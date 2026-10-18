बुमराह के साथ ऐसा सलूक हो रहा तो शमी के साथ भी हो सकता है, BCCI के पारदर्शिता नहीं बरतने पर कैफ ने उठाया सवाल
तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी लंबे समय से भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं। मोहम्मद कैफ ने शमी को लगातार नजरअंदाज करने पर ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं पारदर्शिता की कमी है।
भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने हाल ही में न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारत की वनडे और टेस्ट टीम की घोषणा की। तेज गेंदबाज आकाश दीप और अंशुल कंबोज की भारतीय टीम में वापसी हो गई जबकि सिलेक्टर्स ने धाकड़ पेसर मोहम्मद शमी को एक बार नजरअंदाज कर दिया। 36 वर्षीय शमी लंबे समय से भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं। उन्होंने पिछला इंटरनेशनल मैच मार्च 2025 में खेला था। शमी को फिर से नजरअंदाज करने पर पूर्व भारतीय बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने अपनी बेबाक राय का इजहार किया है। उन्होंने बीसीसीआई द्वारा पारदर्शिता नहीं बरतने पर सवाल उठाया। कैफ ने कहा कि जिस तरह से स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का वर्कलोड मैनेज किया जाता है, उसी तरह शमी के साथ बरताव क्यों नहीं किया जा सकता।
'अगर शमी की जगह कोई और होता तो...'
क्रिकबज पर चर्चा के दौरान जब पूछा गया कि क्या सिलेक्टर्स शमी से आगे बढ़ गए हैं तो कैफ ने कहा, ''जब टीम बनती है तो एक लेटर आता है, जिसे ईमेल पर देख सकते हैं। कोई बयानबाजी नहीं होती। कोई सवाल-जवाब तो होता नहीं कि क्यों नहीं चुने गए। सिलेकटर या बीसीसीआई की ओर से कोई इसका कारण नहीं बताता। पारदर्शिता तो रखनी पड़ेगी। 2023 वर्ल्ड कप में अगर शमी नहीं होते तो भारत फाइनल में नहीं पहुंचता। जब हार्दिक पांड्या चोटिल हुए तो शमी पांचवें गेंदबाज के रूप में आए। उन्होंने टूर्नामेंट में छठे गेंदबाज की कमी ही महसूस नहीं होने दी। अगर शमी की जगह कोई और होता तो आप छठा गेंदबाज ढूंढते। पांच गेंदबाजों के साथ रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप फाइल तक सफर तय किया क्योंकि शमी उनका बैकअप थे। सात बल्लेबाज और चार गेंदबाज, रवींद्र जडेजा ऑलराउंडर थे। इस कॉम्बिनेशन के साथ टीम फाइनल में पहुंची थी। शमी ने 24 विकेट चटकाए थे, वो भी इंडियन कंडीशन में।''
'मोहम्मद शमी के साथ भी ऐसा हो सकता है'
उन्होंने आगे कहा, ''मेरा मानना है कि थोड़ी सी पारदर्शिता होनी चाहिए। कोई सामने से आकर जवाब दे और बताए कि क्या कारण जो शमी को नहीं चुना जा रहा। वह सब काम तो कर रहे हैं। वह रणजी ट्रॉफी और फर्स्ट क्लास में खेल रहे हैं। वह विकेट ले रहे हैं। और क्या कारण हो सकता है? कई बार यह भी सुनने में आया कि शमी को इसलिए नहीं चुना जा रहा क्योंकि वह छोटे स्पेल डालते हैं। टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह भी चार ओवर का स्पेल डालते हैं। उनको ब्रेक मिलता है। जब बुमराह पिछले साल इंग्लैंड गए थे तो बोला गया कि वर्कलोड मैनेज करना है। ऐसे में चार-चार ओवर करके बॉलिंग देना। कप्तान शुभमन गिल ने वो फॉलो किया। एक गेंदबाज के साथ यह सलूक हो रहा है तो दूसरे के साथ भी हो सकता है। अगर छोटा स्पेल डालना है तो उसमें बुराई क्या है? छोटे स्पेल पर भी बंदा काम कर सकता है। कहीं न कहीं पारदर्शिता की कमी है।''
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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
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