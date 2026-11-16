सचिन-धोनी के साथ हुआ तो रोहित शर्मा के संग भी एक दिन ऐसा होगा, कपिल देव ने बोला अकाट्य सत्य
रोहित शर्मा न्यूजीलैंड दौरे पर फ्लॉप रहे। उनके इंटरनेशनल फ्यूचर को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। रोहित को लेकर महान ऑलराउंडर कपिल देव ने एक अहम बात कही है।
'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में छाप छोड़ने में नाकाम रहे। वह चार मैचों में महज 30 रन जुटाए, जिसमें दो बार जीरो पर आउट हुए।न्यूजीलैंड में एक वनडे मैच बारिश की भेंट चढ़ा। 39 वर्षीय सलामी बल्लेबाज रोहित के फ्लॉप शो ने एक बार फिर उनके इंटरनेशनल फ्यूचर को लेकर सवाल खड़ कर दिए हैं। वह टेस्ट और T20I से संन्यास ले चुके और भारत के लिए सिर्फ वनडे में एक्टिव हैं। रोहित की खराब फॉर्म की चर्चा के बीच कपिल देव ने एक अकाट्य सत्य बोला है। उन्होंने कहा कि हर खिलाड़ी को एक दिन खेल को अलविदा कहना पड़ता है। हालांकि, महान ऑलराउंडर कपिल का मानना है कि रोहित के फ्यूचर पर ज्यादा अटकलें लगने से बचना चाहिए और यह फैसला सिलेक्टर्स पर छोड़ देना चाहिए।
'रोहित शर्मा पूरी जिंदगी नहीं खेलेंगे'
1983 विश्व कप विजेता कप्तान कपिल ने संडे मिड-डे को दिए इंटरव्यू में कहा, ''अगर वह (रोहित शर्मा) खेल सकते हैं तो ठीक है। यह फैसला मैं सिलेक्टर्स पर छोड़ना चाहूंगा। अगर वे फैसला लेते हैं कि उनका समय पूरा हो चुका है तो यह पूरी तरह से सिलेक्टर्स पर निर्भर करेगा। क्योंकि वे सामूहिक रूप से सोचते हैं कि खेल के लिए सबसे अच्छा क्या है। रोहित ने देश के लिए बहुत शानदार योगदान दिया है लेकिन वह पूरी जिंदगी भारतीय टीम के लिए नहीं खेलेंगे। सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, अनिल कुंबले, आर अश्विन, एमएस धोनी जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को भी एक दिन टीम से बाहर जाना पड़ा। हर खिलाड़ी को एक दिन रिटायर होना पड़ता है।''
रोहित शर्मा बढ़ाई प्रज्ञान ओझा की मुश्किलें
रोहित शर्मा ने भारतीय टीम के चीफ सिलेक्टर प्रज्ञान ओझा की मुश्किलें बढ़ रखी हैं। दोनों में जूनियर क्रिकेट के दिनों में पनपी दोस्ती लेकिन आज रोहित और प्रज्ञान एक ऐसी पेचीदा परिस्थिति में खड़े हैं, जिसका समाधान भारत को अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप से पहले तलाशना होगा। प्रज्ञान के सामने यह मुश्किल स्थिति रोहित शर्मा का बल्ले से लगातार गिरता प्रदर्शन और इसके बावजूद खेलते रहने का उनका दृढ़ संकल्प है। प्रज्ञान के सामने अब यह कठिन सवाल है कि क्या केवल रोहित का खेलने का जज्बा ही उन्हें साउथ अफ्रीका में होने वाले वर्ल्ड प के इस सबसे बड़े आयोजन के लिए भारतीय टीम में जगह दिलाने के लिए पर्याप्त होगा?
प्रज्ञान भारतीय टीम के अलावा आईपीएल में डेक्कन चार्जर्स और फिर मुंबई इंडियंस के लिए रोहित साथ खेल चुके हैं। इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे से पहले तत्कालीन मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर के कहने पर रोहित से मुलाकात करने वाले ओझा ही थे। इस मुलाकात का मकसद यह जानना था कि क्या रोहित लॉर्ड्स में संन्यास लेने के प्रस्ताव पर विचार करने को तैयार हैं। रोहित को हालांकि यह प्रस्ताव रास नहीं आया। उन्होंने भारतीय क्रिकेट के शीर्ष अधिकारियों तक अपनी नाराजगी भी पहुंचा दी। इसका नतीजा अगरकर के साथ बेहद तल्ख विदाई के रूप में सामने आया।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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