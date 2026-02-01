Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़if he does that makes India even harder to beat know what Ricky Ponting said about Abhishek Sharma
भारत को वर्ल्ड कप जीतने से कोई नहीं रोक सकता अगर ये बल्लेबाज..., रिकी पोंटिंग ने इस बल्लेबाज को बताया एक्स फैक्टर

भारत को वर्ल्ड कप जीतने से कोई नहीं रोक सकता अगर ये बल्लेबाज..., रिकी पोंटिंग ने इस बल्लेबाज को बताया एक्स फैक्टर

संक्षेप:

आगामी टी-20 विश्व कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की तैयारियों के बीच ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज और पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने एक बड़ी भविष्यवाणी की है। पोंटिंग ने युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को भारतीय टीम का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ और एक्स-फैक्टर करार दिया है।

Feb 01, 2026 05:37 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आगामी टी-20 विश्व कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की तैयारियों के बीच ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज और पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने एक बड़ी भविष्यवाणी की है। पोंटिंग ने युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को भारतीय टीम का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ और एक्स-फैक्टर करार दिया है। पोंटिंग का मानना है कि अभिषेक के पास अंतरराष्ट्रीय अनुभव की जो कमी है, वह वास्तव में उनके लिए एक बहुत बड़ी सकारात्मक शक्ति साबित हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वे बिना किसी पुराने दबाव के निडर होकर खेलते हैं। पोटिंग के अनुसार, अभिषेक में वह प्रतिभा है जो उन्हें इस बड़े टूर्नामेंट में न केवल सबसे सफल बल्लेबाज बना सकती है, बल्कि उन्हें 'प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी' यानी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी दिला सकती है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अभिषेक शर्मा की खेल क्षमता और भारतीय टीम पर उनके प्रभाव को लेकर रिकी पोंटिंग ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में अपनी बात रखी है। पोंटिंग ने अभिषेक की भूमिका को बताते हुए कहा: “वह एक स्टार है। मुझे लगता है कि अनुभव की कमी वास्तव में एक सकारात्मक बात है, सच कहूं तो। वह सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी और संभावित रूप से प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बन सकते हैं। मुझे लगता है कि वह इतने अच्छे हैं। और अगर वह ऐसा करते हैं, तो भारत को हराना और भी कठिन हो जाता है। यदि वह नहीं करते हैं, तो वे किसी भी अन्य टीम की तरह ही असुरक्षित है। इसलिए मुझे लगता है कि भारत के लिए इस टी-20 विश्व कप में वह इतने महत्वपूर्ण हैं।” पोंटिंग के इस बयान से यह साफ है कि भारतीय टीम की सफलता का बड़ा दारोमदार इस युवा खिलाड़ी के कंधों पर रहने वाला है।

ये भी पढ़ें:टी-20I में सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द सीरीज जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी बने सूर्या

रिकी पोंटिंग के इस विश्लेषण ने क्रिकेट जगत में नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि उन्होंने भारत की मजबूती और कमजोरी दोनों को अभिषेक शर्मा के प्रदर्शन से जोड़ दिया है। पोंटिंग का मानना है कि यदि अभिषेक शर्मा अपने नेचुरल अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, तो भारत को हराना किसी भी विपक्षी टीम के लिए लगभग असंभव हो जाएगा। हालांकि, उन्होंने यह चेतावनी भी दी है कि यदि अभिषेक का बल्ला नहीं चलता है, तो भारतीय टीम हार के प्रति उतनी ही संवेदनशील हो जाएगी जितनी कि कोई अन्य टीम। पोंटिंग के अनुसार, अभिषेक शर्मा इस समय भारतीय बल्लेबाजी क्रम की वह कड़ी हैं जो अपनी आक्रामकता से विश्व कप का रुख मोड़ने की क्षमता रखते हैं।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार लाइव हिंदुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2022 में इन्होंने यहीं से बतौर ट्रेनी अपने करियर की शुरुआत की। यहां पर पिछले दो सालों से लाइफस्टाइल, हेल्थ, ट्रेंडिंग, खेल, मनोरंजन, खानपान आदि से जुड़ी खबरें लिख रहे हैं। हेल्थ के क्षेत्र में हो रही नई- नई रिसर्च को खंगालकर लोगों के लिए जरूरी जानकारी लाना, रिलेशनशिप जैसे संवेदनशील विषय पर भरोसेमंद कन्टेंट उपलब्ध कराना, संघर्ष करके जीवन में आगे बढ़े लोगों की सफलता की कहानी लिखना आदि चीजों में विमलेश की गहरी पकड़ और दिलचस्पी है। राजनीति और खेल से जुड़े मुद्दों पर विश्लेषण करना हमेशा से विमलेश के लिए रुचिकर रहा है। विमलेश ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से रेडियो और टेलीविजन पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इन्होंने अपना ग्रैजुएशन इंदौर के होलकर साइंस कॉलेज से पूरा किया है। ग्रेजुएशन के दौरान दैनिक भास्कर और दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर के क्षेत्रीय अखबारों में कॉपी एडिटिंग और कंटेंट राइटिंग का काम किया। B.Sc की पढ़ाई के साथ- साथ विमलेश ने SJMC इंदौर से मास मीडिया में इंटर्नशिप भी की। और पढ़ें
Cricket News
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |