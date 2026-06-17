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'मैं कोच होता तो वैभव सूर्यवंशी को मैच से बाहर कर देता', 15 वर्षीय ओपनर की हरकत पर उठी सजा की मांग

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तान
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वैभव सूर्यवंशी का श्रीलंका ए के खिलाड़ी से झगड़ हो गया था। सूर्यवंशी ने खिलाड़ी को धक्का दिया था, जिसपर काफी विवाद हुआ। संजय मांजरेकर ने इस कंट्रोवर्सी को लेकर सख्त राय जाहिर की है।

'मैं कोच होता तो वैभव सूर्यवंशी को मैच से बाहर कर देता', 15 वर्षीय ओपनर की हरकत पर उठी सजा की मांग

पूर्व भारतीय क्रिकेटर और मशहूर कमेंटेटर संजय मांजरेकर अपनी बेबाक राय रखने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने वैभव सूर्यवंशी की कंट्रोवर्सी पर भी अपनी राय का इजहार किया है। उनका मानना है कि सूर्यवंशी को कड़ी सजा दी जानी चाहिए थी। मांजरेकर ने यहां तक कहा दिया कि अगर वह इंडिया ए कोच होते तो 15 वर्षीय ओपनर को सबक सिखाने के लिए अफगानिस्तान ए मैच से बाहर कर देते। दोनों टीमें बुधवार को दांबुला में वनडे ट्राई सीरीज में आमने-सामने हैं। सूर्यवंशी ने पिछले मैच में श्रीलंका ए के खिलाड़ी विशेन हालमबागे को धक्का दिया था, जिसपर काफी विवाद हुआ। हालमबागे ने सुपर ओवर में जीत के बाद भारतीय बल्लेबाजों उकसावे वाली टिप्पणी थी, जिससे र्यवंशी के साथ लगभग हाथापाई की नौबत आ गई थी।

'मैदान पर शारीरिक टकराव ठीक नहीं'

मांजरेकर ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, ''अगर मैं इंडिया ए का कोच या मैनेजर होता तो मैं वैभव सूर्यवंशी को अफगानिस्तान के खिलाफ मैच से बाहर कर देता। ऐसा करने का मकसद उसे यह बताना होता कि मैदान पर शारीरिक टकराव ठीक नहीं है। चाहे किसी भी तरह का उकसावे हो।'' पूर्व क्रिकेटर की पोस्ट पर अलग-अलग रिएक्शन आ रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट किया, ''यह बहुत ज्यादा सख्ती होती। ऐसे में इस सीरीज में सूर्यवंशी के सिलेक्शन का मकसद ही खत्म हो जाता। मुझे यकीन है कि जैसे-जैसे वह खेलेगा तो छींटाकशी से निपटना और बेहतर तरीके से सीख जाएगा। वह अभी सिर्फ 15 साल का है। उसमें अनुभव की कमी है।''

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हालमबागे की छींटाकशी के कारण सूर्यवंशी के साथ बहस हुई थी। वह तीखी बहस के दौरान उनके बहुत करीब आ गए थे। एक रिपोर्ट में बताया गया कि हालमबागे ने सूर्यवंशी से कहा, ''मैच खत्म हो गया, अब घर जाओ।'' यह ताना सुनते ही सूर्यवंशी का पारा हाई हो गया था। श्रीलंका के सीनियर इंटरनेशनल खिलाड़ी निरोशन डिकवेला ने बीच-बचाव किया जिससे कि मामला हाथ से नहीं निकले। हालमबागे के खिलाफ मैच रैफरी प्रदीप जयप्रकाश ने कार्रवाई की। उन्हें क्या सजा मिली, यह स्पष्ट पता नहीं चला है। इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि सूर्यवंशी और उनके कप्तान तिलक वर्मा समेत अन्य भारतीय खिलाड़ियों को सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया गया या उन पर आधिकारिक कार्रवाई की गई। तिलक समेत भारतीय खिलाड़ियों की अंपायरों के साथ लंबी बहस हुई थी और वे कम रोशनी में सुपर ओवर कराने पर जोर दे रहे थे। 265 पर मैच हाई हुआ था।

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लेखक के बारे में

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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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