बांग्लादेश से जीतने के बावजूद इंग्लैंड की कप्तानी को रहा ये अफसोस, बोलीं- मुझे लगता है कि उन्होंने...

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में बांग्लादेश से जीतने के बावजूद इंग्लैंड की कप्तानी नेट स्किवेर ब्रंट को एक अफसोस रहा। उन्होंने कहा कि लक्ष्य का पीछा करते हुए हमारे कुछ विकेट कम गिरने चाहिए थे।

Bhasha Wed, 8 Oct 2025 12:51 PM
इंग्लैंड की कप्तान नेट स्किवेर ब्रंट ने मंगलवार को बांग्लादेश के खिलाफ आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 मैच में एक मामूली लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरुआती झटकों के बाद जीत हासिल कर राहत महसूस की लेकिन उन्होंने स्वीकार किया प्रदर्शन इससे बेहतर हो सकता था। पूर्व कप्तान हीथर नाइट ने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए अर्धशतक जमाया और इंग्लैंड को बांग्लादेश पर चार विकेट से जीत दिलाई। इंग्लैंड ने गुवाहाटी में अनुशासित गेंदबाजी करते हुए बांग्लादेश को 178 रनों पर समेट दिया और फिर 46.1 ओवर में छह विकेट पर 182 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया, जिसमें नाइट ने नाबाद 79 रनों की पारी खेली।

मैच के बाद स्किवेर ब्रंट ने कहा, ‘‘हमने वो किया जो हमें जीत हासिल करने के लिए करना था। यह थोड़ा बेहतर हो सकता था, लेकिन हम जीतकर बहुत खुश हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘चार्ली (डीन) ने आठवें नंबर पर उतरकर अहम साझेदारी की। मुझे लगता है कि उन्होंने काफी दबाव वाली स्थिति में जो संयम दिखाया, वह शानदार था। हमारे कुछ विकेट कम गिरने चाहिये थे।’’ अपने गेंदबाजों के प्रदर्शन पर प्रसन्नता जताते हुए उन्होंने कहा, ‘‘उन्हें 178 रन पर आउट करके खुश हूं। शुरुआत में ही मुझे लगा कि सीम पर गेंद डालना थोड़ा आसान था, (एलिस) कैप्सी के ओवर अहम थे, हमारे पास तीन मुख्य स्पिनर हैं, लेकिन कैप्सी का आकर कुछ अहम ओवर करना जरूरी था। मुझे लगा कि यह वाकई बहुत उपयोगी था, हम उन्हें उस स्कोर तक रोक कर वाकई खुश थे।’’

बांग्लादेश की कप्तान निगार सुल्ताना का मानना है कि उनकी टीम जीत के स्कोर से 20-30 रन पीछे रह गईं। उन्होंने कहा, ‘‘यह एक अविश्वसनीय मैच था। हमने आखिरी गेंद तक जिस तरह से संघर्ष किया वह अविश्वसनीय था। हमने कुछ विकेट गंवाए और एक साझेदारी भी हुई, लेकिन हमें अंत तक बल्लेबाजी करने के लिए एक स्थापित बल्लेबाज़ की जरूरत थी। हम 20-30 रन पीछे रह गए।’’ वहीं, ‘प्लेयर आफ द मैच ’ नाइट ने कहा, ‘‘हालात आसान नहीं थे। उनके पास अच्छा गेंदबाजी आक्रमण था।हमने अंत में एक साझेदारी की। शुरुआत आसान नहीं थी। शुरुआत में मुश्किल दौर से निकलने की कोशिश की। थोड़ा मुश्किल था।’’

