अगर नीतीश रेड्डी ऑलराउंडर है तो मैं...पूर्व भारतीय कप्तान ने गुवाहाटी टेस्ट के दौरान बोला तीखा हमला

संक्षेप: पूर्व भारतीय कप्तान कृष्णमाचारी श्रीकांत ने गुवाहाटी टेस्ट के दौरान नीतीश रेड्डी की कड़ी आलोचना की है। नीतीश ने दूसरे टेस्ट में कुल 10 ओवर गेंदबाजी की है।

इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका दूसरा टेस्ट गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। पूर्व भारतीय कप्तान कृष्णमाचारी श्रीकांत ने गुवाहाटी टेस्ट के दौरान 22 वर्षीय ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने तीखा हमला बोलते हुए नीतीश को ऑलराउंडर मानने से इनकार कर दिया। 1983 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा श्रीकांत ने कहा कि नीतीश ने अब तक एक शतक लगाने के अलावा कोई खास प्रदर्शन नहीं किया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल 'चीकी चीका' पर कहा, “नीतीश रेड्डी को ऑलराउंडर किसने कहा? उनकी बॉलिंग देखकर क्या कोई उन्हें ऑलराउंडर कह सकता है? उन्होंने मेलबर्न में एक सेंचुरी मारी थी। अच्छा। मुझे बताओ कि उसके बाद उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में क्या किया है? एक धूप वाले दिन से गर्मी नहीं होती। अगर वह ऑलराउंडर है तो मैं भी एक जबरदस्त ऑलराउंडर हूं। आप उन्हें ऑलराउंडर नहीं कह सकते। क्या उनके पास कोई पेस या कोई मूवमेंट या कुछ और है?”

नीतीश ने गुवाहाटी टेस्ट में 10 ओवर डाले और कोई विकेट नहीं लिया। उन्होंने पहली पारी में 6 ओवर में 25 रन दिए जबकि दूसरी पारी में 4 ओवर में 24 रन खर्च किए। उन्होंने अब तक भारत के लिए 15 पारियों में 86 ओवर गेंदबाजी की है। पूर्व कप्तान ने सवाल उठाया कि जब नीतीश ज्यादा बॉलिंग नहीं कर रहे तो फिर सरफराज खान जैसे प्योर बल्लेबाज को मौका मिलना चाहिए। सरफराज ने नवंबर 2024 में आखिरी टेस्ट खेला था। 28 वर्षीय बल्लेबाज छह टेस्ट मैच खेल चुका है।