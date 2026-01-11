न्यूजीलैंड एक भी वनडे मैच जीत जाए सीरीज जीतने के बराबर होगा; अश्विन ने की तीखी भविष्यवाणी

Cricket Logo
अश्विन का मानना है कि न्यूजीलैंड की वर्तमान टीम इतनी अनुभवहीन है कि यदि वे इस सीरीज में एक भी मैच जीतने में सफल रहते हैं, तो यह उनके लिए पूरी सीरीज जीतने के बराबर होगा। 'ऐश की बात' यूट्यूब चैनल पर खेल पत्रकार विमल कुमार के साथ बातचीत के दौरान अश्विन ने यह बात कही।

Jan 11, 2026 04:05 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच आगामी वनडे सीरीज को लेकर एक चौंकाने वाला विश्लेषण पेश किया है। अश्विन का मानना है कि न्यूजीलैंड की वर्तमान टीम इतनी अनुभवहीन है कि यदि वे इस सीरीज में एक भी मैच जीतने में सफल रहते हैं, तो यह उनके लिए पूरी सीरीज जीतने के बराबर होगा। 'ऐश की बात' यूट्यूब चैनल पर खेल पत्रकार विमल कुमार के साथ बातचीत के दौरान अश्विन ने कीवी टीम की रणनीति और भारतीय टीम के दबदबे पर विस्तार से चर्चा की।

न्यूजीलैंड ने नहीं भेजी है अपनी सर्वश्रेष्ठ टीम

अश्विन के इस तीखे बयान के पीछे मुख्य कारण न्यूजीलैंड द्वारा चुनी गई टीम है। उनके अनुसार, न्यूजीलैंड ने इस दौरे के लिए अपनी सर्वश्रेष्ठ टीम नहीं भेजी है, बल्कि वे इसे केवल एक "अनुभव प्राप्त करने वाले दौरे" (experience tour) के रूप में देख रहे हैं। अश्विन ने कहा कि न्यूजीलैंड के स्क्वाड सिलेक्शन से यह स्पष्ट संदेश मिलता है कि उनके लिए इस वनडे सीरीज के परिणाम से बहुत फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वे अपनी 'बेंच स्ट्रेंथ' को परखना चाहते हैं।

वर्ल्ड कप पर है कीवी टीम का ध्यान

कीवी टीम की प्राथमिकताओं पर प्रकाश डालते हुए अश्विन ने बताया कि उनका पूरा ध्यान आगामी टी20 वर्ल्ड कप पर है। वे अपने मुख्य खिलाड़ियों को चोटिल होने के जोखिम से बचाने के लिए उन्हें आराम दे रहे हैं। अश्विन ने न्यूजीलैंड के कुछ नए चेहरों का जिक्र किया, जिसमें तेज गेंदबाज माइकल रे और विकेटकीपर-बल्लेबाज मिचेल हे शामिल हैं। उन्होंने मिचेल हे को भविष्य का एक बड़ा खिलाड़ी बताया जो आगे चलकर आईपीएल टीमों का हिस्सा बन सकते हैं।

टॉप-3 में से कोई एक लगाएगा दोहरा शतक

वहीं दूसरी ओर, अश्विन ने भारतीय टीम की ताकत को देखते हुए एक बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा कि सीरीज में भारत के शीर्ष तीन बल्लेबाजों में से कोई एक दोहरा शतक लगा सकता है। उनके अनुसार, जब तक न्यूजीलैंड की टीम असाधारण गेंदबाजी करके भारत को 300 से कम के स्कोर पर न रोक दे, तब तक सीरीज में कड़े मुकाबले की उम्मीद कम ही है।

नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाने की सलाह

अश्विन ने भविष्य की योजना के तहत नीतीश कुमार रेड्डी को अधिक मौके देने की वकालत की, ताकि उन्हें 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए तैयार किया जा सके। उन्होंने कुलदीप यादव को भी मौजूदा समय में सफेद गेंद क्रिकेट का दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्पिनर करार दिया।

