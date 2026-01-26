वर्ल्ड कप के लिए भारत अगर दो टीमें उतारे तो दोनों फाइनल में पहुंचेंगी-सुनील गावस्कर
भारतीय क्रिकेट की बेंच स्ट्रेंथ इन दिनों दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। हाल ही में गुवाहाटी में न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली शानदार जीत के बाद पूर्व दिग्गज खिलाड़ी सुनील गावस्कर का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पूरा बयान जानिए उन्होंने क्या कहा।
भारतीय क्रिकेट की बेंच स्ट्रेंथ इन दिनों दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। हाल ही में गुवाहाटी में न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली शानदार जीत के बाद पूर्व दिग्गज खिलाड़ी सुनील गावस्कर का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल, पूर्व न्यूजीलैंड तेज गेंदबाज साइमन डोल ने भारतीय टीम के दबदबे को देखते हुए कहा, "अगर भारत टी-20 वर्ल्ड कप में दो टीमें उतारे, तो दोनों ही टॉप-4 (सेमीफाइनल) में जगह बना सकती हैं।" इस पर गावस्कर ने अपनी चिरपरिचित शैली में चुटकी लेते हुए जवाब दिया, "वास्तव में, मुझे लगता है कि दोनों टीमें फाइनल में पहुंचेंगी।" गावस्कर का यह आत्मविश्वास भारतीय क्रिकेट की वर्तमान गहराई और युवाओं के शानदार प्रदर्शन को दर्शाता है।
यह चर्चा भारत और न्यूजीलैंड के बीच बरसापारा स्टेडियम में खेले गए तीसरे टी-20 मैच के बाद शुरू हुई, जहां भारत ने कीवी टीम को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। न्यूजीलैंड को 153/9 के स्कोर पर रोकने के बाद भारतीय बल्लेबाजों ने इस लक्ष्य को महज 10 ओवरों में ही हासिल कर लिया। इस एकतरफा जीत के साथ ही भारत ने पांच मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। टीम की इस आक्रामक शैली और जीत के अंतर ने न केवल प्रशंसकों को बल्कि खेल विशेषज्ञों को भी यह मानने पर मजबूर कर दिया है कि भारत के पास इस समय विश्व की सबसे संतुलित और घातक टी-20 टीम उपलब्ध है।
मैच के दौरान युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से महफिल लूट ली। उन्होंने केवल 14 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और 20 गेंदों में नाबाद 68 रनों की तूफानी पारी खेली। अभिषेक भारत के लिए टी-20 में दूसरा सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए, जो युवराज सिंह के 12 गेंदों के रिकॉर्ड से मात्र दो गेंद पीछे रहे। दूसरी ओर, कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी अपनी शानदार लय जारी रखते हुए 26 गेंदों में नाबाद 57 रनों की पारी खेली। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच हुई 102 रनों की अटूट साझेदारी ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह पस्त कर दिया और भारत की नंबर-1 टी-20 रैंकिंग के गौरव को और मजबूती दी।
भारतीय टीम की यह सफलता आईसीसी रैंकिंग में भी साफ झलकती है, जहां भारत 272 रेटिंग के साथ शीर्ष पर काबिज है। टीम में ईशान किशन और अभिषेक शर्मा जैसे युवाओं के आने से प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई है कि बेंच पर बैठे खिलाड़ी भी मैच विनर साबित हो रहे हैं। आगामी टी-20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों के लिहाज से गावस्कर और डोल की यह बातचीत भारतीय क्रिकेट की उस मजबूती को दिखाता करता है, जहां एक ही समय में दो विश्वस्तरीय टीमें तैयार खड़ी हैं।