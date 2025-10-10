विश्व कप में न्यूजीलैंड को मिली पहली जीत, बांग्लादेश को 100 रन से रौंदा

न्यूजीलैंड ने शुक्रवार को महिला विश्व कप मुकाबले में बांग्लादेश को 61 गेंदे शेष रहते 100 रनों से हरा दिया। न्यूजीलैंड ने नौ विकेट पर 227 रन बनाने के बाद बांग्लादेश की पारी को 39.5 ओवर में 127 रन पर समेट दिया।

ब्रुक हॉलिडे और कप्तान सोफी डिवाइन के जुझारू अर्धशतकों के बाद गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत न्यूजीलैंड ने शुक्रवार को यहां महिला विश्व कप मैच में बांग्लादेश को 100 रनों से आसानी से हरा दिया। डिवाइन (63) और हॉलिडे (69) ने खराब शुरुआत के बाद चौथे विकेट के लिए 112 रनों की साझेदारी कर न्यूजीलैंड को नौ विकेट पर 227 रन के स्कोर तक पहुंचाया इसके बाद गेंदबाजों ने बांग्लादेश की पारी को 39.5 ओवर में 127 रन पर समेट दिया। बांग्लादेश के लिए फाहिमा खातून ने सबसे ज्यादा 34 रन बनाये। न्यूजीलैंड के लिए जेस केर और लिय तहुहु ने तीन-तीन विकेट लिये।

लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश की शुरुआत काफी खराब रही। टीम नियमित अंतराल पर विकेट गंवाते रही जिससे 14वें ओवर तक उसका स्कोर पांच विकेट पर 30 रन हो गया। रुबया हैदर, शर्मीन अख्तर, कप्तान निगार सुल्ताना, शोभना मोस्तारी, सुमैया अख्तर और शोर्ना अख्तर जैसे बल्लेबाज गेंदबाजों का सामना करने में नाकाम रहे और टीम ने 33 रन तक छह विकेट गंवा दिये।

बांग्लादेश की पारी की सबसे बड़ी साझेदारी फहिमा खातून (34) और राबिया खान (25) ने की, जिन्होंने आठवें विकेट के लिए 44 रन जोड़े। बांग्लादेश के लिए दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी खातून और नाहिदा अख्तर (17) के बीच सातवें विकेट के लिए 33 रन जोड़े। न्यूजीलैंड की ओर से तेज़ गेंदबाज़ जेस केर और लिया तहुहू ने तीन-तीन जबकि रोजमेरी मेयर ने दो विकेट लिये।

पहले बल्लेबाजी का फैसला करने के बाद न्यूजीलैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने 10.5 ओवर में 38 के स्कोर पर अपने पहले तीन विकेट जॉर्जिया प्लिमर (चार), सूजी बेट्स (29) और अमेलिया केर के रूप में गंवा दिए। प्लिमर नौवें ओवर में लेग स्पिनर राबिया (30 रन पर तीन विकेट) की गेंद पर विकेटकीपर सुल्ताना को कैच देकर आउट हुई। एक गेंद बाद बेट्स रन आउट हो गईं। राबिया ने इसके बाद केर को बोल्ड किया।

डिवाइन और हॉलिडे ने सतर्कता से पारी को संभाला । हॉलिडे ने ऑफ स्पिनर निशिता की गेंद पर मिड-ऑन के ऊपर से चौका लगाकर शानदार अंदाज में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने अर्धशतक पूरा करने के बाद आक्रामक रुख अपनाते हुए लेग स्पिनर शोर्ना अख्तर के खिलाफ छक्का जड़ा। उन्होंने 104 गेंद की पारी में पांच चौके और एक छक्का लगाया।

डिवाइन की संयमित और सतर्क पारी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने 38वें ओवर में अपना पहला चौका लगाया। उन्होंने निशिता के खिलाफ बड़े छक्के के साथ इस विश्व कप के तीन मैचों में अपना तीसरा अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने अपना पचासा पूरा करने के बाद निशिता के खिलाफ एक और छक्का जड़ा। उनकी 85 गेंद की पारी बोल्ड होकर खत्म हुई।