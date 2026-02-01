भारत को वर्ल्ड कप जीतने से कोई नहीं रोक सकता अगर ये बल्लेबाज..., रिकी पोंटिंग ने इस बल्लेबाज को बताया एक्स फैक्टर
आगामी टी-20 विश्व कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की तैयारियों के बीच ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज और पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने एक बड़ी भविष्यवाणी की है। पोंटिंग ने युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को भारतीय टीम का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ और एक्स-फैक्टर करार दिया है। पोंटिंग का मानना है कि अभिषेक के पास अंतरराष्ट्रीय अनुभव की जो कमी है, वह वास्तव में उनके लिए एक बहुत बड़ी सकारात्मक शक्ति साबित हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वे बिना किसी पुराने दबाव के निडर होकर खेलते हैं। पोटिंग के अनुसार, अभिषेक में वह प्रतिभा है जो उन्हें इस बड़े टूर्नामेंट में न केवल सबसे सफल बल्लेबाज बना सकती है, बल्कि उन्हें 'प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी' यानी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी दिला सकती है।
अभिषेक शर्मा की खेल क्षमता और भारतीय टीम पर उनके प्रभाव को लेकर रिकी पोंटिंग ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में अपनी बात रखी है। पोंटिंग ने अभिषेक की भूमिका को बताते हुए कहा: “वह एक स्टार है। मुझे लगता है कि अनुभव की कमी वास्तव में एक सकारात्मक बात है, सच कहूं तो। वह सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी और संभावित रूप से प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बन सकते हैं। मुझे लगता है कि वह इतने अच्छे हैं। और अगर वह ऐसा करते हैं, तो भारत को हराना और भी कठिन हो जाता है। यदि वह नहीं करते हैं, तो वे किसी भी अन्य टीम की तरह ही असुरक्षित है। इसलिए मुझे लगता है कि भारत के लिए इस टी-20 विश्व कप में वह इतने महत्वपूर्ण हैं।” पोंटिंग के इस बयान से यह साफ है कि भारतीय टीम की सफलता का बड़ा दारोमदार इस युवा खिलाड़ी के कंधों पर रहने वाला है।
रिकी पोंटिंग के इस विश्लेषण ने क्रिकेट जगत में नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि उन्होंने भारत की मजबूती और कमजोरी दोनों को अभिषेक शर्मा के प्रदर्शन से जोड़ दिया है। पोंटिंग का मानना है कि यदि अभिषेक शर्मा अपने नेचुरल अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, तो भारत को हराना किसी भी विपक्षी टीम के लिए लगभग असंभव हो जाएगा। हालांकि, उन्होंने यह चेतावनी भी दी है कि यदि अभिषेक का बल्ला नहीं चलता है, तो भारतीय टीम हार के प्रति उतनी ही संवेदनशील हो जाएगी जितनी कि कोई अन्य टीम। पोंटिंग के अनुसार, अभिषेक शर्मा इस समय भारतीय बल्लेबाजी क्रम की वह कड़ी हैं जो अपनी आक्रामकता से विश्व कप का रुख मोड़ने की क्षमता रखते हैं।