If Jasprit Bumrah plays against UAE I will go on strike Ajay Jadeja lashes out at Gambhir s hypocrisy अगर UAE के खिलाफ बुमराह खेलते हैं तो मैं हड़ताल कर दूंगा...गंभीर के 'पाखंड' पर बरसे जडेजा, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़If Jasprit Bumrah plays against UAE I will go on strike Ajay Jadeja lashes out at Gambhir s hypocrisy

अगर UAE के खिलाफ बुमराह खेलते हैं तो मैं हड़ताल कर दूंगा...गंभीर के 'पाखंड' पर बरसे जडेजा

पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा ने कहा है कि यूएई के खिलाफ एशिया कप के मैच में भारत को जसप्रीत बुमराह को नहीं खिलाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो वह हड़ताल पर चले जाएंगे। उनका इशारा संभवतः कॉमेंट्री से हड़ताल पर है। जडेजा ने कहा कि या तो बुमराह को बचाओ मत और अगर बचा रहे हो तो यही मैच है।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 10 Sep 2025 04:17 PM
share Share
Follow Us on
अगर UAE के खिलाफ बुमराह खेलते हैं तो मैं हड़ताल कर दूंगा...गंभीर के 'पाखंड' पर बरसे जडेजा

भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप में बुधवार को मेजबान यूएई के खिलाफ मैच से अपने अभियान का शुरुआत करने जा रही है। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा था कि उनकी टीम मेजबान को हल्के में नहीं लेगी। इससे संकेत मिलता है कि भारतीय टीम अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ उतरेगी। इसका मतलब है कि जसप्रीत बुमराह प्लेइंग इलेवन में होंगे। इससे उनके वर्कलोड मैनेजमेंट को लेकर चल रही बहस फिर तेज हो गई है। पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा ने बुमराह के बहाने टीम मैनेजमेंट खासकर कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव पर तंज कसा है।

जडेजा यूएई के खिलाफ मैच में बुमराह को प्लेइंग इलेवन में नहीं देखना चाहते हैं। उन्होंने सोनी स्पोर्ट्स पर यहां तक कह दिया कि अगर गौतम गंभीर और सूर्यकुमार यादव यूएई के खिलाफ बुमराह को खिलाते हैं तो वह हड़ताल पर चले जाएंगे।

अजय जडेजा ने कहा, ‘बुमराह को खिलाने की जरूरत ही क्या है? वैसे तो तुम उसे कॉटन-वुल में लगाकर रखते हो। अब यूएई के अगेंस्ट भी तुम्हें बुमराह चाहिए? या तो उसे बचाओ मत और बचाते हो तो ये मैच है जिसमें बचाया जाना चाहिए। लॉजिक यही कहता है लेकिन हम कभी भी लॉजिक के साथ कुछ करते ही नहीं।’

जडेजा ने आगे कहा, 'यूएई के खिलाफ मैच है। उनका अनादर नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने उनके कप्तान (मुहम्मद) वसीम को देखा है, उनमें बहुत टैलेंट है, वो समझता हूं। किसी टीम को आप आंक नहीं सकते हैं लेकिन ये टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम है। इसलिए मैं एकदम क्लियर हूं। अगर बुमराह खेलते हैं तो मैं हड़ताल पर होऊंगा।' उनका इशारा संभवतः कॉमेंट्री से हड़ताल पर जाने का है।

Asia Cup 2025 Jasprit Bumrah
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |