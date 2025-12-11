Thu, Dec 11, 2025Cricket Logo
होमlocationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़If Hardik Pandya gets 1 wicket today he will be first seamer to achieve a double of 1000 plus runs and 100 plus wickets
एक विकेट लेते ही हार्दिक पांड्या कर देंगे ऐसा करिश्मा, जो आज तक कोई पेसर नहीं कर पाया

एक विकेट लेते ही हार्दिक पांड्या कर देंगे ऐसा करिश्मा, जो आज तक कोई पेसर नहीं कर पाया

संक्षेप:

हार्दिक पांड्या साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में एक विकेट लेते ही नया इतिहास लिख देंगे। वे दुनिया के पहले ऐसे पेस ऑलराउंडर बन जाएंगे, जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 1000 से ज्यादा रन और 100 विकेट लिए हैं।

Dec 11, 2025 04:48 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

साउथ अफ्रीका के खिलाफ कटक में खेले गए पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के पहले मैच में ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे। हार्दिक पांड्या ने बल्ले के साथ-साथ गेंद से भी कमाल किया था। 28 गेंदों में ताबड़तोड़ 59 रन उन्होंने बनाए थे और एक विकेट भी लिया था। अगर आज यानी गुरुवार 11 दिसंबर को न्यू चंडीगढ़ के मुल्लानपुर में खेले जाने वाले दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में हार्दिक पांड्या एक विकेट और ले लेते हैं तो फिर एक नया करिश्मा वे इस फॉर्मेट में कर देंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दरअसल, हार्दिक पांड्या एक विकेट लेते ही टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट पूरे कर लेंगे। इसी के साथ वे दुनिया के पहले ऐसे पेस ऑलराउंडर बन जाएंगे, जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 1000 से ज्यादा रन बनाए हैं और 100 से ज्यादा विकेट चटकाए हैं। अभी तक सिर्फ तीन दिग्गज ही इस उपलब्धि तक पहुंचे हैं, लेकिन वे स्पिन ऑलराउंडर हैं। इनमें बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन, अफगानिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद नबी और जिम्बाब्वे के स्पिन ऑलराउंडर सिकंदर रजा का नाम शामिल है। कोई भी पेस ऑलराउंडर इस उपलब्धि तक नहीं पहुंच पाया है।

पहले भारतीय बनेंगे

वहीं, हार्दिक पांड्या भारत के लिए इस उपलब्धि पर पहुंचने वाले पहले क्रिकेटर होंगे। इसके साथ-साथ वे भारत के तीसरे ऐसे क्रिकेटर बन जाएंगे, जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 या इससे ज्यादा विकेट अपने नाम किए हैं। अर्शदीप सिंह के बाद जसप्रीत बुमराह ने ये उपलब्धि अपने नाम की थी, जबकि हार्दिक पांड्या अब 99 विकेटों के साथ उस रिकॉर्ड की दहलीज पर भी पहुंच गए हैं। अर्शदीप सिंह ने 107 और जसप्रीत बुमराह ने 101 विकेट भारत के लिए इस फॉर्मेट में निकाले हैं।

हार्दिक पांड्या भारत के पहले और दुनिया के तीसरे ऐसे खिलाड़ी बन जाएंगे, जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 1000 से ज्यादा रन, 100 से ज्यादा छक्के और 100 से ज्यादा विकेट निकाले हैं। मोहम्मद नबी और सिकंदर रजा ही इस उपलब्धि तक पहुंच पाए हैं। हार्दिक पांड्या के लिए दूसरा टी20 मैच बहुत ज्यादा खास होने वाला है। काफी समय के बाद उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की है। पहले ही मैच में उन्होंने दिखा दिया कि वे क्या कर सकते हैं।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |