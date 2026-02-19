द्विपक्षीय सीरीज ना सही, कम से कम इंग्लैंड दौरे से पहले वॉर्म अप मैच के लिए नीदरलैंड आएं: डी लीड
नीदरलैंड के ऑलराउंडर बास डी लीड ने कहा है कि एसोसिएट देशों को भी बड़ी टीमों के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा मैच खेलने का अनुभव मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर द्विपक्षीय सीरीज संभव नहीं है तो कम से कम इंग्लैंड का दौरा करने वाली टीमें पहले नीदरलैंड या स्कॉटलैंड में वॉर्म अप मैच खेल सकती हैं।
नीदरलैंड के ऑलराउंडर बास डी लीड इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि एसोसिएट देशों की टीम को निकट भविष्य में आईसीसी प्रतियोगिताओं से इतर टेस्ट खेलने वाले देशों के साथ द्विपक्षीय श्रृंखला खेलने का मौका मिलने की संभावना कम है। इसलिए वह चाहते हैं कि कोई भी टीम इंग्लैंड का दौरा करने से पहले अभ्यास मैच खेलने के लिए उनका देश का दौरा करें। नीदरलैंड की टीम ने अपने जुझारूपन से प्रभावित किया है। वहां के खिलाड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा मैच का अनुभव चाहते हैं। यही वजह है कि वहां के स्टार ऑलराउंडर ने बड़ी टीमों से ये भावुक अपील की है।
एसोसिएट देशों ने बड़ी टीमों के खिलाफ अधिक मैचों के आयोजन की मांग की है और अब डी लीड भी इसमें शामिल हो गए हैं।
नीदरलैंड का जून तक कोई क्रिकेट कार्यक्रम निर्धारित नहीं है। नीदरलैंड के पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी टिम डी लीड के बेटे बास डी लीड ने सुझाव दिया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें इंग्लैंड में होने वाले अपने महत्वपूर्ण मुकाबलों से पहले एक-दो अभ्यास मैच खेलने के लिए नीदरलैंड का दौरा कर सकती हैं।
डी लीड ने भारत के खिलाफ हार के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘फिलहाल फ्रेंचाइजी लीग और आईसीसी के भविष्य के दौरा कार्यक्रमों के कारण क्रिकेट कैलेंडर पहले से ही काफी व्यस्त है। इसलिए, मुझे लगता है कि शीर्ष देशों के खिलाफ पूरी श्रृंखला खेलने के लिए कार्यक्रम तैयार करना मुश्किल है।’
उन्होंने कहा, ‘लेकिन मुझे लगता है कि एक तरीका है। वह यह है कि जब मेहमान टीमें खेलने के लिए इंग्लैंड आती हैं, तो उनके पास स्कॉटलैंड या नीदरलैंड में अभ्यास मैच खेलने का विकल्प हो सकता है।’
डी लीड ने कहा, ‘इसके कई तरीके हैं जिनसे हम सर्वश्रेष्ठ टीमों के खिलाफ खेलने का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें भी इससे कुछ फायदा मिल सकता है।’
नीदरलैंड का टी20 विश्व कप 2026 में सफर खत्म हो चुका है। लीग चरण में उसने 4 मैच खेले जिनमें 3 में उसे हार मिली लेकिन नामीबिया के खिलाफ उसने 8 विकेट से जीत हासिल की थी।
नीदरलैंड की टीम ने अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया है। इस विश्व कप के अपने पहले मैच में उसने पाकिस्तान की सांसें अटका दी थी। पाकिस्तानी टीम उलटफेर का शिकार होने से बाल-बाल बची थी और किसी तरह से 3 विकेट से जीत हासिल की थी। उसके बाद दूसरे मैच में नीदरलैंड ने नामीबिया को 7 विकेट से हराया। अमेरिका के खिलाफ अपने तीसरे मैच में उसे 93 रन की बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। वहीं बुधवार को भारत के खिलाफ मैच में उसे 17 रन से शिकस्त झेलनी पड़ी लेकिन उसने कड़ी टक्कर दी।
लेखक के बारे मेंChandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय, असिस्टेंट एडिटर
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।और पढ़ें