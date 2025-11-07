Cricket Logo
फाइनल से पहले सचिन तेंदुलकर ने हरमनप्रीत को किया था फोन, जानिए क्या दी थी कप्तान को सलाह

संक्षेप: आईसीसी महिला वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने खुलासा किया है कि फाइनल मुकाबले से पहले उन्हें क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर से सलाह मिली थी। सचिन फाइनल के दौरान भी मैदान पर मौजूद थे।

Fri, 7 Nov 2025 10:02 PMHimanshu Singh Bhasha
विश्व कप फाइनल से पहले हरमनप्रीत कौर को बहुत सलाह मिली लेकिन भारतीय कप्तान के लिये महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की सलाह सबसे अहम थी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ऐतिहासिक फाइनल से पहले महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत को तेंदुलकर ने फोन किया था। हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में भारतीय टीम ने पहली बार वनडे विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। नवी मुंबई में फाइनल जीते को पांच दिन हो चुके हैं लेकिन हरमनप्रीत अभी भी अचरज में है कि सोलह साल तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के बाद अचानक सब कुछ कैसे बदल गया ।

हरमनप्रीत ने आईसीसी रिव्यू में कहा ,‘‘ मैच से पहले सचिन सर का फोन आया। उन्होंने अपना अनुभव साझा किया और हमे संतुलन बनाये रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जब मैच तेज चल रहा हो तो थमकर खेलने की कोशिश करो क्योंकि अगर तुम भी तेज खेलोगे तो लड़खड़ा जाने का खतरा होगा।’’

उन्होंने कहा ,‘‘हम जब भी एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं विश्व चैम्पियन। यह अलग तरह का अनुभव है। हम इंतजार कर रहे थे कि इस तरह का अनुभव कब होगा ।’’ हरमनप्रीत ने कहा ,‘ मेरे माता पिता वहां थे । उनके सामने विश्व कप जीतने का पल खास था । बचपन से वे मुझे यह कहते सुनते आये हैं कि मुझे भारत की जर्सी पहननी है, देश के लिये खेलना है , कप्तानी करना है और विश्व कप जीतना है ।’’

जियोहॉटस्टार ने शुक्रवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि महिला विश्व कप फाइनल को उसके प्लेटफॉर्म पर 18.5 करोड़ उपयोगकर्ताओं ने देखा। इसमें भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहली बार आईसीसी खिताब जीता।

फाइनल में दर्शकों की संख्या इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के दैनिक औसत से अधिक थी लेकिन यह पिछले साल भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुए पुरुष टी20 विश्व कप फाइनल के दौरान दर्ज किए गए दर्शकों की संख्या के बराबर थी।

