ICC WT20I Rankings में बड़ा फेरबदल, No. 1 बैटर बनीं जॉर्जिया वॉल; ये हैं अब नंबर वन ऑलराउंडर
ICC WT20I Rankings में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। आईसीसी ने टी20 रैंकिंग अपडेट की है। No. 1 बैटर जॉर्जिया वॉल बनी हैं, जिन्होंने अपनी ही टीम की साथी खिलाड़ी को पीछे छोड़ा है। नंबर वन ऑलराउंडर अब अमेलिया केर हैं।
ICC WT20I Rankings: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने 31 मार्च को वुमेंस टी20आई रैंकिंग जारी की है। नई रैंकिंग में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। आईसीसी ने जो लेटेस्ट रैंकिंग जारी की है, उसमें नई नंबर वन बल्लेबाज और नई नंबर वन ऑलराउंडर देखने को मिली है। जॉर्जिया वॉल ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए नंबर वन का ताज अपने सिर पर सजाया है, जबकि ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में अमेलिया केर नंबर वन की कुर्सी पर विराजमान हो गई हैं। इसके अलावा और भी कुछ बदलाव देखने को मिले हैं।
ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाज जॉर्जिया वॉल ने अपनी हमवतन बेथ मूनी को पीछे छोड़ा है। इतना ही नहीं, जॉर्जिया वॉल ने 8 पायदानों की छलांग लगाई है, जिससे भारतीय स्टार स्मृति मंधाना भी दूसरे से तीसरे नंबर पर खिसक गई हैं। बेथ मूनी दूसरे नंबर पर खिसक गई हैं। ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में अमेलिया केर ने पहला स्थान हासिल कर लिया है। वेस्टइंडीज की हीली मैथ्यूज अभी तक पहले स्थान पर थीं, लेकिन अब वे दूसरे स्थान पर खिसक गई हैं। गेंदबाजी की रैंकिंग में टॉप 5 में एक बदलाव देखने को मिला है। रेणुका सिंह ठाकुर छठे से पांचवें स्थान पर पहुंच गई हैं।
आईसीसी वुमेंस टी20 रैंकिंग्स में बल्लेबाजों की बात करें तो टॉप 5 में सबसे ऊपर जॉर्जिया वॉल, दूसरे स्थान पर बेथ मूनी, तीसरे स्थान पर स्मृति मंधाना, चौथे नंबर पर हीली मैथ्यूज और पांचवें नंबर पर लॉरा वॉलवार्ट हैं। गेंदबाजी की बात करें तो शीर्ष पर सादिया इकबाल हैं, जबकि दूसरे स्थान पर सोफी एक्लेस्टोन हैं। तीसरे पायदान पर दीप्ति शर्मा, चौथे नंबर पर लॉरेन बेल और पांचवें पायदान पर रेणुका सिंह ठाकुर हैं। ऑलराउंडर्स की रैंकिंग पर नजर डालें तो शीर्ष पर अमेलिया केर हैं। दूसरे पायदान पर हीली मैथ्यूज, तीसरे पर दीप्ति शर्मा, चौथे पर एश्ली गार्डनर और चमारी अट्टापट्टू पांचवें नंबर पर हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
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