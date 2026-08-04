बुमराह नहीं तो कौन, टेस्ट में टीम इंडिया की बढ़ रही टेंशन; क्या BCCI आजमाएगा ये ऑप्शन?

भारत के स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह श्रीलंका दौरे पर नहीं जाएंगे। वह चोटिल होने के कारण आगामी टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। बुमराह ने पिछला टेस्ट मैच नवंबर 2025 में साउथ अफ्रीका के विरुद्ध खेला था।

धाकड़ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के बार-बार चोटिल होने से टेस्ट में टीम इंडिया की टेंशन बढ़ रही है। साथ ही उनके इंटरनेशनल क्रिकेट में लंबे समय तक बने रहने पर भी सवाल खड़े हो रहे। वह घुटने में लगी चोट से पूरी तरह नहीं उबर पाने के कारण श्रीलंका टेस्ट सीरीज से बाहर हो चुके। 32 वर्षीय बुमराह को फिटनेस के आधार पर टेस्ट टीम में शामिल किया गया था। उन्हें इंग्लैंड में वनडे सीरीज के दौरान चोट लगी थी। उनका नियमित रूप से वर्कलोड मैनेज किया जाता है लेकिन अक्सर अहम सीरीज और मैचों से पहले फिटनेस की समस्या देखने को मिलती है। 15 अगस्ट से शुरू होने वाले श्रीलंका दौरे के लिए बुमराह के रिप्लेसमेंट के रूप में जम्मू-कश्मीर के पेसर आकिब नबी को शामिल किया गया है। यह सीरीज आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) 2025-27 का हिस्सा है। भारत को श्रीलंका सीरीज के बाद नवंबर में न्यूजीलैंड दौरे पर दो टेस्ट मैच खेलने हैं।

क्या बुमराह से आगे सोचेगा बोर्ड? भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) को टेस्ट में बुमराह से आगे सोचना शुरू कर देना चाहिए और युवा तेज गेंदबाजों का एक ऐसा पूल बनाने पर ध्यान दे ताकि किसी सीरीज से पहले परेशानी न हो। टेस्ट क्रिकेट अभी भी एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है। चाहे भारत डब्ल्यूटीसी फाइनल में पहुंचे या नहीं, फोकस मौजूदा चक्र के टेस्ट मैचों में अच्छे प्रदर्शन पर होना चाहिए। इससे अगले चक्र में कॉन्फिडेंस हासिल करने में मदद मिल सकती है। मौजूदा भारतीय पेस यूनिट की बात करें तो बुमराह के बाद मोहम्मद सिराज अहम गेंदबाज हैं।

क्या BCCI आजमाएगा ये ऑप्शन? सीनियर मोहम्मद शमी लंबे समय से भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं। सिलेक्टर मार्च 2025 के बाद से शमी को लगाकर नजरअंदाज कर कर रहे हैं। ऐसे में बीसीसीआई के क्या अन्य ऑप्शन आजमाने के लिए तैयार है? टेलीग्राफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, बीसीसीआई के एक सूत्र ने कहा, ''अगर हमें न्यूजीलैंड दौरे पर पता चल जाता है कि डब्ल्यूटीसी फाइनल में पहुंचने का हमारे चांस नहीं है तो तो हमें तुषार देशपांडे, गुरजपनीत सिंह और नचिकेत भूटे जैसे तेज गेंदबाजों को ज्यादा मौके देने शुरू कर देने चाहिए। ये गेंदबाज कुछ पेस जनरेट कर सकते हैं। जब तक आप उन्हें आजमाएंगे नहीं तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि वे टॉप लेवल पर कैसे रिस्पॉन्स देंगे।''