विराट कोहली को आउट कर दिया तो उनके पैर छू लूंगा...पंजाब किंग्स के नए स्पिनर का बयान
विशाल निषाद विराट कोहली को अपना आइडल मानते हैं। उनका कहना है कि अगर इस सीजन में विराट कोहली का विकेट उनको मिल गया तो वे विराट कोहली के पैर छू लेंगे। यहां तक कि जर्सी नंबर 18 भी उनको चाहिए था, लेकिन वह मिल नहीं पाया।
पंजाब किंग्स ने IPL 2026 के लिए एक ऐसे खिलाड़ी को भी खरीदा है, जिन्हें प्रोफेशनल क्रिकेट का एक मैच का भी अनुभव नहीं है। ये खिलाड़ी हैं विशाल निषाद, जो स्पिनर हैं। पंजाब ने उनको आईपीएल 2026 के ऑक्शन में 30 लाख की बेस प्राइस में खरीदा था। विशाल निषाद विराट कोहली को अपना आइडल मानते हैं और उनका कहना है कि अगर इस सीजन में विराट कोहली का विकेट उनको मिल गया तो वे विराट कोहली के पैर छू लेंगे। यहां तक कि जर्सी नंबर भी 18 ही उनको चाहिए था, लेकिन वह मिल नहीं सका है, क्योंकि पहले से ही पंजाब किंग्स के एक खिलाड़ी के पास में 18 नंबर की जर्सी है।
पंजाब किंग्स द्वारा शेयर किए गए वीडियो में विशाल निषाद बताते हैं, "उनका एटीट्यूड पसंद है और बल्लेबाजी में उनका ड्राइव बहुत अच्छा लगता है।" विशाल विराट के फैन हैं और उन्हें जर्सी नंबर 18 भी चाहिए था, लेकिन पंजाब किंग्स के बल्लेबाज प्रियांश आर्या का वह नंबर है। ऐसे में उन्होंने 81 जर्सी नंबर के साथ खेलने का फैसला किया है। विशाल आगे कहते हैं, "अभी तक विराट भाई से नहीं मिला हूं, लेकिन इस सीजन मिलूंगा। इस सीजन 2 बार मिलूंगा।" विशाल से जब पूछा गया कि आप एक तो विराट कोहली से फैन की तरह मिलोगे और दूसरा मैदान पर राइवल के तौर पर मिलेगो तो आप क्या बदल जाओगे? इस पर विशाल ने कहा कि ऐसा नहीं होगा।
विशाल निषाद से जब ये पूछा गया कि अगर आपको विराट कोहली का विकेट मिल गया तो आपको कैसा लगेगा? इस पर विशाल कहते हैं, "अगर उनकी विकेट ले ली तो फिर मैं उनके पैर छू लूंगा, क्योंकि वो मेरे आदर्श हैं।" विशाल निषाद को काफी ट्रोल भी किया गया था, जब उन्होंने ऑक्शन में पिक होने के बाद वीडियो शेयर किया था, जिसमें वह थोड़े से इंट्रोवर्ट नजर आ रहे थे। विशाल ने अभी तक प्रोफेशनल क्रिकेट में डेब्यू नहीं किया है, लेकिन गोरखपुर लायंस के लिए वे यूपी टी20 लीग में खेले हैं, जिसकी वजह से वह आईपीएल के ऑक्शन के लिए क्वालीफाई करने में सफल हो गए थे। उनको मौका मिलेगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी।