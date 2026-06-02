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T20 WC से पहले महिला रैंकिंग में भारी उठापटक, नई नंबर-1 बॉलर की एंट्री; जेमिमा और चरणी ने लगाई छलांग

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तान
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ICC Women's T20I Rankings: आईसीसी महिला टी20 रैंकिंग में जेमिमा रोड्रिग्स और श्री चरणी ने छलांग लगाई है। पाकिस्तानी गेंदबाज से नंबर-1 का ताज छिन गया है।

T20 WC से पहले महिला रैंकिंग में भारी उठापटक, नई नंबर-1 बॉलर की एंट्री; जेमिमा और चरणी ने लगाई छलांग

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने मंगलवार को महिला टी20 खिलाड़ियों की ताजा रैंकिंग जारी की है। 12 जून से शुरू होने जा रहे महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले रैंकिंग में भारी उठापटक देखने को मिली है। इंग्लैंड की स्पिनर लिंसे स्मिथ नई टी20 बॉलर बन गई हैं। बाएं हाथ की बॉलर ने एक स्थान ऊपर चढ़कर पाकिस्तान की सादिया इकबाल को पछाड़कर बादशाहत हासिल की। वह पहली बार रैकिंग में टॉप पर पहुंची हैं। 31 वर्षीय स्मिथ के लिए यहां तक पहुंचने का सफर लंबा रहा है। उन्होंने 2018 में डेब्यू किया था और लगभग पांच साल इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर रहने के बाद 2024 के आखिर में सबसे छोटे फॉर्मेट में वापसी की।

स्पिनर श्री चरणी ने लगाई छलांग

स्मिथ ने हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुनी गईं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम इन दिनों इंग्लैंड दौरे पर है। स्मिथ भारत के खिलाफ दूसरे टी20 में कोई विकेट नहीं ले पाई थीं। उन्होंने चार ओवर में 33 रन खर्च किए थे लेकिन फिर भी नंबर-1 बन गईं। स्मिथ की टीममेट लॉरेन बेल भी आगे बढ़ी हैं। उन्हें एक स्थान का फायदा हुआ है। वह अब तीसरे स्थान पर आई गई हैं। इंग्लैंड की कार्यवाहक कप्तान चार्ली डीन दो पायदान चढ़कर पांचवें चली गईं हैं। भारत की युवा स्पिनर श्री चरणी ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में एक और दूसरे मैच में तीन विकेट लेने के बाद सात स्थान की छलांग लगाई है। वह चौथे पायदान पर पहुंच गई हैं।

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जेमिमा को चार स्थान का फायदा

भारत की स्टार बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स चार स्थान चढ़कर संयुक्त रूप से 11वें नंबर पर आ गई है। उन्होंने पहले मैच में 69 रनों की पारी खेली थी। कप्तान हरमनप्रीत कौर भी 11वें स्थान पर हैं। भारत बनाम इंग्लैंड तीन मैचों की सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। 2 जून को तीसरा और निर्णायक मुकाबला खेला जाना है। ऑस्ट्रेलिया की जॉर्जिया वोल T20I बैटर्स की रैंकिंग में टॉप पर बरकरार हैं। टॉप 10 में भारत की दो बल्लेबाज हैं। स्टार ओपनर स्मृति मंधाना पांचवें और शेफाली वर्मा सातवें नंबर पर हैं।

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सुल्ताना-मुनीबा ने किया सुधार

बांग्लादेश की कप्तान निगार सुल्ताना जोटी (चार स्थान चढ़कर 20वें) और पाकिस्तान की ओपनर मुनीबा अली (दो स्थान ऊपर 32वें र) ने सुधार किया है। आयरलैंड की स्टार ऑलराउंडर ओर्ला प्रेंडरगैस्ट डबलिन में वेस्टइंडीज के खिलाफ नाबाद 71 रन बनाने के बाद 10 स्थान ऊपर 16वें पर आ गईं। प्रेंडरगैस्ट को T20I ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में एक स्थान का लाभ है। वह छठे स्थान पर आ गई हैं। वेस्टइंडीज की हैली मैथ्यू नंबर-1 ऑलराउंडर हैं।

Md.Akram

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Md.Akram

मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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