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अगर खिलाड़ी 4 ओवर गेंदबाजी करने में असमर्थ है तो उसके पैसे काट लें, अश्विन ने IPL को लेकर दिया सुझाव

Mar 21, 2026 05:16 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
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पूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने एक बड़े बदलाव का सुझाव दिया है। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा है कि अगर आईपीएल में कोई गेंदबाज चार ओवर की गेंदबाजी करने में असमर्थ है तो फ्रेंचाइजी के पास यह विकल्प होना चाहिए कि उस खिलाड़ी के पैसे काट लिए जाएं।

अगर खिलाड़ी 4 ओवर गेंदबाजी करने में असमर्थ है तो उसके पैसे काट लें, अश्विन ने IPL को लेकर दिया सुझाव

आईपीएल 2026 के लिए हुए मिनी ऑक्शन में ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा। वे इस मिनी ऑक्शन में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी रहे। कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें आंद्रे रसेल के रिप्लेसमेंट के रूप में टीम में शामिल किया है, ताकि वे गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों कर सकें और ठीक वैसा ही काम करके दें जो रसेल टीम के लिए करते थे। हालांकि, कैमरून ग्रीन एक तो खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं और दूसरा वे चोट से उबरने के बाद मैदान पर लौट रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या वह कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए चार ओवर की गेंदबाजी कर पाएंगे?

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करियर को खतरे में डालने वाली पीठ की चोट के बाद कैमरून ग्रीन ने ज्यादा गेंदबाजी नहीं की है और कंगारू टीम ने भी उन्हें कभी-कभार ही गेंदबाजी कराई है। हालांकि, आईपीएल में उनकी कीमत काफी ज्यादा है और टीम को उनसे उम्मीद होगी कि वह गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों करके दें ताकि टीम को इससे फायदा हो और आंद्रे रसेल जैसे दिग्गज ऑलराउंडर की भरपाई हो सके।

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आईपीएल में कैमरून ग्रीन की गेंदबाजी करेंगे या नहीं, करेंगे तो कितनी इन तमाम अनिश्चितताओं के बीच पूर्व भारतीय स्पिनर और आईपीएल स्टार रविचंद्रन अश्विन ने एक बड़े बदलाव का सुझाव दिया है। उन्हें सीधे शब्दों में कहा है कि अगर आईपीएल में कोई गेंदबाज चार ओवर की गेंदबाजी करने में असमर्थ है तो फ्रेंचाइजी के पास यह विकल्प होना चाहिए कि उस खिलाड़ी के पैसे काट लिए जाएं। अश्विन ने कहा कि आईपीएल फ्रेंचाइजी ऑक्शन में अपनी जरूरतों को ध्यान में रखकर प्लेयर खरीदती हैं लेकिन ऑक्शन के बाद जब घरेलू टीम उन पर गेंदबाजी ना करने का प्रतिबंध लगा देते हैं तो इससे फ्रेंचाइजी को नुकसान होता है।

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अश्विन ने दिया पैसा काटने का सुझाव

अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल ऐश की बात में खेल पत्रकार विमल कुमार के साथ चर्चा के दौरान कहा कि "कैमरून ग्रीन को लेकर मेरा एक सवाल है। क्या क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया उन्हें हर आईपीएल मैच में चार ओवर गेंदबाजी करने की अनुमति देगा? क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया उन्हें साफ-साफ कह सकता है, 'आप चार ओवर गेंदबाजी नहीं कर सकते।' इसलिए हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि उनके बारे में स्थिति क्या है।”

उन्होंने आगे कहा कि “यह बहुत सीधा-सादा मामला है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि आप आईपीएल में खेलें, लेकिन हमारे लिए टेस्ट क्रिकेट ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनका ऑस्ट्रेलिया के साथ केंद्रीय अनुबंध है। लेकिन आईपीएल टीमों को भी ऐसा ही मौका मिलना चाहिए। अगर आप सिर्फ दो ओवर गेंदबाजी करते हैं, तो मैं आपकी अनुबंध राशि में से 2 करोड़ रुपये काट लूंगा। अगर वह चार ओवर नहीं फेंक पाते हैं, तो आपको पैसे काटने का अधिकार है।"

अश्विन ने गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि "जब आप नीलामी में आए थे, तब हमने आपसे हर बार चार ओवर गेंदबाजी करने की उम्मीद की थी। अगर कोई पाबंदी है, तो टीम को अनुबंध राशि काटने का अधिकार होना चाहिए। यह मेरी सीधी-सादी राय है।" उन्होंने फ्रेंचाइजी के मालिकों का उदाहरण देते हुए कहा कि "मान लीजिए आप केकेआर और शाहरुख खान हैं, आपने एक खिलाड़ी को 25 करोड़ रुपये दिए हैं, और वह कहता है, 'मैं सिर्फ एक ओवर गेंदबाजी करूंगा।' तो आपको कैसा लगेगा?”

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

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विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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