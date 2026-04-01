होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ICC WT20I Rankings में बड़ा फेरबदल, No. 1 बैटर बनीं जॉर्जिया वॉल; ये हैं अब नंबर वन ऑलराउंडर

Apr 01, 2026 08:24 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

ICC WT20I Rankings में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। आईसीसी ने टी20 रैंकिंग अपडेट की है। No. 1 बैटर जॉर्जिया वॉल बनी हैं, जिन्होंने अपनी ही टीम की साथी खिलाड़ी को पीछे छोड़ा है। नंबर वन ऑलराउंडर अब अमेलिया केर हैं।

ICC WT20I Rankings में बड़ा फेरबदल, No. 1 बैटर बनीं जॉर्जिया वॉल; ये हैं अब नंबर वन ऑलराउंडर

ICC WT20I Rankings: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने 31 मार्च को वुमेंस टी20आई रैंकिंग जारी की है। नई रैंकिंग में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। आईसीसी ने जो लेटेस्ट रैंकिंग जारी की है, उसमें नई नंबर वन बल्लेबाज और नई नंबर वन ऑलराउंडर देखने को मिली है। जॉर्जिया वॉल ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए नंबर वन का ताज अपने सिर पर सजाया है, जबकि ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में अमेलिया केर नंबर वन की कुर्सी पर विराजमान हो गई हैं। इसके अलावा और भी कुछ बदलाव देखने को मिले हैं।

ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाज जॉर्जिया वॉल ने अपनी हमवतन बेथ मूनी को पीछे छोड़ा है। इतना ही नहीं, जॉर्जिया वॉल ने 8 पायदानों की छलांग लगाई है, जिससे भारतीय स्टार स्मृति मंधाना भी दूसरे से तीसरे नंबर पर खिसक गई हैं। बेथ मूनी दूसरे नंबर पर खिसक गई हैं। ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में अमेलिया केर ने पहला स्थान हासिल कर लिया है। वेस्टइंडीज की हीली मैथ्यूज अभी तक पहले स्थान पर थीं, लेकिन अब वे दूसरे स्थान पर खिसक गई हैं। गेंदबाजी की रैंकिंग में टॉप 5 में एक बदलाव देखने को मिला है। रेणुका सिंह ठाकुर छठे से पांचवें स्थान पर पहुंच गई हैं।

ये भी पढ़ें:क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान, मैक्सवेल समेत ये हुए बाहर

आईसीसी वुमेंस टी20 रैंकिंग्स में बल्लेबाजों की बात करें तो टॉप 5 में सबसे ऊपर जॉर्जिया वॉल, दूसरे स्थान पर बेथ मूनी, तीसरे स्थान पर स्मृति मंधाना, चौथे नंबर पर हीली मैथ्यूज और पांचवें नंबर पर लॉरा वॉलवार्ट हैं। गेंदबाजी की बात करें तो शीर्ष पर सादिया इकबाल हैं, जबकि दूसरे स्थान पर सोफी एक्लेस्टोन हैं। तीसरे पायदान पर दीप्ति शर्मा, चौथे नंबर पर लॉरेन बेल और पांचवें पायदान पर रेणुका सिंह ठाकुर हैं। ऑलराउंडर्स की रैंकिंग पर नजर डालें तो शीर्ष पर अमेलिया केर हैं। दूसरे पायदान पर हीली मैथ्यूज, तीसरे पर दीप्ति शर्मा, चौथे पर एश्ली गार्डनर और चमारी अट्टापट्टू पांचवें नंबर पर हैं।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट


ट्विटर प्रोफाइल
लिंक्डइन और पढ़ें
ICC
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।