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ICC T20I Rankings: श्री चरणी का नहीं हिला सिंहासन, टॉप-5 में हुई हलचल; एलिस पेरी ने लगाई छलांग

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तान
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Latest Women's T20I Rankings: आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान एक  बार फिर खिलाड़ियों की रैंकिंग में बदलाव हुआ है। भारतीय टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंची।

ICC T20I Rankings: श्री चरणी का नहीं हिला सिंहासन, टॉप-5 में हुई हलचल; एलिस पेरी ने लगाई छलांग

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने मंगलवार को महिला खिलाड़ियों की ताजा टी20 रैंकिंग जारी की है। भारत की युवा स्पिनर श्री चरणी का सिंहासन नहीं हिला। उन्होंने महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 14 विकेट चटकाए। भारतीय टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकी। भारत को आखिरी लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया के हाथों झेलनी पड़ी, जिसमें चरणी ने दो विकेट लिए। हालांकि, गेंदबाजों की टॉप-5 रैंकिंग में हलचल देखने को मिली है। इंग्लैंड की स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन टूर्नामेंट में आठ विकेट लेने के बाद एक स्थान चढ़कर तीसरेपर आ गई हैं। उनकी साथी लॉरेन बेल तीन पायदान ऊपर चौथे पर पहुंच गई हैं।

इन्होंने भी रैंकिंग में किया सुधार

साउथ अफ्रीका की स्पिनर नॉनकुलुलेक म्लाबा (एक स्थान ऊपर पांचवें पर) और पाकिस्तान की अनुभवी नशरा संधू (एक स्थान ऊपर नौवें पर) को भी लाभ मिला है। टॉप-10 के बाहर साउथ अफ्रीका की तेज गेंदबाज मारिजाने कैप (सात स्थान चढ़कर 14वें पर), स्कॉटलैंड की ऑलराउंडर कैथरीन ब्राइस (17 स्थान चढ़कर 26वें पर) और न्यूजीलैंड की तेज गेंदबाज ब्री इलिंग (छह स्थान चढ़कर 31वें पर) ने भी रैंकिंग में सुधार किया है।

ऑस्ट्रेलियाई नंबर-1 बल्लेबाज

वहीं, टी20 बल्लेबाजों की लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया की जॉर्जिया वोल में शीर्ष पर बरकरार हैं। ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी दूसरे नंबर पर हैं। साउथ अफ्रीका की कप्तान लॉरा वोलवार्ड्ट एक स्थान ऊपर तीसरे स्थान पर आ गई हैं। श्रीलंका की कप्तान चमारी अटापट्टू आयरलैंड के खिलाफ शतक लगाने के बाद दो स्थान ऊपर चढ़कर सातवें स्थान पर आ गई हैं। इंग्लैंड की ओपनर डैनी वायट हॉज पांच पायदान चढ़कर 11वें नंबर पर आ गई हैं। भारत के खिलाफ पिफ्टी (56) जड़ने वाली ऑस्ट्रेलिया की अनुभवी क्रिकेटर एलिस पेरी ने पांच स्थान छलांग लगकर 17वें नंबर पर आ गई हैं। साउथ अफ्रीका की एनेरी डर्कसेन (चार पायदान ऊपर 24वें पर) और स्कॉटलैंड की डार्सी कार्टर (13 पायदान ऊपर 42वें पर) को भी फायदा हुआ है।

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हेली मैथ्यूज नंबर-1 ऑलराउंडर

वेस्टइंडीज की कप्तान हेली मैथ्यूज ऑलराउंडर्स की सूची में नंबर-1 स्थान पर कायम हैं। न्यूजीलैंड की अमेलिया दूसरे स्थान पर हैं। आयरलैंड की स्टार ओर्ला प्रेंडरगैस्ट ने भी बड़ा सुधार किया है, वह दो स्थान ऊपर चढ़कर इस कैटेगरी में संयुक्त तीसरे स्थान पर आ गई हैं। मारिजाने कैप (एक स्थान चढ़कर आठवें पर), ब्राइस (तीन स्थान चढ़कर 11वें पर) और एनाबेल सदरलैंड (दो स्थान चढ़कर 17वें पर) भी आगे बढ़ी हैं। बता दें कि महिला टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज ने जगह बनाई है। ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्टइंडीज पहला सेमीफाइनल मंगलवार को लंदन के केनिंग्टन ओवल में होगा।

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लेखक के बारे में

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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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