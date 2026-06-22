भारत को विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचना है तो भेदना होगा ऑस्ट्रेलिया का किला, वर्ना साउथ अफ्रीका की एंट्री तय
महिला टी-20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका से 6 विकेट से मिली हार के बाद अब भारत के लिए सेमीफाइनल की राह मुश्किल नजर आ रही है। अगर टीम को सेमीफाइनल में पहुंचना है तो ऑस्ट्रेलिया को हराना जरूरी है। वर्ना साउथ अफ्रीका ग्रुप ए से दूसरी फाइनलिस्ट होगी।
महिला टी-20 विश्व कप 2026 के 18वें मैच में भारत को दक्षिण अफ्रीका के हाथों 6 विकेट से हार झेलनी पड़ी है। इस हार के साथ भारतीय टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें धराशायी होती नजर आ रही हैं। भारत को टी-20 विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ऑस्ट्रेलिया का अभेद्य किला भेदना ही होगा। ट्रॉफी का रास्ता ऑस्ट्रेलिया को हराकर ही निकलेगा जोकि एक मुश्किल कार्य नजर आता है। ऑस्ट्रेलिया के साथ- साथ टीम इंडिया को बांग्लादेश की महिला टीम पर भी विजय हासिल करनी होगी।
दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल की प्रबल दावेदार
महिला टी-20 विश्व कप में 12 टीमों को 6-6 के दो ग्रुपों में विभाजित किया गया है। इनमें सभी टीमें अपने ग्रुप की टीमों से एक- एक मैच खेलेंगी और जो टीम टॉप-2 में पहुंचेंगी वही सेमीफाइनलिस्ट होंगी। भारत ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नीदरलैंड के साथ ग्रुप ए में है। नीदरलैंड और पाकिस्तान की टीमें टूर्नामेंट से एलीमिनेट हो चुकी हैं। ऐसे में अब किताबों में मुकाबला बांग्लादेश, भारत, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच है। हालांकि, वास्तव में मुकाबला भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच है। ऑस्ट्रेलिया इस समय अपने तीनों मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में 6 अंकों के साथ टॉप पर पहुंच चुका है और अपनी सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को दुरुस्त कर चुका है। उसके अगले दो मैच भारत और पाकिस्तान से हैं। वह एक भी मैच जीत लेता है तो सेमीफाइनल के लिए रास्ता क्लियर कर लेगा। ऐसे में अब सेमीफाइनल की रेस में मेन मुकाबला भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका के लिए ज्यादा संभावनाएं बन रही हैं।
भारत को भेदना होगा ऑस्ट्रेलिया का किला
दक्षिण अफ्रीका मौजूदा समय में पॉइंट्स टेबल में तीन मैचों में दो जीत और कमजोर रन रेट के साथ तीसरे स्थान पर है। भारत चार अंकों और बेहतर रन रेट के साथ दूसरे स्थान पर है। साउथ अफ्रीका के अलगा मुकाबला 25 जून को नीदरलैंड और 28 जून को बांग्लादेश से है। इन टीमों को दक्षिण अफ्रीका की टीम आसानी से हरा सकती है 8 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल को सील कर सकती है। वहीं, भारत के अलगे दो मुकाबले 25 जून को बांग्लादेश और 28 जून को ऑस्ट्रेलिया से हैं। ऐसे में भारत तभी सेमीफाइनल के लिए पहुंच सकता है जब बांग्लादेश की टीम को बड़े अंतर से हराए और ऑस्ट्रेलिया को भी हरा दे। तब ऑस्ट्रेलिया, भारत और दक्षिण अफ्रीका तीनों ही टीमों के 5-5 मैचों में 8-8 अंक होंगे और फिर सेमीफाइनलिस्ट रन रेट के आधार पर तय होगा, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया काफी आगे नजर आते हैं और दक्षिण अफ्रीका पीछे है। हालांकि, भारत के लिए 28 जून को ऑस्ट्रेलिया को हराना आसान बिल्कुल नहीं होगा।
भारत के पांच मैचों का रिजल्ट और शेड्यूल
1. पाकिस्तान को 65 रनों से हराया।
2. नीदरलैंड को 95 रनों से हराया।
3.साउथ अफ्रीका से 6 विकेट से हार गया
4. भारत बनाम बांग्लादेश, 25 जून को होगा
5 भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, 28 जून को होगा
दक्षिण अफ्रीका के पांच मैचों का रिजल्ट और शेड्यूल
1. ऑस्ट्रेलिया से 65 रनों से हार गया
2. पाकिस्तान को 2 विकेट से हराया
3. भारत को 6 विकेट से हराया
4. दक्षिण अफ्रीका बनाम नीदरलैंड, 25 जून को होगा
5. दक्षिण अफ्रीका बनाम बांग्लादेश- 28 जून को होगा
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
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विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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