If Nitish Kumar Reddy was not supposed to bowl why was he chosen in team Ashwin asked a sharp question ind vs wi

जब नीतीश कुमार रेड्डी से गेंदबाजी ही नहीं करानी तो टीम में क्यों रखा? अश्विन ने दागा तीखा सवाल

संक्षेप: अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा है कि जब नीतीश रेड्डी से गेंद फेंकवानी ही नहीं थी तो उनकी जगह पर किसी विशेषज्ञ बल्लेबाज को खिलाया जा सकता था। या फिर अक्षर पटेल जैसे स्थापित ऑलराउंडर को रखा जा सकता था।

Wed, 15 Oct 2025 11:02 AMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिग्गज ऑफ स्पिनर रहे रविचंद्रन अश्विन ने राष्ट्रीय चयनकर्ताओं पर सवाल उठाया है। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ खत्म हुई टेस्ट सीरीज में नीतीश कुमार रेड्डी को प्लेइंग इलेवन में खिलाए जाने के औचित्य पर सवाल उठाया है।

दिल्ली में हुए दूसरे और आखिरी टेस्ट में जीत के बाद कप्तान शुभमन गिल ने कहा भी था कि रेड्डी को इस नजरिए से टीम में रखा गया कि विदेशी पिचों पर भारत को तेज गेंदबाजी करने वाले ऑलराउंडर की जरूरत होती है। गंभीर ने भी कहा कि युवा खिलाड़ी को अनुभव तो हो रहा है। लेकिन अश्विन ने सवाल उठाया है कि रेड्डी से जब गेंदबाजी ही नहीं कराई तो उन्हें प्लेइंग इलेवन में रखा ही क्यों।

भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के दोनों टेस्ट को जीतकर क्लीन स्वीप किया। नीतीश कुमार रेड्डी बतौर ऑलराउंडर दोनों ही टेस्ट की प्लेइंग इलेवन में रखे गए। पहले टेस्टम में उन्होंने सिर्फ 4 ओवर गेंदबाजी की, जबकि दूसरे टेस्ट में तो उनसे एक ओवर तक नहीं कराया गया। वह भी तब जब वेस्टइंडीज अपनी दूसरी पारी में अच्छा प्रतिरोध दिखाते हुए 390 का स्कोर खड़ा किया था।

रविचंद्रन अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि जब रेड्डी से गेंद फेंकवानी ही नहीं थी तो उनकी जगह पर किसी विशेषज्ञ बल्लेबाज को खिलाया जा सकता था। या फिर अक्षर पटेल जैसे स्थापित ऑलराउंडर को रखा जा सकता था।

अश्विन ने कहा, 'अगर नीतीश रेड्डी की यही भूमिका है तब तो मुझे लगता है कि आप एक विशेषज्ञ बल्लेबाज या गेंदबाज को खेला सकते हैं। आप अक्षर पटेल को खिला सकते थे। इससे कम वह क्या ही करते? वह तो मैच-विनर रहे हैं।'

अश्विन ने कहा, ‘खेल में नीतीश रेड्डी कब आए? मैं यह नहीं कह रहा कि आपको एक अतिरिक्त गेंदबाज की जरूरत है; अगर ऐसा नहीं है तो एक स्पेशलिस्ट बैटर को ही खिलाओ। अक्षर ने इस भूमिका में नीतीश से कहीं ज्यादा बेहतर किया है।’

