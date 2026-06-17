'मैं कोच होता तो वैभव सूर्यवंशी को मैच से बाहर कर देता', 15 वर्षीय ओपनर की हरकत पर उठी सजा की मांग
वैभव सूर्यवंशी का श्रीलंका ए के खिलाड़ी से झगड़ हो गया था। सूर्यवंशी ने खिलाड़ी को धक्का दिया था, जिसपर काफी विवाद हुआ। संजय मांजरेकर ने इस कंट्रोवर्सी को लेकर सख्त राय जाहिर की है।
पूर्व भारतीय क्रिकेटर और मशहूर कमेंटेटर संजय मांजरेकर अपनी बेबाक राय रखने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने वैभव सूर्यवंशी की कंट्रोवर्सी पर भी अपनी राय का इजहार किया है। उनका मानना है कि सूर्यवंशी को कड़ी सजा दी जानी चाहिए थी। मांजरेकर ने यहां तक कहा दिया कि अगर वह इंडिया ए कोच होते तो 15 वर्षीय ओपनर को सबक सिखाने के लिए अफगानिस्तान ए मैच से बाहर कर देते। दोनों टीमें बुधवार को दांबुला में वनडे ट्राई सीरीज में आमने-सामने हैं। सूर्यवंशी ने पिछले मैच में श्रीलंका ए के खिलाड़ी विशेन हालमबागे को धक्का दिया था, जिसपर काफी विवाद हुआ। हालमबागे ने सुपर ओवर में जीत के बाद भारतीय बल्लेबाजों उकसावे वाली टिप्पणी थी, जिससे र्यवंशी के साथ लगभग हाथापाई की नौबत आ गई थी।
'मैदान पर शारीरिक टकराव ठीक नहीं'
मांजरेकर ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, ''अगर मैं इंडिया ए का कोच या मैनेजर होता तो मैं वैभव सूर्यवंशी को अफगानिस्तान के खिलाफ मैच से बाहर कर देता। ऐसा करने का मकसद उसे यह बताना होता कि मैदान पर शारीरिक टकराव ठीक नहीं है। चाहे किसी भी तरह का उकसावे हो।'' पूर्व क्रिकेटर की पोस्ट पर अलग-अलग रिएक्शन आ रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट किया, ''यह बहुत ज्यादा सख्ती होती। ऐसे में इस सीरीज में सूर्यवंशी के सिलेक्शन का मकसद ही खत्म हो जाता। मुझे यकीन है कि जैसे-जैसे वह खेलेगा तो छींटाकशी से निपटना और बेहतर तरीके से सीख जाएगा। वह अभी सिर्फ 15 साल का है। उसमें अनुभव की कमी है।''
हालमबागे की छींटाकशी के कारण सूर्यवंशी के साथ बहस हुई थी। वह तीखी बहस के दौरान उनके बहुत करीब आ गए थे। एक रिपोर्ट में बताया गया कि हालमबागे ने सूर्यवंशी से कहा, ''मैच खत्म हो गया, अब घर जाओ।'' यह ताना सुनते ही सूर्यवंशी का पारा हाई हो गया था। श्रीलंका के सीनियर इंटरनेशनल खिलाड़ी निरोशन डिकवेला ने बीच-बचाव किया जिससे कि मामला हाथ से नहीं निकले। हालमबागे के खिलाफ मैच रैफरी प्रदीप जयप्रकाश ने कार्रवाई की। उन्हें क्या सजा मिली, यह स्पष्ट पता नहीं चला है। इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि सूर्यवंशी और उनके कप्तान तिलक वर्मा समेत अन्य भारतीय खिलाड़ियों को सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया गया या उन पर आधिकारिक कार्रवाई की गई। तिलक समेत भारतीय खिलाड़ियों की अंपायरों के साथ लंबी बहस हुई थी और वे कम रोशनी में सुपर ओवर कराने पर जोर दे रहे थे। 265 पर मैच हाई हुआ था।
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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
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