Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़If I get Virat Kohli out I will touch his feet says Punjab Kings new spinner Vishal Nishad
विराट कोहली को आउट कर दिया तो उनके पैर छू लूंगा...पंजाब किंग्स के नए स्पिनर का बयान

विराट कोहली को आउट कर दिया तो उनके पैर छू लूंगा...पंजाब किंग्स के नए स्पिनर का बयान

संक्षेप:

विशाल निषाद विराट कोहली को अपना आइडल मानते हैं। उनका कहना है कि अगर इस सीजन में विराट कोहली का विकेट उनको मिल गया तो वे विराट कोहली के पैर छू लेंगे। यहां तक कि जर्सी नंबर 18 भी उनको चाहिए था, लेकिन वह मिल नहीं पाया।

Jan 29, 2026 12:25 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

पंजाब किंग्स ने IPL 2026 के लिए एक ऐसे खिलाड़ी को भी खरीदा है, जिन्हें प्रोफेशनल क्रिकेट का एक मैच का भी अनुभव नहीं है। ये खिलाड़ी हैं विशाल निषाद, जो स्पिनर हैं। पंजाब ने उनको आईपीएल 2026 के ऑक्शन में 30 लाख की बेस प्राइस में खरीदा था। विशाल निषाद विराट कोहली को अपना आइडल मानते हैं और उनका कहना है कि अगर इस सीजन में विराट कोहली का विकेट उनको मिल गया तो वे विराट कोहली के पैर छू लेंगे। यहां तक कि जर्सी नंबर भी 18 ही उनको चाहिए था, लेकिन वह मिल नहीं सका है, क्योंकि पहले से ही पंजाब किंग्स के एक खिलाड़ी के पास में 18 नंबर की जर्सी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पंजाब किंग्स द्वारा शेयर किए गए वीडियो में विशाल निषाद बताते हैं, "उनका एटीट्यूड पसंद है और बल्लेबाजी में उनका ड्राइव बहुत अच्छा लगता है।" विशाल विराट के फैन हैं और उन्हें जर्सी नंबर 18 भी चाहिए था, लेकिन पंजाब किंग्स के बल्लेबाज प्रियांश आर्या का वह नंबर है। ऐसे में उन्होंने 81 जर्सी नंबर के साथ खेलने का फैसला किया है। विशाल आगे कहते हैं, "अभी तक विराट भाई से नहीं मिला हूं, लेकिन इस सीजन मिलूंगा। इस सीजन 2 बार मिलूंगा।" विशाल से जब पूछा गया कि आप एक तो विराट कोहली से फैन की तरह मिलोगे और दूसरा मैदान पर राइवल के तौर पर मिलेगो तो आप क्या बदल जाओगे? इस पर विशाल ने कहा कि ऐसा नहीं होगा।

विशाल निषाद से जब ये पूछा गया कि अगर आपको विराट कोहली का विकेट मिल गया तो आपको कैसा लगेगा? इस पर विशाल कहते हैं, "अगर उनकी विकेट ले ली तो फिर मैं उनके पैर छू लूंगा, क्योंकि वो मेरे आदर्श हैं।" विशाल निषाद को काफी ट्रोल भी किया गया था, जब उन्होंने ऑक्शन में पिक होने के बाद वीडियो शेयर किया था, जिसमें वह थोड़े से इंट्रोवर्ट नजर आ रहे थे। विशाल ने अभी तक प्रोफेशनल क्रिकेट में डेब्यू नहीं किया है, लेकिन गोरखपुर लायंस के लिए वे यूपी टी20 लीग में खेले हैं, जिसकी वजह से वह आईपीएल के ऑक्शन के लिए क्वालीफाई करने में सफल हो गए थे। उनको मौका मिलेगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
Virat Kohli
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |