क्राइस्टचर्च टेस्ट में टीम इंडिया की हालत खस्ता है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत 116 रन पर 6 विकेट गंवा चुका है। इससे पहले न्यूजीलैंड ने 356 रन बनाए थे। भारत को अगर लाज बचानी है तो 36 साल पुराना इतिहास दोहराना होगा।

इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 2 मैच की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला क्राइस्टचर्च में खेला जा रहा है। मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया न्यूजीलैंड के 356 रनों के सामने 116 रन पर ही 6 विकेट खो चुकी है। भारत अभी भी मेजबानों से 240 रन पीछे हैं। अगर टीम इंडिया को फॉलोऑन बचाना है तो तीसरे दिन यानी 29 नवंबर को कम से कम 41 रन बोर्ड पर और लगाने होंगे। हालांकि यह काम थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। अगर भारत को फॉलोअन बचाना है और क्राइस्टचर्च टेस्ट में लाज बचानी है तो 36 साल पुराना इतिहास दोहराना होगा, जब 6 विकेट गिरने के बाद टीम इंडिया के पुछुल्ले बल्लेबाजों ने 200 से ज्यादा रन बटौरे थे। अगर टीम इंडिया इस बार भी ऐसा करने में कामयाब रहती है तो वह निश्चित तौर पर न्यूजीलैंड के स्कोर के नजदीक पहुंच जाएगी और ऐसे में इस मैच में रोमांच का तड़का लगेगा।

1990 में क्या हुआ था? भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन टेस्ट मैच की सीरीज का आखिरी मुकाबला ऑकलैंड में खेला गया था। इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए मेजबान टीम ने 391 रन बोर्ड पर लगाए थे। इस स्कोर के सामने भारत ने 263 के स्कोर पर अपने 6 विकेट खो दिए थे, तब ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया न्यूजीलैंड के स्कोर के आसपास भी नहीं पहुंच पाएगी। हालांकि मोहम्मद अजहरुद्दीन के दिमाग में कुछ और ही कहानी चल रही थी। उन्होंने पुछल्ले बल्लेबाजों के साथ मिलकर ना सिर्फ टीम इंडिया के स्कोर को न्यूजीलैंड के करीब पहुंचाया, बल्कि भारत को बढ़त भी दिलाई।

अजहरुद्दीन ने पुछुल्ले बल्लेबाजों के साथ मिलकर जोड़े थे 219 रन जी हां, अजहरुद्दीन ने उस मैच में 259 गेंदों का सामना करते हुए 26 चौकों की मदद से 192 रनों की धुआंधार पारी खेली थी। वह मात्र 8 रन से अपने दोहरे शतक से चूक गए थे। पूर्व भारतीय कप्तान ने उस दौरान कपिल देव, अतुल वासन और किरण मोरे के साथ शानदार साझेदारियां की थी। कपिल देव ने 19 गेंदों पर 22 रन बनाए थे, जबकि अतुल वासन और किरण मोरे ने अर्धशतक जड़ते हुए 53 और 50 रन की शानदार पारियां खेली थी।

इस दौरान भारत ने पहले 6 विकेट गिरने के बाद 219 रन जोड़े थे, जो न्यूजीलैंड में भारत का एक पारी में इतने विकेट गिरने के बाद सबसे बड़ा स्कोर है। हालांकि यह टेस्ट ड्रॉ रहा था क्योंकि न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी में 450 से अधिक रन बना दिए थे।