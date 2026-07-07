टी20 वर्ल्ड कप के बाद ICC रैंकिंग में उठापटक, बेथ मूनी फिर से नंबर-1; टॉप-10 में तीन भारतीय
Latest Women's ICC T20I Rankings: ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी ने फिर से बादशाहत हासिल कर ली है। महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद रैंकिंग में काफी बदलाव हुआ है।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने मंगलवार को महिला टी20 खिलाड़ियों की ताजा रैंकिंग जारी की है, जिसमें काफी उठापटक देखने को मिली। महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 समाप्त होने के बाद ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी फिर से नंबर-1 बल्लेबाज बन गई हैं। वह करियर में पांचवीं बार शीर्ष पर पहुंची हैं। उनके खाते में 785 अंक हो गए हैं। उन्होंने हमवतन जॉर्जिया वोल (779) को दूसरे स्थान पर धकेला। मूनी ने टी20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवॉर्ड जीता। 32 वर्षीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ने 47.60 के औसत और और 142.51 के स्ट्राइक रेट से 238 रन बनाए। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल में 64 रनों की पारी खेलकर प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड भी हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में 151 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड को सात विकेट से रौंदा। ऑस्ट्रेलिया ने सातवीं बार टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया।
टॉप-10 में तीन भारतीय बल्लेबाज
टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में तीन भारतीय हैं। भारत की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना (746) पांचवें पायदान पर बरकरार हैं। मंधाना की सलामी जोड़ीदार शेफाली वर्मा (717) छठे और भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर (667) दसवें स्थान पर हैं। भारतीय टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंची थी। साउथ अफ्रीका की लॉरा वोल्वार्ड्ट (771) तीसरे और वेस्टइंडीज की हेली मैथ्यूज (754) चौथे नंबर पर कायम हैं। साउथ अफ्रीका की टैजमिन ब्रिट्स (तीन पायदान ऊपर 11वें) और इंग्लैंड की नैट साइवर-ब्रंट (पांच पायदान ऊपर 16वें) ने छलांग लगाई है। साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल में इंग्लैंड के हाथों हार मिली थी।
श्री चरणी नंबर-1 टी20 गेंदबाज
वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन के बाद भारत की युवा स्पिनर श्री चरणी T20I बॉलिंग रैंकिंग में टॉप पर काबिज हैं। उन्होंने पांच मैचों में 14 विकेट चटकाए। वह मूनी और साइवर-ब्रंट के साथ टीम ऑफ द टूर्नामेंट में चुनी गईं। इंग्लैंड का टॉप-10 बॉलर रैंकिंग में दबदबा है। इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टोन (एक स्थान ऊपर चढ़कर दूसरे) और चार्ली डीन (एक स्थान नीचे चढ़कर तीसरे) को फायदा हुआ है। लॉरेन बेल एक स्थान नीचे पांचवें पर आ गई हैं जबकि लिंसे स्मिथ सातवें नंबर पर हैं। साउथ अफ्रीका की मारिजैन कैप (चार स्थान ऊपर चढ़कर 10वें) ने टॉप-10 में एंट्री मारी है। ऑस्ट्रेलिया की पेसर किम गार्थ 15वें स्थान पर आ गई हैं। इंग्लैंड की फ्रेया केम्प ऑलराउंडर्स रैंकिंग में 31 स्थान की छलांग लगाकर 27वें पर पहुंच गई हैं। उन्होंने फाइनल में नाबाद 44 रनों की पारी खेली थी और सेमीफाइनल में एनेरी डर्कसेन का विकेट लिया था। ऑस्ट्रेलिया की ऐश गार्डनर छठे स्थान पर पहुंच गईं। पाकिस्तान की फातिमा सना सातवें पर खिसक गईं। हेली मैथ्यूज नंबर-1 ऑलराउंडर हैं।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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