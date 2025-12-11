एक विकेट लेते ही हार्दिक पांड्या कर देंगे ऐसा करिश्मा, जो आज तक कोई पेसर नहीं कर पाया
हार्दिक पांड्या साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में एक विकेट लेते ही नया इतिहास लिख देंगे। वे दुनिया के पहले ऐसे पेस ऑलराउंडर बन जाएंगे, जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 1000 से ज्यादा रन और 100 विकेट लिए हैं।
साउथ अफ्रीका के खिलाफ कटक में खेले गए पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के पहले मैच में ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे। हार्दिक पांड्या ने बल्ले के साथ-साथ गेंद से भी कमाल किया था। 28 गेंदों में ताबड़तोड़ 59 रन उन्होंने बनाए थे और एक विकेट भी लिया था। अगर आज यानी गुरुवार 11 दिसंबर को न्यू चंडीगढ़ के मुल्लानपुर में खेले जाने वाले दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में हार्दिक पांड्या एक विकेट और ले लेते हैं तो फिर एक नया करिश्मा वे इस फॉर्मेट में कर देंगे।
दरअसल, हार्दिक पांड्या एक विकेट लेते ही टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट पूरे कर लेंगे। इसी के साथ वे दुनिया के पहले ऐसे पेस ऑलराउंडर बन जाएंगे, जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 1000 से ज्यादा रन बनाए हैं और 100 से ज्यादा विकेट चटकाए हैं। अभी तक सिर्फ तीन दिग्गज ही इस उपलब्धि तक पहुंचे हैं, लेकिन वे स्पिन ऑलराउंडर हैं। इनमें बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन, अफगानिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद नबी और जिम्बाब्वे के स्पिन ऑलराउंडर सिकंदर रजा का नाम शामिल है। कोई भी पेस ऑलराउंडर इस उपलब्धि तक नहीं पहुंच पाया है।
पहले भारतीय बनेंगे
वहीं, हार्दिक पांड्या भारत के लिए इस उपलब्धि पर पहुंचने वाले पहले क्रिकेटर होंगे। इसके साथ-साथ वे भारत के तीसरे ऐसे क्रिकेटर बन जाएंगे, जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 या इससे ज्यादा विकेट अपने नाम किए हैं। अर्शदीप सिंह के बाद जसप्रीत बुमराह ने ये उपलब्धि अपने नाम की थी, जबकि हार्दिक पांड्या अब 99 विकेटों के साथ उस रिकॉर्ड की दहलीज पर भी पहुंच गए हैं। अर्शदीप सिंह ने 107 और जसप्रीत बुमराह ने 101 विकेट भारत के लिए इस फॉर्मेट में निकाले हैं।
हार्दिक पांड्या भारत के पहले और दुनिया के तीसरे ऐसे खिलाड़ी बन जाएंगे, जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 1000 से ज्यादा रन, 100 से ज्यादा छक्के और 100 से ज्यादा विकेट निकाले हैं। मोहम्मद नबी और सिकंदर रजा ही इस उपलब्धि तक पहुंच पाए हैं। हार्दिक पांड्या के लिए दूसरा टी20 मैच बहुत ज्यादा खास होने वाला है। काफी समय के बाद उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की है। पहले ही मैच में उन्होंने दिखा दिया कि वे क्या कर सकते हैं।