। इससे पहले पीसीबी ने बांग्लादेश के मैच भारत से बाहर कराने की मांग का समर्थन किया था, लेकिन आईसीसी बोर्ड ने इस याचिका को खारिज कर दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सच में पाकिस्तान भारत का बहिस्कार करता है। क्योंकि उसके पास टूर्नामेंट से पूर्णत: नाम वापसी का कोई ठोस आधार नहीं है।