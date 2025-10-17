रणजी के लिए फिट तो ODI के लिए अनफिट क्यों? मोहम्मद शमी के तीखे सवाल पर अगरकर ने दी सफाई

संक्षेप: मोहम्मद शमी ने खुद को फिटनेस के आधार पर टीम इंडिया में शामिल नहीं किए जाने पर चयनकर्ताओं पर तीखा सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि अगर वह 4 दिवसीय रणजी ट्रॉफी मैच के लिए फिट हैं तो वनडे के लिए क्यों नहीं हैं? उनके सवाल उठाने के बाद अब मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने टीम से बाहर रखे जाने पर सफाई दी है।

तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने फिटनेस के आधार पर खुद को नजरअंदाज किए जाने को लेकर हाल ही में राष्ट्रीय चयनकर्ताओं पर तीखा तंज कसा था। उन्होंने सवाल उठाया था कि अगर वह रणजी ट्रॉफी के लिए फिट हैं तो 50-50 के लिए क्यों नहीं? शमी ने कहा था कि रणजी ट्रॉफी में बंगाल के लिए उनकी उपलब्धता साबित करती है कि वह फिट हैं और इसके बारे में सिलेक्शन कमिटी को अपडेट करना उनका काम नहीं है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान करते वक्त मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने मोहम्मद शमी को शामिल नहीं किए जाने को फिटनेस से जोड़ा था। अब तेज गेंदबाज के सवाल उठाने के बाद अगरकर ने सफाई दी है।

दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान अगर से शमी की फिटनेस और उनकी उपलब्धता को लेकर सवाल पूछा गया। इस पर मुख्य चयनकर्ता ने बहुत ही नपा-तुला जवाब दिया और शमी की जमकर तारीफ भी की।

अगरकर ने कहा, ‘देखिए, वह भारत के लिए एक अविश्वसनीय परफॉर्मर है। अगर उन्होंने कुछ कहा है तो मुझे उनसे या उन्हें मुझसे कुछ बात करनी चाहिए। लेकिन इंग्लैंड दौरे से पहले ही हमने कहा था कि अगर वह फिट हैं तो वह जाएंगे। दुर्भाग्य से वह फिट नहीं थे। और हमारा घरेलू सीजन अभी शुरू ही हुआ है। इसलिए हम देखेंगे कि क्या वह पूरी तरह फिट हैं।’

अगरकर ने आगे कहा, 'ये रणजी का पहला राउंड है जो चल रहा है। हम कुछ और मैच में देख पाएंगे कि वह फिट हैं या नहीं। अगर वह अपनी पूरी क्षमता से अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो शमी जैसे किसी खिलाड़ी को कोई क्यों नहीं चाहेगा?'

शमी ने मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया के सीमित ओवरों के दौरे से उन्हें बाहर रखने के लिए राष्ट्रीय चयनकर्ताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि रणजी ट्रॉफी में बंगाल के लिए उनकी उपलब्धता साबित करती है कि वह फिट हैं और इस बारे में चयन समिति को अपडेट करना उनका काम नहीं है।

शमी ने आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और वरुण चक्रवर्ती के साथ देश के शीर्ष विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे थे। शमी टखने और घुटने की बार बार होने वाली चोटों से जूझ रहे हैं जिसके लिए 2023 विश्व कप के बाद उनकी सर्जरी हुई थी।

पैंतीस वर्षीय शमी पिछले कुछ समय से भारतीय टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं हैं। वह भारत के लिए अंतिम बार जून 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेले थे।