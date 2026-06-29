'हम गौतम गंभीर को अपने कोचिंग स्टाफ में शामिल नहीं करना चाहते'; इस क्रिकेट बोर्ड ने उड़ाया भारतीय हेड कोच का मजाक

आयरलैंड से 0-2 से टी20 सीरीज हारने के बाद भारतीय टीम की हर जगह निंदा हो रही है। इस बीच आइसलैंड क्रिकेट ने टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर का मजाक उड़ाया है। उनका पोस्ट वायरल हो रहा है।

श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम इंडिया को आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में भी हार का सामना करना पड़ा। बेलफास्ट में खेले गए दूसरे मुकाबले में भारत 1 रन से हारा। इस हार के साथ टीम इंडिया ने 0-2 से सीरीज गंवाई। इस हार के साथ भारत के नाम कई शर्मनाक रिकॉर्ड्स जुड़े। हर कोई टीम इंडिया के प्रदर्शन की निंदा कर रहा है। करे भी क्यों ना अगर वर्ल्ड चैंपियन टीम, जो आईसीसी टी20 रैंकिंग में भी नंबर-1 है, वो आयरलैंड जैसी छोटी टीमों के खिलाफ ऐसे हारेगी तो निंदा तो बनती है। इस कड़ी में आइसलैंड क्रिकेट न टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर को ट्रोल किया है।

आइसलैंड क्रिकेट ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि वह अपनी कोचिंग स्टाफ में गौतम गंभीर को नहीं जोड़ना चाहते। साथ ही उन्होंने लिखा कि आयरलैंड जैसी टीम के खिलाफ भारत के ऐसे रिजल्ट के लिए सही में टैलेंट की जरूरत है।

आइसलैंड क्रिकेट ने लिखा, ‘हम कन्फर्म कर सकते हैं कि हम गौतम गंभीर को अपने कोचिंग स्टाफ में शामिल नहीं करना चाहते। हालांकि, उनमें साफ तौर पर टैलेंट है। उन इंडियन प्लेयर्स को लेकर आयरलैंड में ऐसे रिजल्ट्स लाना सच में कमाल का टैलेंट चाहिए।’

गौतम गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया ने बनाए ये अनचाहे रिकॉर्ड - 27 साल बाद, SL के खिलाफ कोई बाइलेटरल ODI सीरीज हारी

- पहली बार, 3 मैचों की ODI सीरीज में 30 विकेट से हारी

- 45 साल बाद, भारत ODI में एक कैलेंडर साल में बिना जीत के रहा

- 36 साल बाद, भारत घर पर NZ के खिलाफ टेस्ट हारा

- 19 साल बाद, भारत चिन्नास्वामी में टेस्ट हारा

- पहली बार, घर पर 50 रन से कम पर आउट हुआ

- पहली बार, घर पर NZ के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ हारी

- 12 साल बाद, घर पर कोई टेस्ट सीरीज़ हारी

- 12 साल बाद, लगातार दो घरेलू टेस्ट हारे

- 12 साल बाद, वानखेड़े में टेस्ट मैच हारा

- 47 साल बाद, लगातार 3 घरेलू टेस्ट हारे

- पहली बार, घर पर 200 से कम का टारगेट चेज़ करने में नाकाम (टारगेट 147, वानखेड़े)

- पहली बार, इंडिया होम टेस्ट सीरीज़ में वाइटवॉश (3-0) हुआ

- 13 साल बाद, मेलबर्न में टेस्ट मैच हारा

- 10 साल बाद, बैक टू बैक टेस्ट सीरीज़ हारा

- 10 साल बाद, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारी

- 12 साल बाद, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में 3 मैच हारा

- पहली बार WTC फाइनल के लिए क्वालिफ़ाई करने में नाकाम

- 5 सेंचुरी बनाने के बाद इंडिया टेस्ट मैच हारने वाली पहली टीम बनी (लीड्स)

- 92 साल के टेस्ट इतिहास में इंडिया सिर्फ़ दूसरी बार 350+ रन डिफेंड नहीं कर पाया (लीड्स)

- सिर्फ़ दूसरी बार, IND इंग्लैंड के खिलाफ़ 200 से कम का टारगेट चेज़ करने में नाकाम रहा (टारगेट 190, लॉर्ड्स)

- 11 साल बाद, कन्सीड 600+ रन (मैनचेस्टर)

- 17 लंबे सालों के बाद, एडिलेड में ODI हारा

- 15 साल बाद, घर पर SA के खिलाफ टेस्ट मैच हारा

- 8 साल बाद, इंडिया ईडन गार्डन्स में इंटरनेशनल मैच हारा (लगातार 9 जीत के बाद)

- इंडिया 124 के टारगेट का पीछा करने में फेल रहा

(घर पर उनका सबसे कम फेल चेज़)

- 25 साल बाद, SA के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज़ हारा

- अपनी सबसे बड़ी हार (408 रन) दर्ज की

- इंडिया में किसी विज़िटिंग टीम द्वारा सेट किया गया अब तक का सबसे बड़ा टारगेट (549) खा लिया

- 30 साल बाद, इंडिया ने अपने बैट्समैन के एक भी सेंचुरी के बिना होम टेस्ट सीरीज़ खत्म की*

- बैक टू बैक कैलेंडर इयर में पहली बार होम टेस्ट में व्हाइटवॉश हुआ

- पहली बार, SA ने IND के खिलाफ 300+ रन का पीछा किया

- SA ने IND के खिलाफ सबसे ज़्यादा रनचेज़ दर्ज किया (359)

- NZ ने IND में सबसे ज़्यादा रनचेज़ दर्ज किया (285)

- पहली बार, NZ के खिलाफ़ होम ODI सीरीज़ हारी

- पहली बार, इंदौर में ODI मैच हारी

- पहली बार, NZ के खिलाफ़ ODI सीरीज़ का डिसाइडर मैच हारी

- पहली बार, इंटरनेशनल क्रिकेट में आयरलैंड के खिलाफ हारी