अगर UAE के खिलाफ बुमराह खेलते हैं तो मैं हड़ताल कर दूंगा...गंभीर के 'पाखंड' पर बरसे जडेजा

पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा ने कहा है कि यूएई के खिलाफ एशिया कप के मैच में भारत को जसप्रीत बुमराह को नहीं खिलाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो वह हड़ताल पर चले जाएंगे। उनका इशारा संभवतः कॉमेंट्री से हड़ताल पर है। जडेजा ने कहा कि या तो बुमराह को बचाओ मत और अगर बचा रहे हो तो यही मैच है।

भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप में बुधवार को मेजबान यूएई के खिलाफ मैच से अपने अभियान का शुरुआत करने जा रही है। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा था कि उनकी टीम मेजबान को हल्के में नहीं लेगी। इससे संकेत मिलता है कि भारतीय टीम अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ उतरेगी। इसका मतलब है कि जसप्रीत बुमराह प्लेइंग इलेवन में होंगे। इससे उनके वर्कलोड मैनेजमेंट को लेकर चल रही बहस फिर तेज हो गई है। पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा ने बुमराह के बहाने टीम मैनेजमेंट खासकर कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव पर तंज कसा है।

जडेजा यूएई के खिलाफ मैच में बुमराह को प्लेइंग इलेवन में नहीं देखना चाहते हैं। उन्होंने सोनी स्पोर्ट्स पर यहां तक कह दिया कि अगर गौतम गंभीर और सूर्यकुमार यादव यूएई के खिलाफ बुमराह को खिलाते हैं तो वह हड़ताल पर चले जाएंगे।

अजय जडेजा ने कहा, ‘बुमराह को खिलाने की जरूरत ही क्या है? वैसे तो तुम उसे कॉटन-वुल में लगाकर रखते हो। अब यूएई के अगेंस्ट भी तुम्हें बुमराह चाहिए? या तो उसे बचाओ मत और बचाते हो तो ये मैच है जिसमें बचाया जाना चाहिए। लॉजिक यही कहता है लेकिन हम कभी भी लॉजिक के साथ कुछ करते ही नहीं।’