विश्व कप में पाकिस्तान को रौंदने के बाद अब भारत का लक्ष्य नीदरलैंड को हराना, कई क्षेत्रों में सुधार की गुंजाइश
महिला टी-20 विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ 64 रनों की शानदार जीत के बाद भारतीय टीम का लक्ष्य अब बुधवार को खेले जाने वाले अपने अगले मुकाबले में नीदरलैंड को हराना होगा। अभी भी कई क्षेत्र ऐसे हैं, जहां टीम इंडिया सुधार करना चाहेगी।
भारत बुधवार को लीड्स में आईसीसी महिला टी-20 विश्व कप के अपने दूसरे ग्रुप ए मैच में नीदरलैंड से भिड़ेगा तो उसका लक्ष्य बेहतर प्रदर्शन करना होगा। हालाँकि, भारत ने अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान पर 64 रन की शानदार जीत के साथ की, फिर भी कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिनमें सुधार की आवश्यकता थी। शीर्ष क्रम में स्मृति मंधाना की धाराप्रवाह 68 रन और ऋचा घोष के देर से कैमियो ने भारत को प्रतिस्पर्धी कुल स्कोर बनाने में मदद की, लेकिन बाकी बल्लेबाजी लाइन-अप महत्वपूर्ण योगदान नहीं दे सकी। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा जल्दी आउट हो गईं, जबकि कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अच्छी शुरुआत की लेकिन इसे बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर सकीं। मध्यक्रम की बल्लेबाज भारती फुलमाली ने भी निराशाजनक प्रदर्शन किया।
भारतीय टीम में सुधार की गुंजाइश
ग्रुप चरण में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अभी भी कड़े मैच होने बाकी हैं, ऐसे में भारत अपने बल्लेबाजों से अधिक निरंतरता की उम्मीद कर रहा होगा। पाकिस्तान के खिलाफ क्षेत्ररक्षण चिंता का एक अन्य क्षेत्र था। भारत ने पारी की शुरुआत में कुछ मौके गँवाए लेकिन बाद में कुछ तेज़ कैचों से सुधार किया। गेंदबाजी विभाग में, स्पिनर दीप्ति शर्मा और श्री चरणी ने आठ विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया। दीप्ति ने महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बनने के लिए 5/10 के उत्कृष्ट आंकड़े अपने नाम किए। श्री चरणी ने तीन विकेट के साथ अपना प्रभाव छोड़ा।
तेज गेंदबाजी यूनिट को करना होगा प्रदर्शन, नीदरलैंड भी तैयार
हालाँकि, तेज गेंदबाज अरुंधति रेड्डी और क्रांति गौड़ ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाए और नीदरलैंड के खिलाफ शुरुआती सफलता दिलाने के लिए उत्सुक होंगे। डच टीम बांग्लादेश से छह विकेट से हार के बाद प्रतियोगिता में प्रवेश कर रही है और उसे सभी विभागों में महत्वपूर्ण सुधार की आवश्यकता होगी। उस हार पर विचार करते हुए, नीदरलैंड के कप्तान बैबेट डी लीडे ने कहा: “मुझे लगता है कि खेल के सभी तीन पहलुओं में, यह वह आग नहीं थी जिसकी हमें उम्मीद थी। बल्ले से, मुझे लगता है कि हम कुछ रन कम थे। हम वास्तव में कभी नहीं चल पाए। हमने रास्ते में कई विकेट खो दिए।” उन्होंने कहा" मुझे लगता है कि मैदान में भी बांग्लादेश ने शानदार प्रदर्शन किया। फील्डिंग के दौरान हमने पारी में कुछ कैच छोड़े। इसलिए मुझे लगता है कि सीखने के लिए बहुत कुछ है, कुल मिलाकर एक बेहतरीन अनुभव से बहुत कुछ सुधारने की जरूरत है।"
भारत प्रबल दावेदार के रूप में शुरुआत करेगा लेकिन आगे आने वाली कठिन चुनौतियों से पहले गति बनाने के लिए खेल का उपयोग करने के लिए उत्सुक होगा।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
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परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
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विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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